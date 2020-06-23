Проєкт Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжений і у вересні, - Мандзій

Міністерство освіти планує з вересня продовжити проєкт Всеукраїнська школа-онлайн. При цьому, в якому форматі буде тривати проєкт поки невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що поки немає рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня.

"Що буде з епідеміологічною ситуацією і чи буде друга хвиля епідемії в серпні-вересні - на жаль, але ми цього зараз сказати не можемо. Ми працюємо зараз над тим, щоб мав продовження проєкт Всеукраїнська школа-онлайн, який можна було б реалізовувати з вересня. Але в якому форматі це буде, поки узгоджуємо", - сказала Мандзій.

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Нагадаємо, Всеукраїнська школа-онлайн в Україні стартувала з 6 квітня для школярів з п'ятого по одинадцятий клас.

Міністерство освіти планує відновити навчання в школах для дітей з 1 вересня.

Також повідомлялося, що в цьому році в Україні скасували державну підсумкову атестацію для випускників.