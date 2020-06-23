Литва може відновити сполучення з Україною з липня, - Лінкявічюс

З липня можуть бути відкриті певні маршрути за межами Шенгенської зони - з Грузією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"З першого липня, ймовірно, відкриються певні маршрути поза Шенгеном, але робити це масово було б необачно - такого точно не буде. Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною, можливо, зможемо зав'язати стосунки, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там ситуація погіршилася", - сказав у вівторок в інтерв'ю радіостанції Lietuvos radijas Лінкявічюс.

Міністр зазначає, що Литва з питання прибуття в країну застосовує критерій не більше 25 випадків коронавірусу на 100 тис. жителів, і в Литву поки не впускають жителів Швеції, Португалії, Сполученого Королівства.

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Лінас Лінкявічюс також підтвердив, що поки не планується відновити рейси зі Сполученим Королівством, і це робиться свідомо, через високу захворюваність.

"Ми поки не плануємо відкривати ці маршрути з Сполученим Королівством, і звідти люди можуть прибути в Литву, але значно більш складним шляхом, значно дорожчим, тому це також певний фільтр, і це свідомо (робиться), адже ми не бачимо, що там безпечно", - сказав Лінкявічюс.

Коментуючи заклик Єврокомісії з липня відкрити зовнішні кордони, Лінас Лінкявічюс зазначив, що це лише рекомендація.

"Ми намагаємося робити це регіонально, демонструючи приклад всім, з 15 травня ми створили Балтійський простір вільного пересування і довели, що ми повинні якомога більше координувати, погоджувати дії. Якщо говорити про перше липня, то, знову ж таки буде схожа ситуація, ми обговорюємо критерії, ми ввели критерій 25 випадків на 100 тис. жителів", - сказав міністр.

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В Литву поки без всяких обмежень можуть прибувати іноземці з 28 країн: Румунії, Польщі, Болгарії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Франції, Мальти, Данії, Іспанії, Італії, Чехії, Естонії, Німеччини, Австрії, Ірландії, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Ісландії, Греції, Кіпру, Словенії, Латвії, Угорщини, Словаччини, Хорватії та Ліхтенштейну.

На цьому тижні через велику захворюваність на COVID-19 в Литву все ще не можуть прибувати громадяни Швеції, Португалії та Сполученого Королівства, а також особи, які проживають у них законно. Громадянам Литви, як і раніше, дозволяється прибувати з будь-якої країни.

15 травня Латвія, Литва та Естонія відкрили між собою кордони, таким чином послаблюючи обмеження на пересування, введені під час карантину.