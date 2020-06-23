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Утвержден перечень 28 регулируемых специальностей, - приказ Минобразования

Утвержден перечень 28 регулируемых специальностей, - приказ Минобразования

Министерство образования и науки утвердило перечень специальностей, получение образования по которым необходимо для доступа к регулируемым профессиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего таких регулируемых специальностей 28 - они предусматривают особенно ответственную работу.

В частности, это юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Отмечается, что дополнительное регулирование для определенных специальностей устанавливается изменениями в закон о высшем образовании, принятыми в декабре 2019 года. 

"Внедрение дополнительного регулирования на 28 профессий позволит установить единые подходы по регулированию доступа к определенным видам профессиональной деятельности в части определения особенностей лицензирования образовательной деятельности, дополнительным требованиям к правилам приема для получения высшего образования по специальностям, структуре образовательной программы, содержанию образования, организации образовательного процесса и аттестации соискателей высшего образования.

Полный перечень специальностей, для которых внедрено дополнительное регулирование: право (право), электрическая инженерия (атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика), архитектура и строительство (архитектура и градостроительство), ветеринарная медицина (ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза), здравоохранение (стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология, фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия), военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы (государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление, гражданская безопасность (пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, гражданская безопасность), транспорт (речной и морской транспорт, авиационный транспорт, железнодорожный транспорт, транспортные технологии (по видам)), международные отношения (международное право).

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Особенно атомная энергетика, которую шмыга уничтожил ради ахметки. Я ожидал что будет предложено что то по существу, а тут набор того, что в избытке или вообще не актуально.
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23.06.2020 15:06 Ответить
Найбільш складними в технічному плані є технологі зв'яку і передачі данних, Інтернет, дата-центри, ІТ сервіси, програмне забезпечення. Де регулювання освіти в цьому напрямку? Ми будемо призначати ІТ інженерами людей без фахової освіти, ветеринарів чи зоотехників? Нам ІТ галузь не потрібна? Ми хочемо бути сировим придатком Ахметова? Машинобудування, невже на заводи тепер можна призначати конструкторами машин і механізмів інженерів-економістів чи юристів? А якщо потім машина буде їхати в стовп, з кого будемо питатись? А якщо на конвеєрі будуть повальні смертельні випадки, кого будемо розстрілювати? Хімія, металургія, гріничо-рудна промисловість, там не потрібні фахові інженери? Коли будемо чекати техногенної катастрофи на хімкомбінатах, металургічних заводах та масової загибелі щахтарів? Уряд Ви дебіли? У Вас крім юристів та дипломатів більше немає критичних фахівців? А що з ліфтами, вентиляцією, водоканалом, каналізацією та опаленням, що з КОТЕЛЬНИМИ?????? Не потрібні фахівці інженери? Хто тепер буде проектувати, будувати і експлуатувати газогони, нафтопроводи, АМІАКОПРОВОДИ???? Юристи чи дипломати?????? Хто буде бурити газові та нафтові свердловини, артезіанські свердловини, хто буде тепер обслуговувати меліоративні, дренажні та берегоукріплювальні споруди, сертифіковані ветеринари? А хто буде пищевим технологом, хто буде складати рецептури та виробляти ковбасу та сир, морозиво та хліб? Сертифікований пожежний? Ви хто там в уряді, прибиральники чи міністри, ***********?
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23.06.2020 15:34 Ответить
утверждена и новая специальность - регулировщик специальностей )
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23.06.2020 15:07 Ответить
А проффессия клована дополнит этот перечень?
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23.06.2020 15:09 Ответить
СБУ затримала терориста «ДНР», який їхав вступати до українського ВНЗ

Утвержден перечень 28 регулируемых специальностей, - приказ Минобразования - Цензор.НЕТ 8532
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23.06.2020 15:10 Ответить
Потім відпустять, щоб встиг скористатися цьогорічними пільгами...
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23.06.2020 15:41 Ответить
Международные отношения (международное право) - Клоун прошел допуск? Нет..Неужели...?
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23.06.2020 15:11 Ответить
 
 