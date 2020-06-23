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Затверджено перелік 28 регульованих спеціальностей, - наказ Міносвіти

Затверджено перелік 28 регульованих спеціальностей, - наказ Міносвіти

Міністерство освіти і науки затвердило перелік спеціальностей, отримання освіти за якими необхідно для доступу до регульованих професій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Всього таких регульованих спеціальностей 28 - вони передбачають особливо відповідальну роботу.

Зокрема, це юридична сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо. Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями посилюються.

Зазначається, що додаткове регулювання для певних спеціальностей встановлюється змінами в закон про вищу освіту, прийнятими в грудні 2019 року.

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"Впровадження додаткового регулювання на 28 професій дозволить встановити єдині підходи щодо регулювання доступу до певних видів професійної діяльності в частині визначення особливостей ліцензування освітньої діяльності, додаткових вимог до правил прийому для здобуття вищої освіти за такими спеціальностями, структури освітньої програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації здобувачів вищої освіти.

Повний перелік спеціальностей, для яких запроваджено додаткове регулювання: право (право), електрична інженерія (атомна енергетика, теплоенергетика, гідроенергетика), архітектура і будівництво (архітектура і містобудування), ветеринарна медицина (ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза), охорону здоров'я (стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної діагностики і лікування, медична психологія, фармація, промислова фармація, фізична терапія, ерготерапія, педіатрія), військові науки, національна безпека, безпека державного кордону (державна безпека, безпека державного кордону, військове керівництво, громадянська безпеку (пожежна безпека, правоохоронна діяльність, громадська безпека), транспорт (річковий та морський транспорт, авіаційний транспорт, залізничний транспорт, транспортні технології (за видами)), міжнародні відносини (міжнародне право).

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Особенно атомная энергетика, которую шмыга уничтожил ради ахметки. Я ожидал что будет предложено что то по существу, а тут набор того, что в избытке или вообще не актуально.
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23.06.2020 15:06 Відповісти
Найбільш складними в технічному плані є технологі зв'яку і передачі данних, Інтернет, дата-центри, ІТ сервіси, програмне забезпечення. Де регулювання освіти в цьому напрямку? Ми будемо призначати ІТ інженерами людей без фахової освіти, ветеринарів чи зоотехників? Нам ІТ галузь не потрібна? Ми хочемо бути сировим придатком Ахметова? Машинобудування, невже на заводи тепер можна призначати конструкторами машин і механізмів інженерів-економістів чи юристів? А якщо потім машина буде їхати в стовп, з кого будемо питатись? А якщо на конвеєрі будуть повальні смертельні випадки, кого будемо розстрілювати? Хімія, металургія, гріничо-рудна промисловість, там не потрібні фахові інженери? Коли будемо чекати техногенної катастрофи на хімкомбінатах, металургічних заводах та масової загибелі щахтарів? Уряд Ви дебіли? У Вас крім юристів та дипломатів більше немає критичних фахівців? А що з ліфтами, вентиляцією, водоканалом, каналізацією та опаленням, що з КОТЕЛЬНИМИ?????? Не потрібні фахівці інженери? Хто тепер буде проектувати, будувати і експлуатувати газогони, нафтопроводи, АМІАКОПРОВОДИ???? Юристи чи дипломати?????? Хто буде бурити газові та нафтові свердловини, артезіанські свердловини, хто буде тепер обслуговувати меліоративні, дренажні та берегоукріплювальні споруди, сертифіковані ветеринари? А хто буде пищевим технологом, хто буде складати рецептури та виробляти ковбасу та сир, морозиво та хліб? Сертифікований пожежний? Ви хто там в уряді, прибиральники чи міністри, ***********?
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23.06.2020 15:34 Відповісти
утверждена и новая специальность - регулировщик специальностей )
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23.06.2020 15:07 Відповісти
А проффессия клована дополнит этот перечень?
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23.06.2020 15:09 Відповісти
СБУ затримала терориста «ДНР», який їхав вступати до українського ВНЗ

Утвержден перечень 28 регулируемых специальностей, - приказ Минобразования - Цензор.НЕТ 8532
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23.06.2020 15:10 Відповісти
Потім відпустять, щоб встиг скористатися цьогорічними пільгами...
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23.06.2020 15:41 Відповісти
Международные отношения (международное право) - Клоун прошел допуск? Нет..Неужели...?
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23.06.2020 15:11 Відповісти
 
 