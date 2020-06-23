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Новини Коронавірус і карантин
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КМДА оприлюднила рішення про тестування на COVID-19 працівників торгових мереж

КМДА оприлюднила рішення про тестування на COVID-19 працівників торгових мереж

Київська міська державна адміністрація оприлюднила протокол рішення щодо проведення ІФА-тестування на коронавірус працівникам торгових мереж столиці.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ІФА-тестування дозволяє визначити наявність в організмі антитіл до коронавірусу. Тестування буде проводитися раз на місяць.

"Як ідеться в документі, ІФА-тестування необхідне для своєчасного виявлення захворювання на COVID-19 і запобігання місцевій передачі захворювання", - повідомили в КМДА.

Також київська влада зараз збільшує кількість проведених тестувань на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво закладів сфери обслуговування в Києві мають організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2371) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Припиніть роздмухувати короноістерію, суки! Тестуйте тих, хто звертається до лікарів, і лікуйте хворих. Крапка. Не заважайте людям жити, мерзотники.
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23.06.2020 15:56
+2
Хватит истерить. Птичий грипп вас ничему не научил...
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23.06.2020 22:57
+1
Я часто підтримував ваші коменти через активну проукраїнську позицію. Але те, що ви такий розумний у багатьох речах і не розібралися до сих пір в оцій дутій мильній бульбашці під назвою смертельна епідемія ковід19, мене розчарувала. Виявляється, що багато ваших спічів - не власні думки, а лише переспіви думок когось для вас авторитетного.
У Білорусі як відомо карантину як такого не було. Але кількість захворювань на ковід19 зменшується. Кількість померлих за один день також.
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html

(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.

Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
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23.06.2020 17:04
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Кличко - молодець. Нарешті хоч хтось почав масове тестування в Україні! Масове тестування це єдино можливий засіб боротьби з коронавірусом! Але дивує чому тільки продавців будуть тестувати, а як же водії громадського транспорту та таксисти, а як же кур'єри та аптечні працівники, а як же консьєржи та комунальні працівники ЖЕКів, а як же працівники закладів харчування? Всіх потрібно тестувати хто працює в громадському просторі! Кличко я здивований, реально! Хоч ти і приймаєш це рішення на прохання торгових мереж, які не хочуть самі витрачатись на тести, ти все одно робиш правильну річ! Молодець! Ніколи не міг подумати що Кличко буде випереджати Зеленьского у боротьбі з коронавірусом!
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23.06.2020 15:47 Відповісти
Я часто підтримував ваші коменти через активну проукраїнську позицію. Але те, що ви такий розумний у багатьох речах і не розібралися до сих пір в оцій дутій мильній бульбашці під назвою смертельна епідемія ковід19, мене розчарувала. Виявляється, що багато ваших спічів - не власні думки, а лише переспіви думок когось для вас авторитетного.
У Білорусі як відомо карантину як такого не було. Але кількість захворювань на ковід19 зменшується. Кількість померлих за один день також.
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html

(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.

Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
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23.06.2020 17:04 Відповісти
Статистика Білорусі перед виборами Президента Білорусі є неправдивою! Лукашенко намагаєтсья показати що він ефективний менеджер, тому ніякої реальної статистики в Білорусі не показують! Це старі тупі радянські фальсифікації! Немає ніякої загрози - вмирайте вдома!
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24.06.2020 12:18 Відповісти
Якщо у вас є справжня статистика, то дайте зсилку. або не видумуйте.
Окрім статистики Білорусі є ще статистики Німеччини та інших країн, де приписки не в такій великій кількості (як в Італії). Вони відрізняються від даних української статистики смертності від ковіду більшою величиною лише тому, що там значно більше населення похилого віку. А так в принципі картина всюди однакова. У штатах так - перед виборамми статистика гірша.
І якраз у тих штатах де у руля противники Трампа - демократи. Отже все є очевидним для людини, що володіє логікою і здоровим глуздом. Ви випали з цієї обойми. Прикро.
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24.06.2020 18:29 Відповісти
Аналітики кажуть про те що люди які в дитинстві отримали щеплення БЦЖ не мають ускладнень від коронавірусу! Тому нам потрібна статистика по пострадянським країнам, де масово щеплювали дітей щепленням БЦЖ. На жаль точної статистики по цим країнам немає у відкритому доступі, а статистика Білорусі та росії сфальсифікована. Тому в більшості орієнтуютья на українську статистику як на найбільш відкриту та достовірну.
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24.06.2020 21:28 Відповісти
"Аналітики" багато чого кажуть... Аби впарити вакцини. А я чув від людей, що незалежні від ваших аналітиків, що бцж не зменшує вірогідність пізніше захворіти туберкульозом. Навіть навпаки. І тому у штатах вже давно бцж малим дітям не застосовують.
Те, що попри наглу вакцинацію українці ще невимерли і навіть продовжують народжувати - диво. Мабуть справді козацького роду.
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24.06.2020 22:34 Відповісти
Так немає вакцини, немає що впарювати, тому в заявах експертів немає якоїсь корупційної складової. БЦЖ дивним чином послаблює коронавірус та ускладнення, хоча можливо проти туберкульозу вона не дуже ефективна. А те що в США та Західній Європі не застосовували щеплення БЦЖ призвело до жахливих наслідків - масової загибелі літніх людей! В Україні якраз смертність літніх людей в рази менша ніж на Заході і експерти схильні пов'язувати це саме з щепленням БЦЖ.
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24.06.2020 22:54 Відповісти
Хватит истерить. Птичий грипп вас ничему не научил...
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23.06.2020 22:57 Відповісти
Владу епідемії нічому не вчать, тому що не будують нових лабораторій які можуть робити сотні тисяч тестів на добу! Без тестів немає правдивої картини, а без об'єктивної інформації не можна прийняти правильні рішення, не можна ізолювати хворих, не можна впливати на ситуацію! Потрібні нові лабораторії, потрібна масова і постійна перевірка населення з видачею сертифіката здоров'я тим хто здоровий!
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24.06.2020 12:25 Відповісти
Аби тести давали правдиву картину, треба щоб тести були стовідсотково надійні. А саме тестування всіх і вся яким чином допоможе зрозуміти загрозу? Таке розуміння загрози дає спостереження перебігу хвороби в стаціонарі чи амбулаторно. І відсоток смертності - кількість померлих саме від ускладнень ковід 19 а не з ним. Бо приписувати смерть хворого раком 4 стадії з виявленим у нього вірусом якось дуже вже брехливо.
Так от: смертність у відсотках не дає підстави вважати ковід 19 епідемією (значна частина населення). А якщо навіть значна частина населення перенесла хворобу на ногах і навіть не помітила цього, то ця хвороба небезпечна лише для окремих категорій населення. Яких все таки переважна меншість.
Так що годі папужити вслід за ляшками і степашками про небезпеку. НЕбезпека насправді від їхнього керівництва. Та приймання законів проти інтересів українців.
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24.06.2020 18:40 Відповісти
