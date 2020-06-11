РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4655 посетителей онлайн
Новости
2 910 12
ВР (27381) Ткаченко Александр (429) ЦИК (3324) Слуга народа (2620) Денис Маслов (9)

"Слуга народа" Маслов получил мандат вместо Ткаченко

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом "Слуги народа" Дениса Маслова, который получил мандат после вступления Александра Ткаченко в должность министра культуры и информационной политики.

Об этом сказано в сообщении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается на сайте ЦИК, Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал вице-премьером: Отношение к этому во фракции "Слуги народа" было резкое и разное

"Поэтому Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директора ООО "АВИН ТРЕЙД", проживающего в Днепре, члена политической партии "Слуга народа", включенного в ее избирательный списке под № 138", - говорится в сообщении.

Денису Маслову 37 лет, он живет в Днепре. Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. Гончара и получил второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому

Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения Lawatec и основателем юридической фирмы "Форца". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.

Также он является директором "Авин трейд", основной деятельностью которого указана оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское Днепропетровской области.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Я 3a флеш-моб " зелені з мертвечуками йдіть в сраку/жопу/дупу"
показать весь комментарий
11.06.2020 15:51
+5
на арбузова похож .
показать весь комментарий
11.06.2020 16:00
+4
Нщн один пришел подзаработать
показать весь комментарий
11.06.2020 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я 3a флеш-моб " зелені з мертвечуками йдіть в сраку/жопу/дупу"
показать весь комментарий
11.06.2020 15:51 Ответить
Нщн один пришел подзаработать
показать весь комментарий
11.06.2020 15:53 Ответить
новое личико
показать весь комментарий
11.06.2020 15:59 Ответить
на арбузова похож .
показать весь комментарий
11.06.2020 16:00 Ответить
Оптовый торговец зерном! Опоздал, дружок, все уже украдено (мыши съели) до вас....
показать весь комментарий
11.06.2020 16:01 Ответить
Отэто колированный ворюга, и судьёй успел.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:21 Ответить
Цікава біографія.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:57 Ответить
Ще один москалюга. Українців в них взагалі нема?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:56 Ответить
Шо не рожа, то харя. Вот вот треснет. Пророк не должен быть полным. В найшей стране глядя на рыло, можно сделать больше выводов за мгновение, чем спустя 30мин собеседования.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:55 Ответить
Подбирают под себя. Нормальным людям туда ходу нема.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:31 Ответить
А на самом деле оба должны были получить п...ы))
показать весь комментарий
12.06.2020 00:33 Ответить
 
 