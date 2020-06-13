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Вакарчук (242) Притула Сергій (88) Голос партія (512)

Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"

Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком:

Телеведучий і волонтер Сергій Притула прокоментував складення депутатських повноважень членом фракції "Голос" Святославом Вакарчуком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Притули.

"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку.

Завів у парламент невелику, але досить фахову команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не "зашкварились": не стали "тушками", не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку", -написав телеведучий.

Притула нагадав, що Вакарчук хотів створити партію нового зразка. "Чи не класику" української політики, партії лідерського зразка, а партію однодумців.

Також читайте: Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

"Як наслідок: голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик.
Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат", -зазначає Притула.

На думку шоумена, партія "Голос" відбулась. "Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.
І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики. Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче", - додав він.

Також читайте: "Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін

11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: Вакар зробив те, що обіцяв 01
Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: Вакар зробив те, що обіцяв 02
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Топ коментарі
+32
Притула про сложение депутатских полномочий Вакарчуком: "Вакар сделал то, что обещал" - Цензор.НЕТ 4731
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13.06.2020 16:13
+29
зеля сразу сядет, как только уйдет
Притула про сложение депутатских полномочий Вакарчуком: "Вакар сделал то, что обещал" - Цензор.НЕТ 9456
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13.06.2020 16:16
+22
Притула про сложение депутатских полномочий Вакарчуком: "Вакар сделал то, что обещал" - Цензор.НЕТ 3090
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13.06.2020 16:09
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Столько говна на Яценюка, садового, Вакарчука как боты пороха не вылил ни кремль ни жопоблок. Получается что ради крох от их партии они готовы уничтожать союзников типа голоса и приводить в парламент жопоблок. Это позиция гниды играющей наруку кремлю ради микро взыска. Потом удевляетесь почему Порох растерял 40% голосов.
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13.06.2020 16:46 Відповісти
микро взыска

*******
Мікро взиск.... Бу-га-га! Це ж треба таке ляпнути.
Кулька корівська. - Ну, ти дайош! Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв" - Цензор.НЕТ 7394
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13.06.2020 17:06 Відповісти
Краще співати ніж в сирій землі лежати. Краще співати ніж з мафією жартувати.
Головне, що Славко живий і кілька пісень він ще нам заспіває.
Ну, піарив би він той парламентаризм і яка кому від цього користь? Є там один його колишній соратник з прізвищем майже композитора і кислою моралізаторською міною на обличчі, ось, він нехай і займається клоунадою.
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13.06.2020 16:51 Відповісти
Клоунадою займаються підараси з бепепе. Бо поки вони у ВР проукраїнським силам нічого на виборах не світить.
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13.06.2020 20:46 Відповісти
Він обдурив людей. Якби не Вакарчук, то хто б проголосував та ту Кіру Рудик або Совсун. А Рахманін був шановним авторитетним журналістом. А тепер його голос розчинився серед інших
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13.06.2020 16:52 Відповісти
Занудою він був і залишився, лохам голови морочив. В кого він таким шанованим був?
Звичайний пристосуванець, яких - тисячі. Навіть Славку від нього млосно стало.
Славко - зі Львова, він продукт ностальгічної хвилі львівської вуличної культури і добре знає, що життя таке як дитяча сорочечка - дуже коротке і дуже засране.
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13.06.2020 17:20 Відповісти
Про дісєр його ліповий ще розкажи, ага.
Твоє Славко-дурко типовий мажор тата-хабарника.
Таке ж точно чмо як і вовочка, тільки україномовне.
До Рахманіна він свої укуреним коноплею мозоком не доросте ніколи.
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15.06.2020 11:20 Відповісти
Щури вже тікать??
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13.06.2020 16:57 Відповісти
Мабуть, Сявіку запропонували анал.
А для нього анал, - тоже табу. Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв" - Цензор.НЕТ 928
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13.06.2020 17:10 Відповісти
Ви впевнені у українському походженні ботоферм. Якби у Порошенка було їх вдосталь, то президентом не була би зелена пліснява. А у Бойка-Медведчука якраз була мета: розділяй і володій. Вам би позбутися образ і об'єднатися з проукраїнським співтовариством
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13.06.2020 17:19 Відповісти
Це для Шарика Корровского
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13.06.2020 17:21 Відповісти
В тебе гарний дах - ти можеш тут говорити все, що в твоїй методичці написано. І тобі за це нічого не буде, ну, хіба, що начальник тебе похвалить або простимулює матеріально.
Бачиш, тут, бувало, до майже півсотні тисяч гостей були на сайті, а коментують події менше однієї сотні, причому, більше трьох чвертей з них - працівники ботоферми. Важливо не те чи вона українська, важливо, що вона маскується під українську і дуже любить свого номінального чи віртуального господаря.
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13.06.2020 17:33 Відповісти
Ви по своєму досвіду тут всіх оцінюєте, значить зачепило і є правда в моїх слрвах. Чиїх будете?
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13.06.2020 18:37 Відповісти
Ось через це я і не голосував за партію Порошенко. Кожному зрозуміло шо саме ЄС наразі найбільше поливає брудом Голос і Вакарчука. Дали вказівку згори, яку підхопили проплачені боти і тут вже реальні прихильники ЄС починають знущатись над Голосом слід за ними. А чому? Шо не так? Бо Голос конкурент ЄС. І це саме методи Порошенко знищувати конкурентів нехай навіть і з проукраїнського боку. І це я помітив ще коли у Раді були партії Самопоміч та Народний Фронт, як же їх гнобили тоді прихильники БПП. Так само наразі і з Голосом. А виборець це відчуває. І я ніколи не буду голосувати за партії Порошенко, якщо буде змога проголосувати за іншу проукраїнську партію.
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13.06.2020 17:24 Відповісти
Владимир Александрович, иди уже к ляди
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13.06.2020 20:49 Відповісти
Да ладно! Ты глянь, кто нажал "нравится" под статьей. "Порохоботов" как бы значительно больше.
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14.06.2020 14:36 Відповісти
Логично. Смысл критиковать оппоблок - люди голосовавшие за них к Порошенко не перейдут. А люди голосовавшие за Голос могли бы и ЕС выбрать. Поэтому гнобить надо голос.
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14.06.2020 16:38 Відповісти
Кто-то может сильнее обосрать голос чем Славко-дурко?
ДВАЖДЫ обосрался в парламенте
Еще и смачно харкнул в лицо своим избирателям
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15.06.2020 11:22 Відповісти
Відмазка. Просто політика - не справа Вакарчука. Це не добре і не погано.
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13.06.2020 17:24 Відповісти
.. як і не Притули справа, бо цей мрійник й досі не зрозумів, що його використали ******** від Пінчука до Коломойського.

