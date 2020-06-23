Литва может восстановить сообщение с Украиной с июля, - Линкявичюс

С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Грузией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas Линкявичюс.

Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.

Линкявичюс также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, по причине высокой заболеваемости.

"Мы пока не планируем открывать эти маршруты с Соединенным Королевством, и оттуда люди могут прибыть в Литву, но значительно более сложным путем, значительно более дорогим, поэтому это также определенный фильтр, и это сознательно (делается), ведь мы не видим, что там безопасно", – сказал Линкявичюс.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

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"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали Балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять же будет схожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей" – сказал министр.

В Литву пока без всяких ограничений могут прибывать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

На этой неделе по причине большой заболеваемости COVID-19 в Литву все еще не могут прибывать граждане Швеции, Португалии и Соединенного Королевства, а также проживающие в них законно лица. Гражданам Литвы, как и прежде, разрешается прибывать из любой страны.

15 мая Латвия, Литва и Эстония открыли между собой границы, таким образом ослабляя ограничения на передвижение, введенные во время карантина.