Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука

Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа та екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 175 народних депутатів з 226 необхідних.

Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

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