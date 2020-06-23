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Новости Коронавирус и карантин
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Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента

Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента

После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На традиционном совещании президенту Зеленскому сообщили, что начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за борьбы с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей. Также он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.

Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Про єпидемий и паразитов:
Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 952
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23.06.2020 13:18
+4
Да и вообще:
Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 981
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23.06.2020 13:23
+2
вангую родные умерших врачей страховой компенсации не увидят.
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23.06.2020 13:14
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вангую родные умерших врачей страховой компенсации не увидят.
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23.06.2020 13:14 Ответить
У моники все месседжи базируются на "Мы будем" "Нам нужно", "Должны двигаться в..." и т.д.
Его работа - это трепать языком и разбрасывать обещания 24/7. Или даже 36/6.
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23.06.2020 13:31 Ответить
Получат, как нет. Борцы со святым ковидлом уже получают по 20 тысяч деньги льются к борцам со святым ковидлом, конечно пофиг что люди умирают от онкологий, инфарктов, главное плюсик теста - значит жертва святого ковидла. И пневмонии пропали те что были в прошлых глдах сейчас только святой ковид) вот интересно сколько борцам из гриппом выделяли в прошлых годах и чтото костюмчики не носили и это при том что волны гриппа всегда забирали вместе с пневмониями не меньше святого ковидла)
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23.06.2020 15:59 Ответить
костюмчики не носили потому что их до этого не продавали в китай мимо таможни, а теперь их нет. заметь продали одни, а носят другие.
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23.06.2020 16:13 Ответить
https://www.inopressa.ru/edition/telegraph Лора Доннелли | The Telegraph Шрамы от Covid-19 могут остаться на всю жизнь - врачи предупреждают о долгосрочном ущербе для здоровья

"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph .
"В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких, если учитывать паттерны развития аналогичных заболеваний, - говорится в статье. - Это может составить около от 100 до 300 тыс. человек в Великобритании, у которых к настоящему моменту был выявлен положительный тест на коронавирус. Ограниченное тестирование во время пандемии означает, что этот показатель может быть еще выше. По некоторым оценкам, в Великобритании Covid, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более 1 млн человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями".
"В интервью The Telegraph доктор Хилари Флойд, глава нового центра Seacole по реабилитации после Covid Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщила, что она обеспокоена тем, насколько мало известно о том, как долго могут сохраняться последствия.О на была шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности", - пишет газета.
"Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны - теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели", - указывает она. И добавляет: "Некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда".
"В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики и общественных служб содержится предупреждение, что до половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с "постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями", включая хроническую усталость. На сегодняшний день такое лечение получили около 13 тыс. пациентов. (...)"
"По словам доктора Флойд, во многих случаях усталость и одышка настолько сильны, что пациенты способны на краткосрочные периоды активности по 10 минут за один раз, под наблюдением. Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье (...). "У них высокая тревожность", - добавляет она.
(...) "Мы не знаем, насколько долгосрочными являются долгосрочные последствия. Мы не знаем, будет ли поколение, которому сейчас 50-60 лет, гораздо более слабым или с повышенным риском развития деменции через 20 лет", - подчеркивает доктор Флойд.
"(...) Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам (Nervetag), заявил: "Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания".
"По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать. Профессор Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне, сказал, что особую озабоченность вызывают пациенты, пострадавшие от обширных тромбов, которые могут перекрывать кровоснабжение частей легких, что приводит к медленному выздоровлению. Он указывает, что другие, как было обнаружено, сталкиваются с "хронической рубцовой пневмонией" из-за воспаления легких. Иммунолог заявил, что картина долгосрочных последствий только начинает проясняться, заявив, что примерно у каждого десятого пациента, госпитализированного с этим заболеванием, будут отмечаться "довольно долгосрочные проблемы", - передает издание.
В руководстве для врачей отмечается, что, если учитывать паттерны воздействия других аналогичных вирусов, почти каждый третий человек, пострадавший от Covid, может столкнуться с долгосрочным ущербом, пишет The Telegraph. "Приблизительно у 30% выживших после вспышки атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), наблюдались постоянные физиологические нарушения и анормальная радиологическая картина, соответствующая фиброзной болезни легких. Предполагается, что легочный фиброз [повреждение и рубцевание легких], вероятно, будет важным осложнением / состоянием, которое является следствием Covid-19", - говорится в документе.
(...) "Составители руководства NHS отмечают, что в одном из семи случаев, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, могут остаться долговременные или стойкие повреждения головного мозга. 70% всех таких пациентов будут страдать от делирия, и в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением", предупреждается в документе".
"Умеренное нарушение функционирования мозга может наблюдаться примерно у четверти пациентов, перенесших острый респираторный дистресс. Также документ предупреждает, что это, в свою очередь, может увеличить риск дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", - говорится в публикации.
"Эксперты особенно обеспокоены риском длительной или хронической усталости, утверждая, что для снижения риска возникновения долгосрочных синдромов необходимо незамедлительное лечение", - подчеркивает The Telegraph. (...)
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph
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23.06.2020 16:19 Ответить
Последние данные европейского мониторинга смертности Euromomo показывают, что в нескольких странах, таких как Франция, Италия и Испания, общий уровень смертности ниже среднего. Причина этого в том, что средний возраст смертей от COVID-19 был очень высоким, и в этой возрастной группе сейчас умирает меньше людей, чем обычно.
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23.06.2020 16:28 Ответить
Гавно показывает твой палец. Первоисточник!
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23.06.2020 17:49 Ответить
Известный медицинский эксперт из Гамбурга профессор Клаус Пюшель представил свое исследование первых 12 из 190 подробных вскрытиях на пресс-конференции жертв нового коронавируса.

Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».

Конкретной причиной смерти в исследуемых случаях была пневмония, но примерно в 50% случаев имел место венозный тромбоз в ногах, который может привести к фатальной лёгочной эмболии. Почки и сердечная мышца также были частично поражены. Поэтому профессор Пюшель рекомендует профилактическое применение разжижающих кровь лекарств при тяжёлом течении болезни.

Что касается тромбоза и тромбоэмболии лёгочной артерии, профессор Пюшель, как и другие эксперты, подчеркнул, что «запирание» людей дома во время карантина было «совершенно неправильной мерой», поскольку отсутствие физических нагрузок само по себе способствует тромбозу. Действительно, американские специалисты уже предупреждали об этом риске после того, как даже у людей с отрицательным тестом неожиданно развивался тромбоз.
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23.06.2020 16:29 Ответить
Многие СМИ снова неверно истолковали эти результаты вскрытий и заявили о COVID-19 как об особо опасном заболевании, которое, в отличие от гриппа, приводит к тромбозу и лёгочной эмболии. Однако это не так: уже 50 лет известно, что даже тяжёлый грипп может значительно увеличить риск тромбоза и эмболии и может повлиять на сердечную мышцу и другие органы. Рекомендации относительно профилактического разжижения крови при тяжёлом гриппе действуют уже 50 лет.
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23.06.2020 16:30 Ответить
Имеющаяся сейчас информация указывает, что в тех странах, которым удалось избежать вспышек инфекции в домах престарелых и больницах, было сравнительно мало смертей. Общие карантины не сыграли никакой положительной роли, скорее наоборот (см. ниже).

