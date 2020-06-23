Негода в Карпатах забрала життя трьох людей. ВIДЕО

У Карпатах через негоду загинули троє людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН Ранок, передає Цензор.НЕТ.

Так, в селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий струмок і потонула. В Яблуниці в річку злетів автомобіль. Очевидно, водій не знав, що тамтешня річка розлилася і змила шматок дороги. Водій і пасажир загинули, йдеться в сюжеті.

У селі Красник ґрунт зсунувся в декількох місцях прямо на дорогу. Шість сіл відрізані від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже звільнили рятувальники.

Небезпечно і в селі Микуличин, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.

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