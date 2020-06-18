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Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука

Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа

Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа та екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 175 народних депутатів з 226 необхідних.

Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"

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Топ коментарі
+25
Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3579
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18.06.2020 12:16
+14
Фарс. Вакарчук превращается в клоуна. Или уже превратился.
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18.06.2020 12:14
+11
Славко співати хоче, а ви його назад у кошару.)
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18.06.2020 12:13
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Не спел ещё Славик свою последнюю песню.
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18.06.2020 13:36 Відповісти
Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто міг, той підіймався та йшов.
Ішов собі високо в гори, взявши у похід
Свою надію сильну, як любов.
Все буде не добре.
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18.06.2020 13:42 Відповісти
Я не пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто не міг, той не підіймався та не йшов.
Не Ішов собі високо в гори, не взявши у похід
Свою надію не сильну, як любов.
Все буде не добре.
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18.06.2020 13:50 Відповісти
нет, Славик. От звонка до звонка отсидишь.
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18.06.2020 13:44 Відповісти
-- Что нужно сделать, чтобы тебя уволили?
-- Меня?
-- Да нет! Меня.
-- Профиль вашей работы.
-- Я - народный депутат.
-- Не волнуйтесь, вас не уволят ни за что!
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 2829
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Насильно в раду привести
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18.06.2020 14:05 Відповісти
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 9665
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18.06.2020 14:10 Відповісти
"Я не здамся без бою!"
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18.06.2020 14:11 Відповісти
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3883
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Славік і так злив свій "електорат " під Пороха ,а його "голосята " вже давно лягли під Пороха.
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18.06.2020 17:05 Відповісти
Він просто повернув кредит довіри, який узяв перед виборами.

Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 2176
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18.06.2020 20:47 Відповісти
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 1504

Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 4173
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18.06.2020 14:12 Відповісти


Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 1686
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18.06.2020 14:15 Відповісти
Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3710
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Сцявкові у роли насцяли?))))
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18.06.2020 14:20 Відповісти
В украинской политике, как у колумбийских наркобаронов: вход - 10, выход - ногами вперёд... "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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18.06.2020 14:21 Відповісти
Какой в этом смысл? Если он не хочет работать в раде, кто его может заставить это делать? Зачем его мучать ? Толку от его насильного пребывания на работе не будет
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18.06.2020 14:35 Відповісти
Слуги з друзями вирішили трохи познущатися над недалеким Славком. Не своїм, до того ж.
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18.06.2020 15:25 Відповісти
С точки зрения отведственности- решение правильное! Какого хрена идти в Раду ,если через год - ой извините, я не хочу! Тем более ,что это уже не первый раз! Я очень люблю и уважаю Вакарчука как гениального музыканта и певца! Но, политик он НИКАКОЙ! И это правда! Но в этом Мире за все свои хотелки надо платить!
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18.06.2020 16:00 Відповісти
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