Не можна бути ідіотами і розраховувати на те що кожен наступний вірус буде таким самим лагідним до хворих і буде лишати їх здоровими! Коронавірус дає імунитет на 3 місяці і вже наступна хвиля мутованого коронавірусу може бути більш смертельною або катастрофічно смертельною і тоді ми всі вимремо як мамонти бо ми не маємо інструментів визначення хворих для їх ізоляції! Те що Ви пишете, я знаю, але не можна розслаблятись владі! Карантин був непотрібен, але будівництво нових потужних лабораторій це була нагальна необхідність ще під час свінячого та пташиного грипу! Тоді влада нічого не зробила для збільшення кількості тестів на добу і сьогодні ми знову гадаємо на кофейній гущі без якісних інструментів оцінки кількості хворих! Без масового тестування оцінити кількість хворих в принципі неможливо, а це означає крайню біологічну небезпеку в ********* світі! Тому потрібно не 100 стадіонів будувати, а 100 потужних лабораторій, які будуть вести постійний моніторинг здоров'я громадян України!
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24.06.2020 21:33 Відповісти
Комментарии почти в каждой части ветки выглядят как пропаганда глобальной идентификации населения иже с Билл Гейтсом. Или вам за это платят, или это ваша обязанность, или страх. В третьем случае вам еще возможно одуматься.
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25.06.2020 11:16 Відповісти
Припиніть роздмухувати короноістерію, суки! Тестуйте тих, хто звертається до лікарів, і лікуйте хворих. Крапка. Не заважайте людям жити, мерзотники.
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23.06.2020 15:56 Відповісти
Тестувати потрібно всіх, кожні 15 діб, щоб вчасно ізолювати хворих від здорових - в цьому принцип боротьби з епідемією! Не маючи даних про хворих - неможливо їх ізольовувати, тому масове тестування це єдиний механізм боротьби з поширенням коронавірусу і це дуже добре що хоча б в Києві почали масові тестування! Потрібно збільшувати кількість тих кого будуть тестувати і робити тестування кожні 15 діб!
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24.06.2020 22:57 Відповісти
Уявляю - що почнеться у Києві Підуть не в торговельні центри (ті певно домовляться), підуть тестувати дрібні магазинчики та ринки. І звичайно ж більшість тестів буде позитивною через те, що більшість вже перехворіла на ногах. Будуть і просто помилкові результати. Але вони все одно вплинуть на рішення влади закрити точку. Хто здоровіший - рвоне на заробітки в Європу. Чи росію? може якраз москва хоче наших вестарбайтерів? А хто хворий і не може раком стояти на грядках, тому або вмирати, або на майдан.
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23.06.2020 17:10 Відповісти
Примерно так он и будет. С некоторыми вариациями.
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23.06.2020 22:59 Відповісти
Оскільки перевіряти будуть всіх працівників магазинів, то закривати магазини не потрібно, тести всіх будуть отримуватись одномоментно і не буде причини для закриття магазину! Просто всіх хто хворий будуть ізолювати, проводити санітарну обробку робочих місць і магазин буде працювати далі! Це дуже мудро зі сторони КМДА розпочати масові тестування! Але потрібно збільшувати перелік професій які підлягають постійним перевіркам на коронавірус!
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24.06.2020 23:01 Відповісти
А наличие антител, это хорошо , или плохо? Антитела у продавцов должны быть , или не должны ?
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23.06.2020 17:48 Відповісти
Вся біда в тому, що ляшко і степашко самі не знають відповіді на це питання. Якщо хтось їм каже що це - добре (коли вже є антитіла) то вони впарюють, що їх наявність не застерігає від повторного захворювання. З іншої сторони вони заявляють, що наявність антитіл означає, що ти - заразний. Це настільки я зрозумів із їх путиних пояснень.
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24.06.2020 10:01 Відповісти
Китай знає відповіді і тому проводить масові тестування і видає сертифікати здоров'я! Тут КМДА просто застосовує успішний досвід КНР і дуже правильно робить! Потрібно було раніше розпочати масові тестування, скроше б подолали коронавірус!
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24.06.2020 23:03 Відповісти
Варіантів два, або Кличко реально тупий і ще тупіше, або класна проплачена схема, щоб прикрити малий бізнес
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24.06.2020 00:19 Відповісти
Кличко не такий тупий як комусь здається, він зрозумів першим виграшну стратегію боротьби з коронавірусом, або просто перший дослухався до фахівців та власників торгових мереж і отримає за це політичні дивіденди, який не отримав Зеленський! В Києві коронавірус зникне, а по всій Україні буде продовжуватись збільшення хворих.
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24.06.2020 23:06 Відповісти
 
 