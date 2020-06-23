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Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий

Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий

Министерство образования планирует с сентября продолжить проект Всеукраинская школа-онлайн. При этом, в каком формате будет продолжаться проект, пока неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Она отметила, что пока нет решения о переходе на дистанционное обучение с 1 сентября.

"Что будет с эпидемиологической ситуацией и будет ли вторая волна эпидемии в августе-сентябре - увы, но мы этого сейчас сказать не можем. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект Всеукраинская школа-онлайн, который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем", - сказала Мандзий.

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Напомним, Всеукраинская школа онлайн в Украине стартовала с 6 апреля для школьников с пятого по одиннадцатый класс.

Министерство образования планирует возобновить учебу в школах для детей с 1 сентября.

Также сообщалось, что в этом году в Украине отменили государственную итоговую аттестацию для выпускников.

карантин (16729) школа (3015) Минобразования (1736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+9
***
Мои дети учатся онлайн.
Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели
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23.06.2020 11:37
+7
Головне - мати право на помилку...
Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8745
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23.06.2020 11:34
+7
И так 73% дебилов,видно мало
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23.06.2020 11:38
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Джіджілізація, ітіть калатіть.
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23.06.2020 11:33 Ответить
А потім атестат про середню освіту без ДПА...
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23.06.2020 11:35 Ответить
Головне - мати право на помилку...
Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8745
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23.06.2020 11:34 Ответить
***
Мои дети учатся онлайн.
Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели
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23.06.2020 11:37 Ответить
И так 73% дебилов,видно мало
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23.06.2020 11:38 Ответить
Я категорически против такого обучения.Категорически.
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23.06.2020 11:40 Ответить
мало того, что по сути страна уходит в палеолит, так надо поскорее вернуть уровень образования населения в ней до мезолита с уверенными попытками ходить на двух
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23.06.2020 11:40 Ответить
Для початку інтернет в селах зробіть.
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23.06.2020 11:46 Ответить
чекают коли Ілон Маск проведе
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23.06.2020 11:50 Ответить
Проєкт Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжений і у вересні, - Мандзій - Цензор.НЕТ 8217
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23.06.2020 11:56 Ответить
зачем вообще учиться?
калаш в руки и на моторные лодки - пиратить сухогрузы.
мзду бене отстегивай и все
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23.06.2020 11:48 Ответить
Рабам освіти не потрібно
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23.06.2020 11:50 Ответить
Чи то вже люди подуріли??? чи сопливі охреніли??? в дітей майбутнє відбирають, на шлях рабства направляють.
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23.06.2020 12:28 Ответить
44 відсотки олігофренів помруть від щастя! Герман Греф чітко заявив "освітченим народом важко маніпулювати". Тому масони і відпрацьовують на злиденних країнах, у яких завдяки МВФ борг 82 мільрди доларів , майбутню освіту для неорабів.
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23.06.2020 12:36 Ответить
школа онлайн + тв это похоже единственная нормальная заслуга (реформа) Зеленского на посту президента. хотя конечно в основном это больше заслуга коронавируса.
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23.06.2020 12:48 Ответить
единственная нормальная заслуга (реформа) Зеленского - б.л.я.я.я. ти є.б.а.нуте зебелятко - в тебе точно дітей не має шкільного віку, бо інакше "співав би".
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23.06.2020 13:51 Ответить
в качестве дополнения - это абсолютно должно было быть с начала развития интернета в Украине (а по тв - тем более, хотя бы на госканалах) в качестве замены - конечно нет и вряд ли будет. а если родители не занимаются детьми школа это исправить вряд ли сможет.
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23.06.2020 14:07 Ответить
В Вас є діти шкільного віку?
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24.06.2020 08:08 Ответить
ну к примеру у цыган тоже есть дети и что это меняет ? воспитание - удел родителей практически основной. а доступность и качество образования и материалов - уже дело государственное. так что уроки по тв и интернету в 21 веке должны быть независимо ни от чего (как минимум для заболевших детей).
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24.06.2020 19:40 Ответить
 
 