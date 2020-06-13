Притула о сложении депутатских полномочий Вакарчуком: "Вакар сделал то, что обещал"

Телеведущий и волонтер Сергей Притула прокомментировал сложение депутатских полномочий членом фракции "Голос" Святославом Вакарчуком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Притулы.

"Перед выборами Святослав сказал журналистам: "Моя цель - привести к власти профессионалов, для которых государственные интересы и справедливость - превыше всего". И выполнил свое обещание.

Завел в парламент небольшую, но достаточно профессиональную команду. За время пребывания в парламенте депутаты из фракции "Голоса" не "зашкварились": не стали "тушками", не занимались кнопкодавством, не заказывали проституток во время рабочего дня, не обещали подать воду в Крым, чтобы упростить жизнь оккупантам и не рекомендовали пенсионерам продавать собак, чтобы оплатить коммуналку", - написал телеведущий.

Притула напомнил, что Вакарчук хотел создать партию нового образца. "Не классику" украинской политики, партии лидерского образца, а партию единомышленников.

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"Как следствие: председатель фракции "Голоса" в парламенте не Вакарчук, а Рахманин. Председатель партии "Голос" не Вакарчук, а Кира Рудык. Вакар сделал то, что обещал. И, оставаясь идейным вдохновителем партии и одновременно ее рядовым депутатом - сдал мандат", - отмечает Притула.

По мнению шоумена, партия "Голос" состоялась. "Святослав людей не только привел, но и дал им возможность двигаться дальше самостоятельно. И теперь перед командой во главе с Кирой Рудик стоят новые вызовы. Впереди выборы в местные советы, выборы мэров по всей Украине. Будет жарко", - добавил он.

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Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.





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