Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, работавших с больными COVID-19, - Офис Президента
После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На традиционном совещании президенту Зеленскому сообщили, что начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.
"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за борьбы с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - отметил Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей. Также он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.
Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов помощи больным COVID-19.
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Его работа - это трепать языком и разбрасывать обещания 24/7. Или даже 36/6.
"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph .
"В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких, если учитывать паттерны развития аналогичных заболеваний, - говорится в статье. - Это может составить около от 100 до 300 тыс. человек в Великобритании, у которых к настоящему моменту был выявлен положительный тест на коронавирус. Ограниченное тестирование во время пандемии означает, что этот показатель может быть еще выше. По некоторым оценкам, в Великобритании Covid, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более 1 млн человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями".
"В интервью The Telegraph доктор Хилари Флойд, глава нового центра Seacole по реабилитации после Covid Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщила, что она обеспокоена тем, насколько мало известно о том, как долго могут сохраняться последствия.О на была шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности", - пишет газета.
"Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны - теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели", - указывает она. И добавляет: "Некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда".
"В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики и общественных служб содержится предупреждение, что до половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с "постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями", включая хроническую усталость. На сегодняшний день такое лечение получили около 13 тыс. пациентов. (...)"
"По словам доктора Флойд, во многих случаях усталость и одышка настолько сильны, что пациенты способны на краткосрочные периоды активности по 10 минут за один раз, под наблюдением. Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье (...). "У них высокая тревожность", - добавляет она.
(...) "Мы не знаем, насколько долгосрочными являются долгосрочные последствия. Мы не знаем, будет ли поколение, которому сейчас 50-60 лет, гораздо более слабым или с повышенным риском развития деменции через 20 лет", - подчеркивает доктор Флойд.
"(...) Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам (Nervetag), заявил: "Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания".
"По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать. Профессор Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне, сказал, что особую озабоченность вызывают пациенты, пострадавшие от обширных тромбов, которые могут перекрывать кровоснабжение частей легких, что приводит к медленному выздоровлению. Он указывает, что другие, как было обнаружено, сталкиваются с "хронической рубцовой пневмонией" из-за воспаления легких. Иммунолог заявил, что картина долгосрочных последствий только начинает проясняться, заявив, что примерно у каждого десятого пациента, госпитализированного с этим заболеванием, будут отмечаться "довольно долгосрочные проблемы", - передает издание.
В руководстве для врачей отмечается, что, если учитывать паттерны воздействия других аналогичных вирусов, почти каждый третий человек, пострадавший от Covid, может столкнуться с долгосрочным ущербом, пишет The Telegraph. "Приблизительно у 30% выживших после вспышки атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), наблюдались постоянные физиологические нарушения и анормальная радиологическая картина, соответствующая фиброзной болезни легких. Предполагается, что легочный фиброз [повреждение и рубцевание легких], вероятно, будет важным осложнением / состоянием, которое является следствием Covid-19", - говорится в документе.
(...) "Составители руководства NHS отмечают, что в одном из семи случаев, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, могут остаться долговременные или стойкие повреждения головного мозга. 70% всех таких пациентов будут страдать от делирия, и в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением", предупреждается в документе".
"Умеренное нарушение функционирования мозга может наблюдаться примерно у четверти пациентов, перенесших острый респираторный дистресс. Также документ предупреждает, что это, в свою очередь, может увеличить риск дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", - говорится в публикации.
"Эксперты особенно обеспокоены риском длительной или хронической усталости, утверждая, что для снижения риска возникновения долгосрочных синдромов необходимо незамедлительное лечение", - подчеркивает The Telegraph. (...)
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph
Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».
Конкретной причиной смерти в исследуемых случаях была пневмония, но примерно в 50% случаев имел место венозный тромбоз в ногах, который может привести к фатальной лёгочной эмболии. Почки и сердечная мышца также были частично поражены. Поэтому профессор Пюшель рекомендует профилактическое применение разжижающих кровь лекарств при тяжёлом течении болезни.
Что касается тромбоза и тромбоэмболии лёгочной артерии, профессор Пюшель, как и другие эксперты, подчеркнул, что «запирание» людей дома во время карантина было «совершенно неправильной мерой», поскольку отсутствие физических нагрузок само по себе способствует тромбозу. Действительно, американские специалисты уже предупреждали об этом риске после того, как даже у людей с отрицательным тестом неожиданно развивался тромбоз.