У співуна ротом, взагалі, ні тями ні розуму.
А від так, їхня справа - це концерти та корпоративи.
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13.06.2020 20:05 Відповісти
Як і не Шоколадного Педро. Цьому корупціонеру і колаборанту нічого робити в політиці.
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13.06.2020 20:47 Відповісти
Що, зелебобік, виєш? Пече тобі від Пороха?
Самостійно всираєшся? Чи це Порох тобі в штанці докладає?

https://rvun.livejournal.com/ rvun https://ibigdan.livejournal.com/25161018.html?thread=941426746#t941426746 June 11 2020, 11:16:02 UTC
карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це? Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе.
Рік тому: "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок".
Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися".
Крига скрасла, пацани, поциєнт потік.
Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
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13.06.2020 20:58 Відповісти
а тобі зеліук- не тявкай
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13.06.2020 21:07 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZUYb6GlD2sjQF5Gn3gygL3lH91TP0yOY8_a6jhiKlWn37Bi6CxfB82XvhJl9AtP8z2j3Eq1rwwca-KOZPmmnaHKmpPD4FnkyfGoxh1885eVmMhvSd1nj8U3ILtooiGA7FgLBzaxQw7c2zDpsNWh9XmHucUB3iP9-itgvfEls4Iidw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2855452164584592?__cft__[0]=AZUYb6GlD2sjQF5Gn3gygL3lH91TP0yOY8_a6jhiKlWn37Bi6CxfB82XvhJl9AtP8z2j3Eq1rwwca-KOZPmmnaHKmpPD4FnkyfGoxh1885eVmMhvSd1nj8U3ILtooiGA7FgLBzaxQw7c2zDpsNWh9XmHucUB3iP9-itgvfEls4Iidw&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 08:53
Не сваріть Вакарчука.
Він склав мандат бо побоявся обшуків і висунення проти себе абсурдних підозр.
А хто б з вас не побоявся?
У нього був варіант - почати співати російською й з усією фракцією приєднатися до жопоблоку, тоді б йому нічого не загрожувало.
Але він не захотів.
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13.06.2020 17:33 Відповісти
У вас з гумором все гаразд?
Хоча це той випадок коли в жарті є лише частина жарту.
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13.06.2020 19:12 Відповісти
ты выпила всю мою кров .......Рада
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13.06.2020 17:44 Відповісти
Оба цвай, как говорили на евбазе, но понаяхавшие вряд ли поймут !
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13.06.2020 17:44 Відповісти
"Не стали..., не обещали..., не занимались..., не рекомендовали... " Нашел, чем гордиться! А что вы практически сделали? Чем можете гордиться, какими заслугами и достижениями? Что вы можете пред'явить всем, кроме как вечно недовольную физиономию господина Рахманина, присвоившего себе почему-то роль "карающего меча" всех и вся?
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13.06.2020 17:57 Відповісти
Ще й волонтер запевняє що вакарчук шляхетно кинув справу на півдорозі. Що значить "завів професіоналів до ВРУ"? Що вони там реально можуть зробити ? Набрати собі рейтинг красними виступами ? І потім що, розбігтися по власних кишенькових партіях, як це вже майже 30 років і відбувається ? А не чесніше було б відмучитися весь термін з тими кого привів, а потім подати у відставку на з'їзді партії "голос", наприклад під видом "з медичних причин"? Вже питання стоїть не про політичний ентузіазм вакарчука, а про його реальні людські якості, солідарність та відповідальність, наприклад. А їх нема.
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13.06.2020 18:05 Відповісти
Да, интересная трактовка. Если у меня что-то не получится или не будет желания, тоже придумаю что-то...
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13.06.2020 18:10 Відповісти
