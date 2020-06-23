Негода в Карпатах забрала життя трьох людей. ВIДЕО
У Карпатах через негоду загинули троє людей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН Ранок, передає Цензор.НЕТ.
Так, в селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий струмок і потонула. В Яблуниці в річку злетів автомобіль. Очевидно, водій не знав, що тамтешня річка розлилася і змила шматок дороги. Водій і пасажир загинули, йдеться в сюжеті.
У селі Красник ґрунт зсунувся в декількох місцях прямо на дорогу. Шість сіл відрізані від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже звільнили рятувальники.
Небезпечно і в селі Микуличин, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.
Будь ласка, зачекайте...
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проснувся під обід, почухав потилицю та пішов різати дерева.... порізав які захотів, вивіз куди захотів та "подарував" не бідним... не життя а казка... Написано з уявлень кожного Ди і Зе!біла, що гори бачив на глобусі...
https://censor.net/ua/comments/locate/3203687/019214df-6f75-719d-8a09-37367d99de6a
На полонині за визначенням ліс не може виросте, бо вона високо.
Є навіть така місцевість Ґорґани.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Ґорґани
Ліс там же хтось чіпує ? Пайовики , яким ліс розпайовали ,чи вони просто його викупили(попри відсутньостті ринку землі) ? наскільки я розумію, ліси Карпат не приватизовані, хату поставили домовившись з кимось з лісгоспа чи ще як, прихвативши 0,6 пасовища чи нормальної землі, яке просто поки що нікому не треба
Ліс згідно законодавства не може бути у приватній власності. Все державне. Ви й такого не знаєте.
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На расеї ж немає приватної власності на ліса, там все державне ОТ так ОТ
покажи мені простого смертного який володіє лісом, норма безоплатної передачі не передбачає передачі у власність лісів.
Зранку переглядаю дописи до теми злив та повені: засилля свіжо-вилуплених, примітивних екологів, вищих рас (йод п'ють) та адепти цнотливої ТЮльки...
Виправдання безконтрольному вирубуванню лісів нема.
Бачим і лисі гори.
Кого ви намагєтесь виправдати?
Злодіїв?
https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/ https://sciglow.com/illegal-logging-on-victorias-steep-slopes-putting-lives-at-risk/
Вдень і вночі ліс валятиме.
Він так казав :--- Я помру,
А ця колода стоятиме!!?
https://rivnepost.rv.ua/news/znimki-z-kosmosu-pokazali-de-naybilshe-virubali-lisiv-lidirue-sered-oblastey-rivnenshchina Лідирує у цьому переліку Рівненщина з показником аж у 13,7 %. Вона перегнала навіть Житомирську область, що займає друге місце по рубкам, де цей відсоток 11,8.