Дополнительным фактором является иногда фатальное лечение и обращение с пациентами с использованием агрессивных препаратов или инвазивной вентиляцией лёгких, на риски от которой эксперты указывали в течение многих месяцев. В США, например, имелись финансовые стимулы для подключения пациентов с COVID-19 к аппаратам ИВЛ. Эта практика в настоящее время изучается в нескольких штатах.
Пока известно, что он вызывает обострение хронических заболеваний и то - это пока предварительные выводы, пока не набралость достаточной статистики.
Но это уже жругая история...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
А вот, что происходит в окарантиненной Украине.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
Я вас маску носить не заставляю. Более того, сам её не ношу, потому, что в НЛ этого не требуется. А то, что в НЛ умерших на сто тыщ раз в 10 больше чем в соседней Германии, где маски обязательны - то наверное жидомассоны подтасовали.
Трололо решило похамить немного? Пупсик, ты чего? Не злись, пупсик.
Значна частка (від чверті до третини) усіх приписаних коронавірусу американських смертей сталась саме там - серед мешканців та працівників цих закладів.
В американській пресі (заголовки на світлинах) досить регулярно висвітлювались не тільки надвисока концентрація "ковідних" смертей в будинках престарілих, а й чи то ідіотські, чи то відверто злочинні дії посадовців, що очевидно сприяли збільшенню цієї смертності.
Зокрема "демократична" влада штату Нью-Йорк і конкретно губернатор Куомо в березні 2020 наказав шпиталям з метою звільнення лікарняних місць повиписувати усіх не потребуючих вентиляції ковідних пацієнтів і одночасно заборонив будинкам престарілих відмовляти Ковід-позитивним пацієнтам у прийомі.
Результатом стало масове інфікування серед найвразливіших до цієї інфекції осіб похилого віку і важлива для підтримування паніки підвищена смертність.
В Італії, до речі, трохи раніше відбувалось майже те ж саме.
Але чи хтось це потім намагався офіційно розслідувати, не знаю
Нехай щастить! перевод ты ж знаешь?)
признайся, тебя бьют? хоть не по голове? сильно?
доведи це ще ватажкам бандюків в бразильських фавелах, а то навіть ця гопота доперла, що маску треба носити і хто ходе без неї по їх територіям залишається без зубів. Розумієшь?) гопота бразильських трущоб де щодня помирають десятки і сотні від того фейку про який ти так росказуешь, бьє в морду і сильно всім кто не вважає за потрібне хоч якось уникнути зараження, а ти в своєму розвитку зупинився десь на рівні дошкільнят. тобі дяді с фсб розповіли що то фейк ти почув і пішов нести в маси, я ж кажу що карантин вводят, щоб такі дауни, яких нажаль багатенько не вбивали інших, нормальних. бо млять заявити що майже півмільйона трупів за 6 місяців то фейк ще треба додумати, а щоб повірите у те тре бути .... навіть слова такого немає ще мабуть
Они заявили правительству, что у них 5000 пациентов и получали государственные деньги за помощь в лечении тех, кто заболел, учреждение является частной больницей, о чем говорится в видеозаписи. Несмотря на то, что у них не было пациентов, они все равно получали государственную субсидию. #бразилия https://www.facebook.com/lifebel/videos/3321391247891359
Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции еще скажутся обострениями, а возможно и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID-19
Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин, фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было всего 50 лет.
храбрый борцун и аналитэг.
а мне проще верить своей теще медсестре, которая насмотрелась уже этого.
мировым сми, адекватным, а не твоим ссылкам на странички фейсбук левые.
это для таких даунов как ты фсб продумывает всю ересь типа "от грипа больше умирает, нечего боятся". от дтп больше там и далее. от дтп придумали правила дорожного движения, что б люди соблюдали, но всегда найдутся имбицилы, которые в эти правила не верят млять.
и когда ты осознаешь что например онкология хоть и страшно но не появится у тебя из-за того что ты пил пиво с другом у которого онкология есть - ты поймешь разницу между инфекционным заболеванием, пускай и с небольшим % смертности но высокой скоростью распространения и онкологией тогда и будешь вещать. А раз тебе так неважно и неинтересно то ходи без маски, шарся в людных местах, не мой руки регулярно ну и не жалуйся потом
Источник: https://censor.net/n3203764
Это шо, будут проводить эксгумацию и устанавливать? Или как?
Источник: https://censor.net/n3203764
Заметили? по факту, Степанов сообщает, что будут проверять смерти врачей для выяснения кому платить страховки и кому не положено. Аккуратно прес-служба ОП дописывает сюда Зеленского и создается впечатление, что он на работе, хотя говорят, что больше недели в живую никто его не видел. красота.
