Затверджено перелік 28 регульованих спеціальностей, - наказ Міносвіти

Міністерство освіти і науки затвердило перелік спеціальностей, отримання освіти за якими необхідно для доступу до регульованих професій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Всього таких регульованих спеціальностей 28 - вони передбачають особливо відповідальну роботу.

Зокрема, це юридична сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо. Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями посилюються.

Зазначається, що додаткове регулювання для певних спеціальностей встановлюється змінами в закон про вищу освіту, прийнятими в грудні 2019 року.

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"Впровадження додаткового регулювання на 28 професій дозволить встановити єдині підходи щодо регулювання доступу до певних видів професійної діяльності в частині визначення особливостей ліцензування освітньої діяльності, додаткових вимог до правил прийому для здобуття вищої освіти за такими спеціальностями, структури освітньої програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації здобувачів вищої освіти.

Повний перелік спеціальностей, для яких запроваджено додаткове регулювання: право (право), електрична інженерія (атомна енергетика, теплоенергетика, гідроенергетика), архітектура і будівництво (архітектура і містобудування), ветеринарна медицина (ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза), охорону здоров'я (стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної діагностики і лікування, медична психологія, фармація, промислова фармація, фізична терапія, ерготерапія, педіатрія), військові науки, національна безпека, безпека державного кордону (державна безпека, безпека державного кордону, військове керівництво, громадянська безпеку (пожежна безпека, правоохоронна діяльність, громадська безпека), транспорт (річковий та морський транспорт, авіаційний транспорт, залізничний транспорт, транспортні технології (за видами)), міжнародні відносини (міжнародне право).

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