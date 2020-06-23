УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9676 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 526 20

Проєкт Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжений і у вересні, - Мандзій

Проєкт Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжений і у вересні, - Мандзій

Міністерство освіти планує з вересня продовжити проєкт Всеукраїнська школа-онлайн. При цьому, в якому форматі буде тривати проєкт поки невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що поки немає рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня.

"Що буде з епідеміологічною ситуацією і чи буде друга хвиля епідемії в серпні-вересні - на жаль, але ми цього зараз сказати не можемо. Ми працюємо зараз над тим, щоб мав продовження проєкт Всеукраїнська школа-онлайн, який можна було б реалізовувати з вересня. Але в якому форматі це буде, поки узгоджуємо", - сказала Мандзій.

Також читайте: Новий навчальний рік для шкіл розпочнеться 1 вересня, для студентів першого курсу - 17 вересня, - Мандзій

Нагадаємо, Всеукраїнська школа-онлайн в Україні стартувала з 6 квітня для школярів з п'ятого по одинадцятий клас.

Міністерство освіти планує відновити навчання в школах для дітей з 1 вересня.

Також повідомлялося, що в цьому році в Україні скасували державну підсумкову атестацію для випускників.

Автор: 

карантин (18172) школа (2212) Міносвіти (1412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
***
Мои дети учатся онлайн.
Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели
показати весь коментар
23.06.2020 11:37
+7
Головне - мати право на помилку...
Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8745
показати весь коментар
23.06.2020 11:34
+7
И так 73% дебилов,видно мало
показати весь коментар
23.06.2020 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джіджілізація, ітіть калатіть.
показати весь коментар
23.06.2020 11:33 Відповісти
А потім атестат про середню освіту без ДПА...
показати весь коментар
23.06.2020 11:35 Відповісти
Головне - мати право на помилку...
Проект Всеукраинская школа-онлайн может быть продолжен и в сентябре, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8745
показати весь коментар
23.06.2020 11:34 Відповісти
***
Мои дети учатся онлайн.
Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели
показати весь коментар
23.06.2020 11:37 Відповісти
И так 73% дебилов,видно мало
показати весь коментар
23.06.2020 11:38 Відповісти
Я категорически против такого обучения.Категорически.
показати весь коментар
23.06.2020 11:40 Відповісти
мало того, что по сути страна уходит в палеолит, так надо поскорее вернуть уровень образования населения в ней до мезолита с уверенными попытками ходить на двух
показати весь коментар
23.06.2020 11:40 Відповісти
Для початку інтернет в селах зробіть.
показати весь коментар
23.06.2020 11:46 Відповісти
чекают коли Ілон Маск проведе
показати весь коментар
23.06.2020 11:50 Відповісти
Проєкт Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжений і у вересні, - Мандзій - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
23.06.2020 11:56 Відповісти
зачем вообще учиться?
калаш в руки и на моторные лодки - пиратить сухогрузы.
мзду бене отстегивай и все
показати весь коментар
23.06.2020 11:48 Відповісти
Рабам освіти не потрібно
показати весь коментар
23.06.2020 11:50 Відповісти
Чи то вже люди подуріли??? чи сопливі охреніли??? в дітей майбутнє відбирають, на шлях рабства направляють.
показати весь коментар
23.06.2020 12:28 Відповісти
44 відсотки олігофренів помруть від щастя! Герман Греф чітко заявив "освітченим народом важко маніпулювати". Тому масони і відпрацьовують на злиденних країнах, у яких завдяки МВФ борг 82 мільрди доларів , майбутню освіту для неорабів.
показати весь коментар
23.06.2020 12:36 Відповісти
школа онлайн + тв это похоже единственная нормальная заслуга (реформа) Зеленского на посту президента. хотя конечно в основном это больше заслуга коронавируса.
показати весь коментар
23.06.2020 12:48 Відповісти
единственная нормальная заслуга (реформа) Зеленского - б.л.я.я.я. ти є.б.а.нуте зебелятко - в тебе точно дітей не має шкільного віку, бо інакше "співав би".
показати весь коментар
23.06.2020 13:51 Відповісти
в качестве дополнения - это абсолютно должно было быть с начала развития интернета в Украине (а по тв - тем более, хотя бы на госканалах) в качестве замены - конечно нет и вряд ли будет. а если родители не занимаются детьми школа это исправить вряд ли сможет.
показати весь коментар
23.06.2020 14:07 Відповісти
В Вас є діти шкільного віку?
показати весь коментар
24.06.2020 08:08 Відповісти
ну к примеру у цыган тоже есть дети и что это меняет ? воспитание - удел родителей практически основной. а доступность и качество образования и материалов - уже дело государственное. так что уроки по тв и интернету в 21 веке должны быть независимо ни от чего (как минимум для заболевших детей).
показати весь коментар
24.06.2020 19:40 Відповісти
 
 