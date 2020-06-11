Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"

Алина Свидерская — №19 в избирательном списке партии "Голос". Она может попасть в парламент после того, как Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя полномочия депутата.

Об этом сообщает общественная организация "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

"Следующей в списке на депутатское кресло от "Голоса" претендует Свидерская Алина Валерьевна - №19 в избирательном списке партии. На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также членом организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права", - сказано в сообщении.

Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.

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Ранее 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.