А как же " я пришел всерьез и на долго"..., а получилось меньше чем прошлый раз. ( если сказать честно голосовал за "Голос", особо и не жалею, потому что не видел , даже сейчас, другой перспективе кому то отдать свой голос. Но Славко разочаровал совершенно, чисто по человечески. Так поступать некрасиво и не по мужски. Возможно и не очень похоже , но все же сравню. Его "поход в политику" сравни "походу" Шевченко. Андрюха потерял лицо и всяческий авторитет в связи с этим , и только благодаря чуду- успеха сборной ему удалось как то это все сгладить ( и то осадочек остался"). А вот чем Славко будет восстанавливать свое имя.. трудно могу представить.. песней тут делу не поможешь , " я не сдамся без бою" ( аж 2 раза), в его исполнении будет теперь насмешкой, теперь все песни и слова из них будут накладываться на его позорное бегство. Ощущаю глубокое разочарование. Что Андрею, что Славку - ну если оно не ваше и вы к этому не готовы ни ментально ни эмоционально.. на кой тогда позориться. Имя сделать трудно и долго, потерять можно быстро и легко. А восстановить удается чудом и то при определенных обстоятельствах. В чем не всем везет, и это только исключение. Ну вот где то так...
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13.06.2020 18:11 Відповісти
Ну как "на кой"? За бабло же, не просто так!
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15.06.2020 11:24 Відповісти
Смех.Он ,что обещал просто уйти.Нахера идти тогда туда,чтоб уйти сделав ноль?К притуле в подтанцовку.
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13.06.2020 18:22 Відповісти
Что был он депутатом, что ушел сам... Какой то пользы, или вреда не ощущал от этого Голоса. Ни рыба, ни мясо.
Вот если бы за Киев поборолись, вместо Кличко, я бы поддержал.
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13.06.2020 18:23 Відповісти
Батько був порядним чоловіком...Навіть коли на хвилі демократичних виборів став ректором навіть і тоді не втратив порядності,гідності і чуття справедливості...Батька не раз підставляли,в тому числі і власний син,але він так і не став своїм в тій корупційній братіі,що живе інтригами і переступає через трупи...
І Славко на початку був таким...Давалось взнаки виховання...Але прийшли гроші і трохи його зіпсували...Потім прийшли великі гроші і вже споганили...Але вже коли прийшли по справжньому значні капітали то Славко кінцево скурвився і забув,що таке совість,честь і обов"язок...Хороший співак мав шанси перенести репутацію на політику,але натомість репутація гавнистого політика перейде на статус співака...
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13.06.2020 18:26 Відповісти
Мля, про шо ви пишете? Він був прожжоним хабарником і коррупціонером!
Саме на його коррупційне бабло і відбувалося становлення Славка-дурка
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18.06.2020 17:50 Відповісти
ВАКАР И ПРИТУ - ДРУЗІ МАНІТУ )))
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13.06.2020 18:29 Відповісти
Был уважаемый и любимый артист Славик , а стал Сявка... просто сявка...
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13.06.2020 18:38 Відповісти
Вакарчук такое же ничтожество, как и клоун. Подзаработал на протаскивании партии в Раду и свалил подвывать и развлекать олигархов...
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13.06.2020 18:50 Відповісти
Ще одна жалюгідна спроба відмазати імпотента Сравіка... Шкода, що Притула спочатку таблом на виборах поторгував, а тепер кореша в такій ганебній ситуації пробує виправдати...
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13.06.2020 18:57 Відповісти
+++
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13.06.2020 19:32 Відповісти
Це ти таблом торгуєш, а Притула волонтерив і продовжує це робити сьогодні! Від нього більше користі ніж від твого "по-дібільному-написаного-тексту"!
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13.06.2020 21:09 Відповісти
Ага - разом зі своїм сєстройобцем Хомутинником, донецьким зятєм-ригом, і тещею, шо джипом давить жінок і дітей
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18.06.2020 17:52 Відповісти
Пройди "поліграф" - вата пре із всіх дір!
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18.06.2020 19:19 Відповісти
Интересное видео Притулы:
https://www.youtube.com/watch?v=Gok2Jwj8IEc&feature=youtu.be
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14.06.2020 14:28 Відповісти
Дуже багато "НЕ". А що вони зробили?
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13.06.2020 18:59 Відповісти
Хорошо сказано !

