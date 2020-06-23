КГГА обнародовала решение о тестировании на COVID-19 работников торговых сетей

Киевская городская государственная администрация опубликовала протокол решения относительно проведения ИФА-тестирования на коронавирус работникам торговых сетей столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Цензор.НЕТ..

Отмечается, что ИФА-тестирование позволяет определить наличие в организме антител к коронавирусу. Тестирование будет проводиться раз в месяц.

"Как говорится в документе, ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предотвращения местной передачи заболевания", - сообщили в КГГА.

Также киевские власти сейчас увеличивают количество проводимых тестирований на коронавирус.

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