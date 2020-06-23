КМДА оприлюднила рішення про тестування на COVID-19 працівників торгових мереж

Київська міська державна адміністрація оприлюднила протокол рішення щодо проведення ІФА-тестування на коронавірус працівникам торгових мереж столиці.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ІФА-тестування дозволяє визначити наявність в організмі антитіл до коронавірусу. Тестування буде проводитися раз на місяць.

"Як ідеться в документі, ІФА-тестування необхідне для своєчасного виявлення захворювання на COVID-19 і запобігання місцевій передачі захворювання", - повідомили в КМДА.

Також київська влада зараз збільшує кількість проведених тестувань на коронавірус.

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