Смачный плевок в пыку "мудрого украинского нарида", который сам не способен выбрать профессионального защитника, а доверяет разного рода козлам-провокаторам, от Клоуна, до Певца, Женщины фигуристкой, Вилоносца и т.д.
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13.06.2020 19:02 Відповісти
Славко приміряв до себе, очевидно, лаври Вацлава Гавела і хотів стати харизматичним лідером і фаворитом олігархів одночасно. Можливо, що йому це і вдалось би якби за реалізацію такого проекту відповідала якась іноземна агентурна служба. Хоча ця умова необхідна, але для українських реалій і вона недостатня. Щоб завоювати симпатії постсовкової публіки треба відчайдушно брехати, настільки відчайдушно, щоб наріду в голові не вкладалася, що можна так брехати. Тут Славко виявив кричущу нездатність скористатися досвідом видатних тубільних керманичів і знаменитих , якщо можна так висловитися, політиків нашого часу.
Отже, він виявився представником іншого часу, можливо, якогось паралельного.
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13.06.2020 19:14 Відповісти
Для харизматичного лідера він занадто чмошний Як і кріворогій шлімазл вовочка, тільки україномовний
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18.06.2020 17:53 Відповісти
- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь.
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13.06.2020 19:40 Відповісти
Фанаты думали,что он и в парламенте будет петь--поэтому проголосовали--а что? всю пленарную неделю песни. Но увы,"батюшка" Сорос,нашёл эту сволочь,чтобы и свой(свои)голоса иметь в Раде. А теперь тикает восвояси певец-физик ,поговаривают--неуплата налогов, за хриплые песни,инкогнито,--да ещё где--на русских вечеринках.
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13.06.2020 19:48 Відповісти
А фанаты зели не прогадали. Правда некоторые уже не ржут со своего кумира.
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13.06.2020 21:03 Відповісти
Все ж таки правда, він привів значно порядніших людей ніж Зеля.
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13.06.2020 20:11 Відповісти
Это подставные.
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13.06.2020 21:02 Відповісти
Там взагалі нема що порівнювати. Люди і зелені.
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13.06.2020 21:55 Відповісти
Свалік Втікачук виконав своє завдання: відтягнув голоси у Європейської солідарності і у Свободи. Тепер можна з почуттям виконаного обов'язку перед Пінчуком і свалівать.
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13.06.2020 20:19 Відповісти
украинский блогер https://replyua.net/blog/kim-ahedzhakov/ Ким Ахеджаков пишет на своей странице в Facebook: без Вакарчука не было бы монобольшинства Зеленского. Именно он забрал голоса у «ЕС», выставив своих кандидатов на всех округах и отдав как минимум 25 мандатов Зеленскому. Святослав Вакарчук сделал свое дело и сбегает с корабля.
По словам Кима Ахеджакова, в таком шаге https://replyua.net/politics/210441-zhurnalist-esli-govorit-chestno-to-byla-mysl-chto-slava-dlya-blezira-hotya-by-god-proderzhitsya-no-oshibsya.html Вакарчука он лично видит и много позитивных моментов. Первый - грядут местные выборы и своими действиями Вакарчук обнуляет рейтинг «Голоса», что даст много дополнительных голосов «ЕС», особенно в западных областях. Второе - Вакарчук - это вторая прививка после «Самопомощи» для патриотически настроенного электората. Следующие «патриотические» проекты России будет гораздо тяжелее организовать. Третий момент - для многих в Украине уход Вакарчука станет шагом к осознанию того, что клоуны и артисты не могут править страной. Четвертый - уход Вакарчука может стать хорошим примером для подражания Зеленскому. «Ну, Вовка, давай, последуй примеру Славка! У него теперь нет проблем! Все плохое позади, а впереди только корпоративы, концерты и сплошное творчество. Ну, ты же этого хочешь, ну давай доставай рояль!», - резюмировал блогер.
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13.06.2020 22:46 Відповісти
Притула, Вакар, Макар и прочие теле- гардоны. Как вы уже утомили своими теле харями.
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13.06.2020 20:48 Відповісти
что он там сделал? зашкварился пару раз и слился. в принципе все. через пару лет никто и не вспомнит, что была какая-то там партия с названием "голос".