Дополнительным фактором является иногда фатальное лечение и обращение с пациентами с использованием агрессивных препаратов или инвазивной вентиляцией лёгких, на риски от которой эксперты указывали в течение многих месяцев. В США, например, имелись финансовые стимулы для подключения пациентов с COVID-19 к аппаратам ИВЛ. Эта практика в настоящее время изучается в нескольких штатах.
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23.06.2020 16:32 Ответить
Дома престарелых сыграли абсолютную ключевую роль в пандемии COVID-19. В большинстве стран от одной до двух третей всех случаев смерти произошли в домах престарелых, до 80% в Канаде и некоторых штатах США. Даже в Швеции 75% смертей произошли в учреждениях сестринского ухода
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23.06.2020 16:33 Ответить
Головна причина оманський брехун.
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23.06.2020 13:17 Ответить
Про єпидемий и паразитов:
Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 952
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23.06.2020 13:18 Ответить
На сегодня , надо застраховать всех врачей . Не важно , от чего они умерли . В больнице только COVID-19 опасен ? Надо обеспечить врачей защитой , а не только выплатами компенсации родственникам умерших .
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23.06.2020 13:20 Ответить
Да и вообще:
Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 981
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23.06.2020 13:23 Ответить
О коронавирусе ещё мало неизвестно и на чём тогда будут базироваться выводы "следователей"?
Пока известно, что он вызывает обострение хронических заболеваний и то - это пока предварительные выводы, пока не набралость достаточной статистики.
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23.06.2020 13:24 Ответить
Уже известно давно, что это политика, а не пандемия. И известно, что тесты дають стабильно какой то процент позитивных результатов. Пока тестов не было и не было и коронавируса вашего 😆🤣 известно что 99% умерших в италии умерли от своих болезней, а не от короны. Они просто умерли с короной. Если тестировать суто тех стариков кто умирает то можно будет врать о суперсмертности от короны. Но общая смертность от этого не меняется. Тоесть просто сердечные смерти и пневмонии и онкологии перетекают в ковидную статистику. Уже есть инфа что в украине в прошлом году больше умирало.
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23.06.2020 13:29 Ответить
Тебе - к Лукашенко, он тебе сразу гражданство даст.
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23.06.2020 13:31 Ответить
Ашо там нетак у Лукашенки? Ну акрамя попозиционеров. Какието более высокие показатели по ковиду чем в резервациях кацапстана с цифровыми пропусками?
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23.06.2020 13:35 Ответить
Расскажи белорусу насколько он непонимает, что сейчас творится в Белоруси
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23.06.2020 13:39 Ответить
Вот пусть он и расскажет, чего там твориться в Белоруси. Или уже в Белоруссии?
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23.06.2020 13:41 Ответить
Знакомые белорусы на "Белоруссию" обижались, говорили что это пережиток совка. Из разряда на или в Украине .
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23.06.2020 13:44 Ответить
Вот как выберут отех попозиционеров - так и перестанут обижацца
Но это уже жругая история...
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23.06.2020 13:49 Ответить
Я в политической жизни Беларуси слабо разбираюсь. Знаю только что Лукашенко - молодец. Серьёзный такой мужчина. И гадостей Украине не делал. Как глава соседнего государства - вполне себе ничего
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23.06.2020 13:57 Ответить
Вот, что в Беларуси происходит.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
А вот, что происходит в окарантиненной Украине.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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23.06.2020 15:59 Ответить
А в Зибабве циферки ещё лучше чем в Беларуси. Нам теперь всем намазать рожи ваксой и обвалить нац валюту?
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23.06.2020 16:23 Ответить
Не нужно дешевой патетики без документально опровергающих фактов. Данные Беларуси контролирует ВОЗ.
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23.06.2020 16:50 Ответить
Вы лучше сравните Швецию (без карантина) с Норвегией и Данией. Страны рядом, менталитет похожий, населены одинаковыми викингами. Это более репрезентативно, чем сравнивать Беларусь, сидящую тихо на задворках мира и Украину, из которой половина украинцев благодаря проклятому безвизу свалило по Италиям, а во время шухера все сбежались обратно и привезли кучу заразы.
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23.06.2020 16:26 Ответить
Происходящее в Швеции и отличие от Норвегии с Данией давно и подробно рассмотрено и объяснено их правительством. Не нравиться Беларусь - сравните с Финляндией, где не было введено принудительного масочного террора со стороны государства. Там проводились только классические карантинные мероприятия.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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23.06.2020 16:47 Ответить
Не понимаю, что вы пытаетесь доказать? В Финляндии по вашим же словам "проводили классические карантинные мероприятия" и меньше тысячи болеюших, в Швеции никаких мероприятий не проводили - там 45 тыщ болеющих.

Я вас маску носить не заставляю. Более того, сам её не ношу, потому, что в НЛ этого не требуется. А то, что в НЛ умерших на сто тыщ раз в 10 больше чем в соседней Германии, где маски обязательны - то наверное жидомассоны подтасовали.
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23.06.2020 17:04 Ответить
Количество умерших не имеет никакого отношения к маскам. Это только показатель уровня медицинской лечебной системы в стране.
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24.06.2020 15:31 Ответить
Если б они не заболели, то и не умерли бы вот прямо сейчас. Вроде вполне логично
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24.06.2020 16:22 Ответить
Такие забитые коронадятлы, как ты, не могут понять, что там все нормально и без дурантинов. Это называется если в голове пусто то и не добавится)
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23.06.2020 13:45 Ответить
https://censor.net/user/468951
Трололо решило похамить немного? Пупсик, ты чего? Не злись, пупсик.
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23.06.2020 13:47 Ответить
А что не так? Всё так, тоже 73% дебилов.
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23.06.2020 13:58 Ответить
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23.06.2020 14:00 Ответить
большего бреда не читал еще) какой находчивый рашен троль) на премию идешь?)
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23.06.2020 14:02 Ответить
так создавалась смертность в не диктаторских Италиях И США. Куда белорусам с диктатором Лукашенко к таким мудрым указаниям. Теперь видно, что смертность от ковида очень нужна была владі: 16/06/2020 Politico повідомило про початок парламентського розслідування щодо компаній опертаторів приватних будинків пристарілих.

