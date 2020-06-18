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Вакарчук (340) ВР (27371) Голос партия (499)

Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука

Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа

Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 175 народных депутатов из 226 необходимых.

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Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
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Топ комментарии
+25
Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3579
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18.06.2020 12:16
+14
Фарс. Вакарчук превращается в клоуна. Или уже превратился.
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18.06.2020 12:14
+11
Славко співати хоче, а ви його назад у кошару.)
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18.06.2020 12:13
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Страница 2 из 2
Не спел ещё Славик свою последнюю песню.
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18.06.2020 13:36 Ответить
Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто міг, той підіймався та йшов.
Ішов собі високо в гори, взявши у похід
Свою надію сильну, як любов.
Все буде не добре.
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18.06.2020 13:42 Ответить
Я не пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто не міг, той не підіймався та не йшов.
Не Ішов собі високо в гори, не взявши у похід
Свою надію не сильну, як любов.
Все буде не добре.
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18.06.2020 13:50 Ответить
нет, Славик. От звонка до звонка отсидишь.
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18.06.2020 13:44 Ответить
-- Что нужно сделать, чтобы тебя уволили?
-- Меня?
-- Да нет! Меня.
-- Профиль вашей работы.
-- Я - народный депутат.
-- Не волнуйтесь, вас не уволят ни за что!
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 2829
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18.06.2020 14:03 Ответить
Насильно в раду привести
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18.06.2020 14:05 Ответить
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 9665
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18.06.2020 14:10 Ответить
"Я не здамся без бою!"
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18.06.2020 14:11 Ответить
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3883
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18.06.2020 14:14 Ответить
Славік і так злив свій "електорат " під Пороха ,а його "голосята " вже давно лягли під Пороха.
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18.06.2020 17:05 Ответить
Він просто повернув кредит довіри, який узяв перед виборами.

Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 2176
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18.06.2020 20:47 Ответить
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 1504

Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 4173
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18.06.2020 14:12 Ответить


Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 1686
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18.06.2020 14:15 Ответить
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3710
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18.06.2020 14:19 Ответить
Сцявкові у роли насцяли?))))
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18.06.2020 14:20 Ответить
В украинской политике, как у колумбийских наркобаронов: вход - 10, выход - ногами вперёд... "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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18.06.2020 14:21 Ответить
Какой в этом смысл? Если он не хочет работать в раде, кто его может заставить это делать? Зачем его мучать ? Толку от его насильного пребывания на работе не будет
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18.06.2020 14:35 Ответить
Слуги з друзями вирішили трохи познущатися над недалеким Славком. Не своїм, до того ж.
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18.06.2020 15:25 Ответить
С точки зрения отведственности- решение правильное! Какого хрена идти в Раду ,если через год - ой извините, я не хочу! Тем более ,что это уже не первый раз! Я очень люблю и уважаю Вакарчука как гениального музыканта и певца! Но, политик он НИКАКОЙ! И это правда! Но в этом Мире за все свои хотелки надо платить!
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18.06.2020 16:00 Ответить
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