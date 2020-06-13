Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"
Телеведучий і волонтер Сергій Притула прокоментував складення депутатських повноважень членом фракції "Голос" Святославом Вакарчуком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Притули.
"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку.
Завів у парламент невелику, але досить фахову команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не "зашкварились": не стали "тушками", не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку", -написав телеведучий.
Притула нагадав, що Вакарчук хотів створити партію нового зразка. "Чи не класику" української політики, партії лідерського зразка, а партію однодумців.
"Як наслідок: голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик.
Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат", -зазначає Притула.
На думку шоумена, партія "Голос" відбулась. "Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.
І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики. Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче", - додав він.
11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.
Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.
Будь ласка, зачекайте...
*******
Мікро взиск.... Бу-га-га! Це ж треба таке ляпнути.
Кулька корівська. - Ну, ти дайош!
Головне, що Славко живий і кілька пісень він ще нам заспіває.
Ну, піарив би він той парламентаризм і яка кому від цього користь? Є там один його колишній соратник з прізвищем майже композитора і кислою моралізаторською міною на обличчі, ось, він нехай і займається клоунадою.
Звичайний пристосуванець, яких - тисячі. Навіть Славку від нього млосно стало.
Славко - зі Львова, він продукт ностальгічної хвилі львівської вуличної культури і добре знає, що життя таке як дитяча сорочечка - дуже коротке і дуже засране.
Твоє Славко-дурко типовий мажор тата-хабарника.
Таке ж точно чмо як і вовочка, тільки україномовне.
До Рахманіна він свої укуреним коноплею мозоком не доросте ніколи.
А для нього анал, - тоже табу.
Бачиш, тут, бувало, до майже півсотні тисяч гостей були на сайті, а коментують події менше однієї сотні, причому, більше трьох чвертей з них - працівники ботоферми. Важливо не те чи вона українська, важливо, що вона маскується під українську і дуже любить свого номінального чи віртуального господаря.
ДВАЖДЫ обосрался в парламенте
Еще и смачно харкнул в лицо своим избирателям
У співуна ротом, взагалі, ні тями ні розуму.
А від так, їхня справа - це концерти та корпоративи.
Самостійно всираєшся? Чи це Порох тобі в штанці докладає?
https://rvun.livejournal.com/ rvun https://ibigdan.livejournal.com/25161018.html?thread=941426746#t941426746 June 11 2020, 11:16:02 UTC
карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це? Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе.
Рік тому: "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок".
Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися".
Крига скрасла, пацани, поциєнт потік.
Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2855452164584592?__cft__[0]=AZUYb6GlD2sjQF5Gn3gygL3lH91TP0yOY8_a6jhiKlWn37Bi6CxfB82XvhJl9AtP8z2j3Eq1rwwca-KOZPmmnaHKmpPD4FnkyfGoxh1885eVmMhvSd1nj8U3ILtooiGA7FgLBzaxQw7c2zDpsNWh9XmHucUB3iP9-itgvfEls4Iidw&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 08:53
Не сваріть Вакарчука.
Він склав мандат бо побоявся обшуків і висунення проти себе абсурдних підозр.
А хто б з вас не побоявся?
У нього був варіант - почати співати російською й з усією фракцією приєднатися до жопоблоку, тоді б йому нічого не загрожувало.
Але він не захотів.
Хоча це той випадок коли в жарті є лише частина жарту.
Вот если бы за Киев поборолись, вместо Кличко, я бы поддержал.
І Славко на початку був таким...Давалось взнаки виховання...Але прийшли гроші і трохи його зіпсували...Потім прийшли великі гроші і вже споганили...Але вже коли прийшли по справжньому значні капітали то Славко кінцево скурвився і забув,що таке совість,честь і обов"язок...Хороший співак мав шанси перенести репутацію на політику,але натомість репутація гавнистого політика перейде на статус співака...
Саме на його коррупційне бабло і відбувалося становлення Славка-дурка
https://www.youtube.com/watch?v=Gok2Jwj8IEc&feature=youtu.be
Смачный плевок в пыку "мудрого украинского нарида", который сам не способен выбрать профессионального защитника, а доверяет разного рода козлам-провокаторам, от Клоуна, до Певца, Женщины фигуристкой, Вилоносца и т.д.
Отже, він виявився представником іншого часу, можливо, якогось паралельного.
По словам Кима Ахеджакова, в таком шаге https://replyua.net/politics/210441-zhurnalist-esli-govorit-chestno-to-byla-mysl-chto-slava-dlya-blezira-hotya-by-god-proderzhitsya-no-oshibsya.html Вакарчука он лично видит и много позитивных моментов. Первый - грядут местные выборы и своими действиями Вакарчук обнуляет рейтинг «Голоса», что даст много дополнительных голосов «ЕС», особенно в западных областях. Второе - Вакарчук - это вторая прививка после «Самопомощи» для патриотически настроенного электората. Следующие «патриотические» проекты России будет гораздо тяжелее организовать. Третий момент - для многих в Украине уход Вакарчука станет шагом к осознанию того, что клоуны и артисты не могут править страной. Четвертый - уход Вакарчука может стать хорошим примером для подражания Зеленскому. «Ну, Вовка, давай, последуй примеру Славка! У него теперь нет проблем! Все плохое позади, а впереди только корпоративы, концерты и сплошное творчество. Ну, ты же этого хочешь, ну давай доставай рояль!», - резюмировал блогер.
Юсупова отмечает, лидер партии «Голос» https://replyua.net/people/4912-lider-gruppy-okean-elzy-svyatoslav-vakarchuk.html Святослав Вакарчук вчера во второй раз сложил депутатские полномочия. Лидером партии хотел быть, а бороться сил не хватило. Даже не начинал, а мы за него голосовали. В итоге патриот и герой оказался, как тряпка. На фронте парни и девушки по 20 лет под пулями несут свою вахту, а человек, у которого миллионы поклонников, сытый и в тепле, мямлит себе что-то под нос и сбегает поняв, что политическая борьба, это не песни и танцы, это каждодневная, жёсткая реальность. Правил нет, только безнаказанность, ложь и лицемерие. А ведь знал же, все равно снова пошёл в политику.
«Хотят заехать на белом коне и уверены, что пока они будут по ТВ красоваться, другие будут свои жизни отдавать, борясь за страну и цивилизованную жизнь. Не на что больше не способные. Забери с собой всех артистов, стадо продажных, циничных идиотов. Тряпка и размазня», - резюмировал Наталья Юсупова
https://replyua.net/politika/210475-yusupova-vakarchuku-zaberi-s-soboy-vseh-artistov-stado-prodazhnyh-cinichnyh-idiotov-tryapka-i-razmaznya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gok2Jwj8IEc&feature=youtu.be