Значна частка (від чверті до третини) усіх приписаних коронавірусу американських смертей сталась саме там - серед мешканців та працівників цих закладів.

В американській пресі (заголовки на світлинах) досить регулярно висвітлювались не тільки надвисока концентрація "ковідних" смертей в будинках престарілих, а й чи то ідіотські, чи то відверто злочинні дії посадовців, що очевидно сприяли збільшенню цієї смертності.

Зокрема "демократична" влада штату Нью-Йорк і конкретно губернатор Куомо в березні 2020 наказав шпиталям з метою звільнення лікарняних місць повиписувати усіх не потребуючих вентиляції ковідних пацієнтів і одночасно заборонив будинкам престарілих відмовляти Ковід-позитивним пацієнтам у прийомі.

Результатом стало масове інфікування серед найвразливіших до цієї інфекції осіб похилого віку і важлива для підтримування паніки підвищена смертність.

В Італії, до речі, трохи раніше відбувалось майже те ж саме.
Але чи хтось це потім намагався офіційно розслідувати, не знаю
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23.06.2020 14:05 Ответить
Ти троляка зомбований без власної думки. Що тобі продажні змі напишуть ти в те і віриш, клоун промосковський.
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23.06.2020 14:06 Ответить
о, то ты гугл транслейт освоил, шо б за нашего сойти. иди отрядам пукина расказывай про "коронавируса нет". а я пользуюсь нормальными уважаемыми мировыми источниками и не верю во вселенский заговор врачей или политиков, которым мешают пожилые люди...
Нехай щастить! перевод ты ж знаешь?)
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23.06.2020 14:13 Ответить
Ох і телепень тупорилий. Давно забув як юлія накупила таміфлю всі вже вмирали від свинячого грипу 🤣😆 потім виявилося що це роздута змі і воз пандемія якох не було. Тоже тоді ти довіряв світлвим змію полупокер без мізків. Зараз звичайно мастштабніша афера.
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23.06.2020 14:28 Ответить
ты реально дурачек? хочешь сказать, что 3 млрд людей сидевших или еще сидящих на карантинах, остановка мировой экономики, надвигающий большой экономический кризис всех больших и не очень экономик из-за пандемии это фейк? более 400 тыс. только официально подтвержденных трупов тоже фейк? (а ведь потом во время разбирательств окажется раза в 3 минимум больше) миллионы новых безработных может быть тоже фейк теперь? триллионы потеряных доларов из-за фейка о вирусе? бо ты вспомнил как юля развела украинских совков со своим тамифлю?
признайся, тебя бьют? хоть не по голове? сильно?
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23.06.2020 15:09 Ответить
Конечно фейковая панлемия. Это все понимают что локдауны не нужны. Доказали Швеция, беларусь и еще пару стран, которые послали воз подальше. И полно ученых в мире в европе и в сша признают пандемию раздутой. 400 тысяч смертей это тоже цифра раздутая за счет тестов. Тестируй так же на вирус герпеса тех кто умирает и у тебя цифра будет еще больше. Ты клоун который не понимает то что хорошо видно. Очень много сообщений идет из сша где врачей застваляли ставить причину смерти ковид там где его не было и даже фувловый тест это показывал. Так же почему то политики и подкупленые чиновники запрещали делать розтин тіл померших. Тобто вони не бажали реально взнавати причину смерті. Пандемія ця спланована і це всі розуміють. Всі адекватні.
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23.06.2020 15:38 Ответить
всі адекватні розуміють, що ти дешевий провокатор, який має на меті розповісти всім, що не треба переживати через пандемію, бо її придумали. Доречі влада Швеції вже визнала давно, що відмова від карантину була помилкую, влада Японії де теж не бажали вводити карантин пересварилася з усіма префектами і теж ввела карантин незважаючи на колосальні втрати економіки від цього рішення. Італійський прем'єр теж шуткував і незважав спочатку, а потім не знав що казати народу з приводу забитих моргів трупами від, звичайно "не існуючої" зарази. Трампа згадай який вів карантин лише після того як йому спецслужби розтовкмачили, скільки