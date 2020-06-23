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КМДА оприлюднила рішення про тестування на COVID-19 працівників торгових мереж
Київська міська державна адміністрація оприлюднила протокол рішення щодо проведення ІФА-тестування на коронавірус працівникам торгових мереж столиці.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ІФА-тестування дозволяє визначити наявність в організмі антитіл до коронавірусу. Тестування буде проводитися раз на місяць.
"Як ідеться в документі, ІФА-тестування необхідне для своєчасного виявлення захворювання на COVID-19 і запобігання місцевій передачі захворювання", - повідомили в КМДА.
Також київська влада зараз збільшує кількість проведених тестувань на коронавірус.
Топ коментарі
+3 Володимир Горбатько
показати весь коментар23.06.2020 15:56
+2 friderik384 4
показати весь коментар23.06.2020 22:57
+1 Володимир Білик #407315
показати весь коментар23.06.2020 17:04
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У Білорусі як відомо карантину як такого не було. Але кількість захворювань на ковід19 зменшується. Кількість померлих за один день також.
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html
(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.
Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
Окрім статистики Білорусі є ще статистики Німеччини та інших країн, де приписки не в такій великій кількості (як в Італії). Вони відрізняються від даних української статистики смертності від ковіду більшою величиною лише тому, що там значно більше населення похилого віку. А так в принципі картина всюди однакова. У штатах так - перед виборамми статистика гірша.
І якраз у тих штатах де у руля противники Трампа - демократи. Отже все є очевидним для людини, що володіє логікою і здоровим глуздом. Ви випали з цієї обойми. Прикро.
Те, що попри наглу вакцинацію українці ще невимерли і навіть продовжують народжувати - диво. Мабуть справді козацького роду.
Так от: смертність у відсотках не дає підстави вважати ковід 19 епідемією (значна частина населення). А якщо навіть значна частина населення перенесла хворобу на ногах і навіть не помітила цього, то ця хвороба небезпечна лише для окремих категорій населення. Яких все таки переважна меншість.
Так що годі папужити вслід за ляшками і степашками про небезпеку. НЕбезпека насправді від їхнього керівництва. Та приймання законів проти інтересів українців.