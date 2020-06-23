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"Красный" уровень опасности объявлен в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, - ГСЧС

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды объявлен "красный" уровень опасности.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Украинского гидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидают очень сильные дожди. ІІІ уровень опасности, красный", - говорится в сообщении.

"Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. Всего к ликвидации последствий непогоды в западных областях от ГСЧС Украины привлечены более 300 человек и 70 единиц техники. Красный - (ІІІ) уровень опасности", - предупреждают также в Министерстве внутренних дел.

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Буковина (895) непогода (816) ГСЧС (4971) Ивано-Франковская область (921)


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Природа мстить.
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23.06.2020 12:57 Ответить
Головне, аби для завершення безславного карантину був зільоний свєт ...
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23.06.2020 13:28 Ответить
Если дальше будут так же "ударно" уничтожать карпатский лес - потопы будут и пострашнее..
В Коломые опять мост "уплывет", наверное. 😕
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23.06.2020 15:33 Ответить
 
 