А по теме даже комментировать не хочется. ******* сначала прокидали медицину на все средства защиты, а теперь будут думать кому там из родных компенсировать, а кто умер не от ковид, а от пневмонии
Значна частка (від чверті до третини) усіх приписаних коронавірусу американських смертей сталась саме там - серед мешканців та працівників цих закладів.
В американській пресі (заголовки на світлинах) досить регулярно висвітлювались не тільки надвисока концентрація "ковідних" смертей в будинках престарілих, а й чи то ідіотські, чи то відверто злочинні дії посадовців, що очевидно сприяли збільшенню цієї смертності.
Зокрема "демократична" влада штату Нью-Йорк і конкретно губернатор Куомо в березні 2020 наказав шпиталям з метою звільнення лікарняних місць повиписувати усіх не потребуючих вентиляції ковідних пацієнтів і одночасно заборонив будинкам престарілих відмовляти Ковід-позитивним пацієнтам у прийомі.
Результатом стало масове інфікування серед найвразливіших до цієї інфекції осіб похилого віку і важлива для підтримування паніки підвищена смертність.
В Італії, до речі, трохи раніше відбувалось майже те ж саме.
Але чи хтось це потім намагався офіційно розслідувати, не знаю.
"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph .
"В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких, если учитывать паттерны развития аналогичных заболеваний, - говорится в статье. - Это может составить около от 100 до 300 тыс. человек в Великобритании, у которых к настоящему моменту был выявлен положительный тест на коронавирус. Ограниченное тестирование во время пандемии означает, что этот показатель может быть еще выше. По некоторым оценкам, в Великобритании Covid, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более 1 млн человек могут столкнуться с долгосрочными последствиями".
"В интервью The Telegraph доктор Хилари Флойд, глава нового центра Seacole по реабилитации после Covid Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщила, что она обеспокоена тем, насколько мало известно о том, как долго могут сохраняться последствия.О на была шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности", - пишет газета.
"Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны - теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели", - указывает она. И добавляет: "Некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда".
"В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики и общественных служб содержится предупреждение, что до половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с "постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями", включая хроническую усталость. На сегодняшний день такое лечение получили около 13 тыс. пациентов. (...)"
"По словам доктора Флойд, во многих случаях усталость и одышка настолько сильны, что пациенты способны на краткосрочные периоды активности по 10 минут за один раз, под наблюдением. Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье (...). "У них высокая тревожность", - добавляет она.
(...) "Мы не знаем, насколько долгосрочными являются долгосрочные последствия. Мы не знаем, будет ли поколение, которому сейчас 50-60 лет, гораздо более слабым или с повышенным риском развития деменции через 20 лет", - подчеркивает доктор Флойд.
"(...) Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам (Nervetag), заявил: "Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания".
"По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать. Профессор Опеншоу, иммунолог из Имперского колледжа в Лондоне, сказал, что особую озабоченность вызывают пациенты, пострадавшие от обширных тромбов, которые могут перекрывать кровоснабжение частей легких, что приводит к медленному выздоровлению. Он указывает, что другие, как было обнаружено, сталкиваются с "хронической рубцовой пневмонией" из-за воспаления легких. Иммунолог заявил, что картина долгосрочных последствий только начинает проясняться, заявив, что примерно у каждого десятого пациента, госпитализированного с этим заболеванием, будут отмечаться "довольно долгосрочные проблемы", - передает издание.
В руководстве для врачей отмечается, что, если учитывать паттерны воздействия других аналогичных вирусов, почти каждый третий человек, пострадавший от Covid, может столкнуться с долгосрочным ущербом, пишет The Telegraph. "Приблизительно у 30% выживших после вспышки атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), наблюдались постоянные физиологические нарушения и анормальная радиологическая картина, соответствующая фиброзной болезни легких. Предполагается, что легочный фиброз [повреждение и рубцевание легких], вероятно, будет важным осложнением / состоянием, которое является следствием Covid-19", - говорится в документе.
(...) "Составители руководства NHS отмечают, что в одном из семи случаев, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, могут остаться долговременные или стойкие повреждения головного мозга. 70% всех таких пациентов будут страдать от делирия, и в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением", предупреждается в документе".
"Умеренное нарушение функционирования мозга может наблюдаться примерно у четверти пациентов, перенесших острый респираторный дистресс. Также документ предупреждает, что это, в свою очередь, может увеличить риск дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", - говорится в публикации.
"Эксперты особенно обеспокоены риском длительной или хронической усталости, утверждая, что для снижения риска возникновения долгосрочных синдромов необходимо незамедлительное лечение", - подчеркивает The Telegraph. (...)
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Telegraph