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13.06.2020 21:40 Відповісти
Вср*лся без бою, хочет рвануть свой пукан на мера Львова!!!
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13.06.2020 21:43 Відповісти
Забери с собой всех артистов, стадо продажных, циничных идиотов. Тряпка и размазня», - известный украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook.
Юсупова отмечает, лидер партии «Голос» https://replyua.net/people/4912-lider-gruppy-okean-elzy-svyatoslav-vakarchuk.html Святослав Вакарчук вчера во второй раз сложил депутатские полномочия. Лидером партии хотел быть, а бороться сил не хватило. Даже не начинал, а мы за него голосовали. В итоге патриот и герой оказался, как тряпка. На фронте парни и девушки по 20 лет под пулями несут свою вахту, а человек, у которого миллионы поклонников, сытый и в тепле, мямлит себе что-то под нос и сбегает поняв, что политическая борьба, это не песни и танцы, это каждодневная, жёсткая реальность. Правил нет, только безнаказанность, ложь и лицемерие. А ведь знал же, все равно снова пошёл в политику.
 «Хотят заехать на белом коне и уверены, что пока они будут по ТВ красоваться, другие будут свои жизни отдавать, борясь за страну и цивилизованную жизнь. Не на что больше не способные. Забери с собой всех артистов, стадо продажных, циничных идиотов. Тряпка и размазня», - резюмировал Наталья Юсупова
https://replyua.net/politika/210475-yusupova-vakarchuku-zaberi-s-soboy-vseh-artistov-stado-prodazhnyh-cinichnyh-idiotov-tryapka-i-razmaznya.html
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13.06.2020 22:37 Відповісти
Тряпка и размазня
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13.06.2020 22:57 Відповісти
Еще один полудурок. Це така ознака часу, чи що?
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14.06.2020 00:07 Відповісти
Шут гороховый лабуха пытается отмазать. Тьфу!
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14.06.2020 00:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gok2Jwj8IEc&feature=youtu.be
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14.06.2020 14:30 Відповісти
Якщо засуджую Вакарчука, то лиш за те (в цьому правий Поярокв) , що не покликав за собою у відставку Зеленського - гучно, співочо, красиво не покликав цю зелену ... звільнити батьківщину від себе бідосика...
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14.06.2020 06:21 Відповісти
Сявка без команды не гавка!
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14.06.2020 11:33 Відповісти
"не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку", - це він дарма сказав, бо та бабця брехуха і злодійка.
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14.06.2020 09:53 Відповісти
уже второй раз слаживает .хобби такой у товарища .
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14.06.2020 10:45 Відповісти
Шо Притула шо Вакура одно говно!
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14.06.2020 11:32 Відповісти
Гавно - это ты с клоуном. А Притула - патриот и волонтер.
https://www.youtube.com/watch?v=Gok2Jwj8IEc&feature=youtu.be
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14.06.2020 14:32 Відповісти
Лично у меня и возникает вопрос,Притула, какого хе...а ты в это гавно полез?
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14.06.2020 14:55 Відповісти
Скорей всего реально из патриотических соображений. Ничего плохого про "Голос" сказать не могу. Да, СМИ их не пиарят. Да, на работу парламента они практически не влияют (а кто там может влиять при монобольшинстве?). Но голосуют они на мой взгляд правильно, в скандалах не замечены. Люди просто выполняют свою работу. Это разве плохо? Да если бы у нас все депутаты были такими, то проблем бы в стране было гораздо меньше. Толку от того, что у Слуг монобольшинство? Там максимум у 5 депутатов есть мозги (При этом работают эти депутаты на разных людей). Остальные - тупая биомасса, сброд. Зачем вообще такие люди в Раде?
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14.06.2020 15:23 Відповісти
Притула патриот, волонтер, сестройобец рыга Хомутынника, зять донецкого рыга и донецкой тёщик, которая джыпом давит женщин и детей - и ей за это ничего!
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18.06.2020 17:55 Відповісти
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