він побаче трупів громадян і скільки їх вже в Н'ю-Йорку. А він і сьогодні готовий відминити всі карантинні заходи, щоб працьювала економіка, от тільки влада в деяких штатах трохи проти цього, бо гроші не таке важливе як життя людей. Тому карантини і вводят, щоб такі дауни як ти заразившись на ковід не бігали по містам і не вбивали цим вірусом інших бо вони помнять як одна україньська політична шалава відмила грошей вагон під шумок епідемії свинячого грипу. Ти хоч порахуй скільки мільйонів політиків, дипломатів, економістів, лікарів, професорів мають брати участь в "змові" на яку ти так напираєшь. А потім поясни родичам померлих від вірусу, шо то неправда, шо "то он от простуди сдох, просто врачі шуміху подимають", ага? Мені цікаво чи ти встигнеш дорахувати до 5 після цього
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23.06.2020 16:04 Ответить
Те що влада швеції визнала це фейк. Відразу після цієї п..здьожі в змі щвецький епідеміолог зібрав пресс конференцією де спростував і назвав перекручуванням його слів збоку змі. Але ж тобі оленю пропагандисти це не написали.
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23.06.2020 16:11 Ответить
ага, спростував і Швеція ввела карантин... скільки буде 2+2*2?
доведи це ще ватажкам бандюків в бразильських фавелах, а то навіть ця гопота доперла, що маску треба носити і хто ходе без неї по їх територіям залишається без зубів. Розумієшь?) гопота бразильських трущоб де щодня помирають десятки і сотні від того фейку про який ти так росказуешь, бьє в морду і сильно всім кто не вважає за потрібне хоч якось уникнути зараження, а ти в своєму розвитку зупинився десь на рівні дошкільнят. тобі дяді с фсб розповіли що то фейк ти почув і пішов нести в маси, я ж кажу що карантин вводят, щоб такі дауни, яких нажаль багатенько не вбивали інших, нормальних. бо млять заявити що майже півмільйона трупів за 6 місяців то фейк ще треба додумати, а щоб повірите у те тре бути .... навіть слова такого немає ще мабуть
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23.06.2020 16:37 Ответить
Ти клоунада. Що ти пишеш бред. Ти був в бразидії чи що? Клоун тупенький ти і не більше. Поштрюєш фейки. Вже тут один шоворив що в білорусі пачками помирають. Такий клоун походу як і ти! Серйозно півмільйона померло віком по 80 років. Придурку в світі за рік вмипрає більше 50 мільйонів людей. Чувак 50 мійльонів помирає і ніхто не пише що пачками десь помирають. А зараз ти тут придурок поширюєш фейки
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23.06.2020 16:41 Ответить
Депутаты парламента Бразилии ворвались в больницу, которая утверждала, что у них 5000 инфицированных и 200 смертей от CovID19, в больнице не оказалось пациентов.
Они заявили правительству, что у них 5000 пациентов и получали государственные деньги за помощь в лечении тех, кто заболел, учреждение является частной больницей, о чем говорится в видеозаписи. Несмотря на то, что у них не было пациентов, они все равно получали государственную субсидию. #бразилия https://www.facebook.com/lifebel/videos/3321391247891359
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23.06.2020 16:44 Ответить
Полгода прошло с момента попадания нового коронавируса в человеческую популяцию. За это время заразились 0,6% населения Земли. Доля умерших от COVID-19 составила чуть больше 0,7% из 51 миллиона ежегодно умирающих в мире. В России инфицировано 0,2% населения. Как видно, картина далека от ужаса и паники, повсеместно нагнетаемых всеми видами СМИ. Пришло время подвести первые итоги и определить позицию профессионального сообщества к проводимой профилактике этой инфекции.
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23.06.2020 16:45 Ответить
По оценке канала Euronews, меры по сокращению распространения нового коронавируса в Европе нанесли небывалый ущерб экономике еврозоны, что вероятно также содействовало скорейшему снятию непродуманных ограничений. В нашей стране люди, оказавшиеся в принудительной изоляции, также как и в других странах, установивших карантинные меры, стали терять работу и средства к существованию.

Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции еще скажутся обострениями, а возможно и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID-19
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23.06.2020 16:46 Ответить
З 38 тисяч тільки 10 000 потребували госпіталізації за весь час пандемії в Україні. На 40 млн країну це багато?? І 27 тисяч безсимптомно лікувалися і лікуються вдома. Страшний вірус?🤣😆 Це офіційна інформазія із МОЗ
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23.06.2020 17:57 Ответить
Кстати, нет официальной информации о существующем на сегодня в стране общем коечном фонде и их наличие в областях. Последние данные были за 2015 год, до "реформы" супрун. По информации МОЗ, на сегодня в больницах Украины есть 12 тыс. мест для инфицированных коронавирусом, а общее количество инфекционных боксов - 2,5 тыс.
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23.06.2020 20:56 Ответить
Для этой недопандемии и этого хватает. За 5 месяцев только 10 тысяч ковидников побывали там. На 40 млн страну это капля в море
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23.06.2020 20:59 Ответить
И я о том же.
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24.06.2020 15:34 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3731141946958232&id=100001873917193

Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин, фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было всего 50 лет.
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23.06.2020 19:28 Ответить
Красивый стих. Но я повторю от пневмоний в украине умерло 6000 в 2018 году. По каждому случае есть стих??? И тогда тоже должны были сидеть по домам и усирать с голоду??
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23.06.2020 19:45 Ответить
Хотя смысл что то доказывать секте свидеиелей святого ковида? Это безсмыслено. Кто понял тот понял, а зомбированые пропагандой всегда были и будут
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23.06.2020 15:52 Ответить
К сожалению, коронаботам бесполезно доводить результаты реальных научных исследований - они работают только под заказ своих спонсоров и сознательно шельмуют информацией.
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23.06.2020 16:10 Ответить
к сожалению тебе не повезло вместе с остальными неадекватами с интелектом
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23.06.2020 16:40 Ответить
Твоя примитивная самоуверенность в своем интеллекте - признак его отсутствия, даже в зачатке. Именно этим и отличаются все дремучие зомби.
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23.06.2020 17:02 Ответить
Мар'яна Метельська: У приватних розмовах люди часто нарікають, що їхнім родичам пропонували писати діагноз, якого не було, зі словами "Вам однаково, а нам так треба". Давайте або підтвердимо це або спростуємо, аби не було сумнівів. Якщо є такі випадки, перестаньте боятися і розкажіть це для преси. Пишіть мені у приватні повідомлення
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23.06.2020 18:03 Ответить
нах ты мне доказываешь это? ты глянь ту статистику, сколько врачей в мире погибло резко так с начала года, сколько детей болеет даже у нас в стране, а потом расказывай, что это там 5 стариков дето погибло и про вселенский заговор всех и по всей планете сразу. ты млять с 2 аккаунтов пишеш уже троляка и не палишся с фсб методичками типа: "не бойтесь, дохните спокойно"
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24.06.2020 09:49 Ответить
Полнейший бред пишешь. Ты зомбирован пропагандой лжи. Ты даже не знаешь что в мире вмирают за год больше 50 млн людей. Твоя корона это ноль по сравнению с онкологией. А в списки умерших врачей это тупо манипцляция и пропаганда туда попадают врачи пенсионеры которые даже уже не работают. Этот факт давно разоблачили. Такие ослы как ты ведутся на шум проплаченых сми. Даже эта вся ****..ж о рубцах легких та это споконвеков такое осложнения было в пневмоний. Ничего нового. Но такие при..рки как ты не могут думать своей головой. А умеют только подпевать олигархам. Давай г..ндон с радостью жду вакцир что бы такой как ты заболел хорошенько после нее. Может выживешь если повезет
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24.06.2020 09:55 Ответить
ты точно дурачек. небось с подвала дето пишешь в перчатках и маске сам.
храбрый борцун и аналитэг.
а мне проще верить своей теще медсестре, которая насмотрелась уже этого.
мировым сми, адекватным, а не твоим ссылкам на странички фейсбук левые.
это для таких даунов как ты фсб продумывает всю ересь типа "от грипа больше умирает, нечего боятся". от дтп больше там и далее. от дтп придумали правила дорожного движения, что б люди соблюдали, но всегда найдутся имбицилы, которые в эти правила не верят млять.
и когда ты осознаешь что например онкология хоть и страшно но не появится у тебя из-за того что ты пил пиво с другом у которого онкология есть - ты поймешь разницу между инфекционным заболеванием, пускай и с небольшим % смертности но высокой скоростью распространения и онкологией тогда и будешь вещать. А раз тебе так неважно и неинтересно то ходи без маски, шарся в людных местах, не мой руки регулярно ну и не жалуйся потом
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24.06.2020 10:08 Ответить
Есть умные медсестры а есть тупые медсестры. Знаю медсестру и не одную которая понимает, что эти все локдауны это дебилизм.
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24.06.2020 10:13 Ответить
какой локдаун? не-не, не трынди. корона ж фейковая, так и знакомые твои должны ж так утверждать, они ж не тупые прально?
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24.06.2020 10:27 Ответить
Тупі такі дегенерати як ти
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24.06.2020 10:55 Ответить
ну так с этого и начни, шо весь мир дауны, а ты АДИН такой весь умный эксперт и знаток вирусолог знаешь правду, но тебя не слышат. Ага, лечись... тебе на рентв или какая там рос помойка конспирологией занимается. раскажешь там шокирующую правду о том что сарс-ков2 выдумка, ковид 19 фейк и остальные перлы, давай удачи! борись!
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24.06.2020 11:11 Ответить
Ну таких дегенератов как ты не очень то и много
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24.06.2020 11:12 Ответить
Ти такий розумний що забув вже за роздутий свинячий грип коли мільярди потрачені на фуфломіцини. Що скажеш про ту ситуацію? Конь ти недолугий це тоді визнали що було роздуто. Мабуть ти тоді теж бігав в наморднику і кричав що всі вмремо. Лопушок тупкнький
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24.06.2020 11:14 Ответить
Они будут доказывать, что заразился в лифте, магазине, маршрутке, но никак не на работе. И ничего не получит, вот так! Вирус не подписан, от кого он получен. А на работе не мог заразиться ну никак, на работе в маске
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23.06.2020 14:19 Ответить
"президенту Зеленскому сообщили, что начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19."
Источник: https://censor.net/n3203764
Это шо, будут проводить эксгумацию и устанавливать? Или как?

