"Слуга народа" Маслов получил мандат вместо Ткаченко

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом "Слуги народа" Дениса Маслова, который получил мандат после вступления Александра Ткаченко в должность министра культуры и информационной политики.

Об этом сказано в сообщении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается на сайте ЦИК, Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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"Поэтому Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директора ООО "АВИН ТРЕЙД", проживающего в Днепре, члена политической партии "Слуга народа", включенного в ее избирательный списке под № 138", - говорится в сообщении.

Денису Маслову 37 лет, он живет в Днепре. Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. Гончара и получил второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

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Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения Lawatec и основателем юридической фирмы "Форца". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.

Также он является директором "Авин трейд", основной деятельностью которого указана оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское Днепропетровской области.