Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"
Алина Свидерская — №19 в избирательном списке партии "Голос". Она может попасть в парламент после того, как Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя полномочия депутата.
Об этом сообщает общественная организация "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.
"Следующей в списке на депутатское кресло от "Голоса" претендует Свидерская Алина Валерьевна - №19 в избирательном списке партии. На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также членом организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права", - сказано в сообщении.
Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.
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Ранее 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.
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Но партия сырая оказалась как группа несыгранных музыкантов.
Чудом попали в Раду и как политическая единица не состоялись.
Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Слава и второй "свинтит" из ВР
Уже этой зимой политик Слава Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики...
Депутатство в чистом виде Вакарчука никогда не интересовало. Он мог получить мандат в Раде любого созыва, но зачем это ему, популярнейшему топ-музыканту? Его второй заход мало чем отличается от первого. Маленькая, оппозиционная фракция почти равносильна индивидуальному депутатству в данном случае.
Потому что Славой двигали большие амбиции. Он готовился к крупной должности, к исторической миссии. После успеха Зеленского он поверил и в личный успех. А в результате его потолок - серая и неперспективная должность министра культуры. Да и то, если Зе Всемогущий кинет ему эту кость... Поставьте себя на место Вакарчука и ответьте на вопрос - оно ему надо?
Чисто теоретически есть и второй вариант. Если Слава настроен порулить очень серьезно, должна быть готовность на длинную игру. Ждать фиаско Зеленского, чтобы занять его нишу. Активно работать в парламентской оппозиции. Годами заниматься скучными бумажками и цифрами, отказавшись от любимого дела. Получать на орехи на эфирах от более матерых ораторов. Стойко переносить иные лишения, связанные с переменой статуса.... Оно ему надо?
Тем более, что провал Зеленского не гарантирован. Да, Слава, как и всякий мыслитель школы порохоботского футуризма, свято верит в Зезраду, в "а то Путин нападет" и прочие аксиомы учения, но в его команде есть люди, которые способны на реальную аналитику. Двух-трех обстоятельных бесед с Сергеем Рахманиным ему хватит для того, чтобы правильно ответить на вопрос - а оно мне надо?
Иными словами, можно смело прогнозировать, что уже этой зимой политик Вакарчук будет мазать лыжи и лихорадочно искать повод, чтобы красиво свалить из политики... Если, конечно, не найдет возможность выступать на парламентской трибуне с гитарой.
Дмитро Суворов
Душа його не витримує .
Вважаю, цей крок Славка безвідповідальним.
І що це, як не постійна втеча від боротьби та відповідальності.