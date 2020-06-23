Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента

После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На традиционном совещании президенту Зеленскому сообщили, что начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за борьбы с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей. Также он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.

Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.

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