Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука
Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 175 народных депутатов из 226 необходимых.
Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.
Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
Топ комментарии
+25 Роман с камнем
показать весь комментарий18.06.2020 12:16
+14 Valentin Nasus
показать весь комментарий18.06.2020 12:14
+11 Oljik
показать весь комментарий18.06.2020 12:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хто міг, той підіймався та йшов.
Ішов собі високо в гори, взявши у похід
Свою надію сильну, як любов.
Все буде не добре.
Хто не міг, той не підіймався та не йшов.
Не Ішов собі високо в гори, не взявши у похід
Свою надію не сильну, як любов.
Все буде не добре.
-- Меня?
-- Да нет! Меня.
-- Профиль вашей работы.
-- Я - народный депутат.
-- Не волнуйтесь, вас не уволят ни за что!