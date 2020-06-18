Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука

Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 175 народных депутатов из 226 необходимых.

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Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.