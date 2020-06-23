Утвержден перечень 28 регулируемых специальностей, - приказ Минобразования

Министерство образования и науки утвердило перечень специальностей, получение образования по которым необходимо для доступа к регулируемым профессиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего таких регулируемых специальностей 28 - они предусматривают особенно ответственную работу.

В частности, это юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Отмечается, что дополнительное регулирование для определенных специальностей устанавливается изменениями в закон о высшем образовании, принятыми в декабре 2019 года.

"Внедрение дополнительного регулирования на 28 профессий позволит установить единые подходы по регулированию доступа к определенным видам профессиональной деятельности в части определения особенностей лицензирования образовательной деятельности, дополнительным требованиям к правилам приема для получения высшего образования по специальностям, структуре образовательной программы, содержанию образования, организации образовательного процесса и аттестации соискателей высшего образования.

Полный перечень специальностей, для которых внедрено дополнительное регулирование: право (право), электрическая инженерия (атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика), архитектура и строительство (архитектура и градостроительство), ветеринарная медицина (ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза), здравоохранение (стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология, фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия), военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы (государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление, гражданская безопасность (пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, гражданская безопасность), транспорт (речной и морской транспорт, авиационный транспорт, железнодорожный транспорт, транспортные технологии (по видам)), международные отношения (международное право).

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