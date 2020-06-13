Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"

Телеведучий і волонтер Сергій Притула прокоментував складення депутатських повноважень членом фракції "Голос" Святославом Вакарчуком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Притули.

"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку.

Завів у парламент невелику, але досить фахову команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не "зашкварились": не стали "тушками", не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку", -написав телеведучий.

Притула нагадав, що Вакарчук хотів створити партію нового зразка. "Чи не класику" української політики, партії лідерського зразка, а партію однодумців.

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"Як наслідок: голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик.

Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат", -зазначає Притула.

На думку шоумена, партія "Голос" відбулась. "Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.

І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики. Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче", - додав він.

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11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.



