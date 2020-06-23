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Уход Вакарчука негативно повлияет на рейтинги "Голоса", но только в краткосрочной перспективе, - лидер партии Рудик

Уход Вакарчука негативно повлияет на рейтинги

Председатель партии "Голос" Кира Рудик считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на рейтинги партии в краткосрочной перспективе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение политик высказала в интервью "Укринформу".

"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава", - отметила Рудик.

В то же время, депутат предполагает, что ситуация с рейтингами выровняется.

"Однако я также абсолютно уверена, что эти люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется", - сказала Рудик.

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Политик также отметила, что с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.

"Они (рейтинги - ред.) снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно", - заявила Рудик.

Вакарчук Святослав (353) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+8
А он и есть рыг.
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23.06.2020 15:47
+7
Порошенко всех подберёт .И ОПЗЖ-тоже,Как рыгов после донецкого Хряка.
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23.06.2020 15:44
+6
Слабаком виявився Славко... Здався без бою...
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23.06.2020 15:45
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Смешно! бред .....фсё уже пропало! Слази, приехали....соросята капут.
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23.06.2020 15:42 Ответить
Их полно и во власти, и в ЕС, и в слугах...
Спрут!
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23.06.2020 15:44 Ответить
Выявлять, проявлять...убирать и в дальнейшем запрет в госструктуры всем кто на финансировании иностранных организаций - агенты влияния, работающие или скорее отрабатывающие на хозяев внешнего управления в интересах СОВСЕМ не Украины!
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23.06.2020 15:56 Ответить
Поддерживаю.
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23.06.2020 15:58 Ответить
Порошенко всех подберёт .И ОПЗЖ-тоже,Как рыгов после донецкого Хряка.
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23.06.2020 15:44 Ответить
А он и есть рыг.
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23.06.2020 15:47 Ответить
Так оно и было мини-порошенко...
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23.06.2020 15:51 Ответить
То-то и оно... Была слабая надежда на обновление. Отличное от "профессиональной имитации" Порошенко и "тупой профанации" а-ля Зеленский, а Слава Вакарчук так всем нагадил! Обидно...
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23.06.2020 17:01 Ответить
Странно, а по опросам к рыгам бегут от слуг?) Хм))
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23.06.2020 19:12 Ответить
Слабаком виявився Славко... Здався без бою...
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23.06.2020 15:45 Ответить
виявився? чи був завжди?
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23.06.2020 16:03 Ответить
И это уже второй раз. Вероятно он достиг своей максимальной высоты - быть лидером группы. На более не способен
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23.06.2020 17:04 Ответить
Ладно б сам... Он всех сдал, кто надеялся на хоть какие-то, но не имитационные реформы, европейского образца! Всех сдал, без боя...
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23.06.2020 17:12 Ответить
Да и так уже 2%, куда еще ниже то.
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23.06.2020 15:46 Ответить
не треба займатися тим, до чого немає хисту.
От співає він добре - нехай це робить й надалі.
Теж саме стосується коміка з 95 кварталу
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23.06.2020 15:48 Ответить
пришёл и ушёл... какпеснюспел, по- английски, не прощаясь, быстро, шоб не успели спросить "шоонсделал?"
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23.06.2020 15:49 Ответить
А что цензор уже политкорректно переобулся? Бутусов, разминай....
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23.06.2020 15:52 Ответить
Какой кал...
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23.06.2020 15:53 Ответить
Найрозумніший шоу-мен від влади. Дулю показав всім - та й повернувся до своєї звичної стезі.
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23.06.2020 15:56 Ответить
Клоуни-невдахи)))
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23.06.2020 16:10 Ответить
Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги "Голосу", але тільки в короткостроковій перспективі, - лідерка партії Рудик - Цензор.НЕТ 2281
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23.06.2020 16:21 Ответить
Вакарчук зрозуміло що звалить, бо йому це не цікаво аж ніяк і пішов він по проханню Порошенко. Я в https://lagunaua.com блогах про це писав. Звичайно, хто політикою не цікавляться, їм це все в диковинку
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23.06.2020 16:28 Ответить
"Голос" пропадет, это понятно. И снова на правом фланге никого...
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23.06.2020 16:35 Ответить
Свято место пусто не бывает.
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23.06.2020 19:36 Ответить
а ларчик открывается просто
посмотрел з/п за год меньше суммы
за один концерт вот и все
век мак не родил и голода не было
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23.06.2020 16:51 Ответить
Вы главно не зашквартесь, как остальные четыре патрии в зраде, и к вам потянутся люди
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23.06.2020 16:54 Ответить
Вибачте ,а яка різниця між Слугою і Голосом -ніякої ,фактично Голос - це західноукраїнський варіант Слуги ,депутатські списки складались так само через фейсбук і на коліні , і склади фракцій схожі - соросята ,ну а електорат перебіжить до Пороха.
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23.06.2020 17:21 Ответить
Кіро, ти помиляєшся! "Голос" ОЧИСТИВСЯ від провокатора і дезертира. Це тільки додасть йому популярності.
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23.06.2020 18:04 Ответить
Какое будущее? Видали и помощнее партии, и где они теперь?
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23.06.2020 18:41 Ответить
 
 