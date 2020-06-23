"Красный" уровень опасности объявлен в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, - ГСЧС
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды объявлен "красный" уровень опасности.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Украинского гидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидают очень сильные дожди. ІІІ уровень опасности, красный", - говорится в сообщении.
"Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. Всего к ликвидации последствий непогоды в западных областях от ГСЧС Украины привлечены более 300 человек и 70 единиц техники. Красный - (ІІІ) уровень опасности", - предупреждают также в Министерстве внутренних дел.
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В Коломые опять мост "уплывет", наверное. 😕