Источник: https://censor.net/n3203764
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23.06.2020 13:25 Ответить
А чё там расследовать? Коронавируса нет, это Шарий уже доказал.
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23.06.2020 13:41 Ответить
На традиционном совещании президенту Зеленскому сообщили Источник: https://censor.net/n3203764

Заметили? по факту, Степанов сообщает, что будут проверять смерти врачей для выяснения кому платить страховки и кому не положено. Аккуратно прес-служба ОП дописывает сюда Зеленского и создается впечатление, что он на работе, хотя говорят, что больше недели в живую никто его не видел. красота.
А по теме даже комментировать не хочется. ******* сначала прокидали медицину на все средства защиты, а теперь будут думать кому там из родных компенсировать, а кто умер не от ковид, а от пневмонии
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23.06.2020 14:00 Ответить
А вот так создавалась смертность в не диктаторских Италиях И США. Куда белорусам с диктатором Лукашенко к таким мудрым указаниям. Теперь видно, что смертность от ковида очень нужна была владі: 16/06/2020 Politico повідомило про початок парламентського розслідування щодо компаній опертаторів приватних будинків пристарілих.

Значна частка (від чверті до третини) усіх приписаних коронавірусу американських смертей сталась саме там - серед мешканців та працівників цих закладів.

В американській пресі (заголовки на світлинах) досить регулярно висвітлювались не тільки надвисока концентрація "ковідних" смертей в будинках престарілих, а й чи то ідіотські, чи то відверто злочинні дії посадовців, що очевидно сприяли збільшенню цієї смертності.

Зокрема "демократична" влада штату Нью-Йорк і конкретно губернатор Куомо в березні 2020 наказав шпиталям з метою звільнення лікарняних місць повиписувати усіх не потребуючих вентиляції ковідних пацієнтів і одночасно заборонив будинкам престарілих відмовляти Ковід-позитивним пацієнтам у прийомі.

Результатом стало масове інфікування серед найвразливіших до цієї інфекції осіб похилого віку і важлива для підтримування паніки підвищена смертність.

