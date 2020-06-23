Уход Вакарчука негативно повлияет на рейтинги "Голоса", но только в краткосрочной перспективе, - лидер партии Рудик
Председатель партии "Голос" Кира Рудик считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на рейтинги партии в краткосрочной перспективе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение политик высказала в интервью "Укринформу".
"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава", - отметила Рудик.
В то же время, депутат предполагает, что ситуация с рейтингами выровняется.
"Однако я также абсолютно уверена, что эти люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется", - сказала Рудик.
Политик также отметила, что с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.
"Они (рейтинги - ред.) снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно", - заявила Рудик.
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Спрут!
От співає він добре - нехай це робить й надалі.
Теж саме стосується коміка з 95 кварталу
посмотрел з/п за год меньше суммы
за один концерт вот и все
век мак не родил и голода не было