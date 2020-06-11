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"Слуга народу" Маслов отримав мандат замість Ткаченка

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом "Слуги народу" Дениса Маслова, який отримав мандат після вступу Олександра Ткаченка на посаду міністра культури і інформаційної політики.

Про це сказано в повідомленні ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється на сайті ЦВК, Верховна Рада своєю Постановою, що надійшла до ЦВК, достроково припинила повноваження народного депутата України Ткаченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

" Відтак Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Авін Трейд", проживає в місті Дніпрі, члена політичної партії "Слуга народу", включеного до її виборчого списку під № 138.", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень

Денису Маслову 37 років, він живе в Дніпрі. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Гончара і отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Маслов є керуючим партнером адвокатського об'єднання Lawatec і засновником юридичної фірми "Форца". Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників.

Також він є директором "Авін трейд", основною діяльністю якого вказана оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду

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Топ коментарі
+7
Я 3a флеш-моб " зелені з мертвечуками йдіть в сраку/жопу/дупу"
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11.06.2020 15:51
+5
на арбузова похож .
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11.06.2020 16:00
+4
Нщн один пришел подзаработать
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11.06.2020 15:53
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Я 3a флеш-моб " зелені з мертвечуками йдіть в сраку/жопу/дупу"
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11.06.2020 15:51 Відповісти
Нщн один пришел подзаработать
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11.06.2020 15:53 Відповісти
новое личико
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11.06.2020 15:59 Відповісти
на арбузова похож .
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11.06.2020 16:00 Відповісти
Оптовый торговец зерном! Опоздал, дружок, все уже украдено (мыши съели) до вас....
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11.06.2020 16:01 Відповісти
Отэто колированный ворюга, и судьёй успел.
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11.06.2020 16:21 Відповісти
Цікава біографія.
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11.06.2020 16:57 Відповісти
Ще один москалюга. Українців в них взагалі нема?
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11.06.2020 17:56 Відповісти
Шо не рожа, то харя. Вот вот треснет. Пророк не должен быть полным. В найшей стране глядя на рыло, можно сделать больше выводов за мгновение, чем спустя 30мин собеседования.
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11.06.2020 18:55 Відповісти
Подбирают под себя. Нормальным людям туда ходу нема.
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11.06.2020 20:31 Відповісти
А на самом деле оба должны были получить п...ы))
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12.06.2020 00:33 Відповісти
 
 