В Італії, до речі, трохи раніше відбувалось майже те ж саме.
Але чи хтось це потім намагався офіційно розслідувати, не знаю.
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23.06.2020 14:04 Ответить
Яких і скільки смертей медиків від коронавіруса? А у причині смерті паталогоанатом так і вказував причина смерті - коронавірусна інфекція.. Досить нам брехати і чинити інформаційний терор та проводити соціальні експерименти!
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23.06.2020 14:10 Ответить
Лікарі не застраховані державою. У випадку смерті, пов'язаної з виробництвом, відповідальність несе підприємство. Повинна бути встановлена вина посадових осіб, що не виконали тих чи інших попереджувальних заходів. На підприємство лягає тягар виплат, форма власності медичних закладів не державна, а комунальна, отже платити мають органи місцевої влади. Вони потягнуть ці мільйонні виплати?
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23.06.2020 14:29 Ответить
https://www.inopressa.ru/edition/telegraph Лора Доннелли | The Telegraph Шрамы от Covid-19 могут остаться на всю жизнь - врачи предупреждают о долгосрочном ущербе для здоровья

"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph .
"В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких, если учитывать паттерны развития аналогичных заболеваний, - говорится в статье. - Это может составить около от 100 до 300 тыс. человек в Великобритании, у которых к настоящему моменту был выявлен положительный тест на коронавирус. Ограниченное тестирование во время пандемии означает, что этот показатель может быть еще выше. По некоторым оценкам, в Великобритании Covid, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более 1 млн человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями".
"В интервью The Telegraph доктор Хилари Флойд, глава нового центра Seacole по реабилитации после Covid Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщила, что она обеспокоена тем, насколько мало известно о том, как долго могут сохраняться последствия.О на была шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности", - пишет газета.
"Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны - теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели", - указывает она. И добавляет: "Некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда".
"В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики и общественных служб содержится предупреждение, что до половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с "постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями", включая хроническую усталость. На сегодняшний день такое лечение получили около 13 тыс. пациентов. (...)"
"По словам доктора Флойд, во многих случаях усталость и одышка настолько сильны, что пациенты способны на краткосрочные периоды активности по 10 минут за один раз, под наблюдением. Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье (...). "У них высокая тревожность", - добавляет она.
(...) "Мы не знаем, насколько долгосрочными являются долгосрочные последствия. Мы не знаем, будет ли поколение, которому сейчас 50-60 лет, гораздо более слабым или с повышенным риском развития деменции через 20 лет", - подчеркивает доктор Флойд.
"(...) Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам (Nervetag), заявил: "Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания".
"По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать. Профессор Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне, сказал, что особую озабоченность вызывают пациенты, пострадавшие от обширных тромбов, которые могут перекрывать кровоснабжение частей легких, что приводит к медленному выздоровлению. Он указывает, что другие, как было обнаружено, сталкиваются с "хронической рубцовой пневмонией" из-за воспаления легких. Иммунолог заявил, что картина долгосрочных последствий только начинает проясняться, заявив, что примерно у каждого десятого пациента, госпитализированного с этим заболеванием, будут отмечаться "довольно долгосрочные проблемы", - передает издание.
В руководстве для врачей отмечается, что, если учитывать паттерны воздействия других аналогичных вирусов, почти каждый третий человек, пострадавший от Covid, может столкнуться с долгосрочным ущербом, пишет The Telegraph. "Приблизительно у 30% выживших после вспышки атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), наблюдались постоянные физиологические нарушения и анормальная радиологическая картина, соответствующая фиброзной болезни легких. Предполагается, что легочный фиброз [повреждение и рубцевание легких], вероятно, будет важным осложнением / состоянием, которое является следствием Covid-19", - говорится в документе.
(...) "Составители руководства NHS отмечают, что в одном из семи случаев, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, могут остаться долговременные или стойкие повреждения головного мозга. 70% всех таких пациентов будут страдать от делирия, и в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением", предупреждается в документе".
"Умеренное нарушение функционирования мозга может наблюдаться примерно у четверти пациентов, перенесших острый респираторный дистресс. Также документ предупреждает, что это, в свою очередь, может увеличить риск дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", - говорится в публикации.
"Эксперты особенно обеспокоены риском длительной или хронической усталости, утверждая, что для снижения риска возникновения долгосрочных синдромов необходимо незамедлительное лечение", - подчеркивает The Telegraph. (...)
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph
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23.06.2020 16:20 Ответить
"Мы не знаем", "может быть", "предполагается" и т. д. - это не наука, а аналог "а если бы он вез патроны".
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23.06.2020 16:56 Ответить
 
 