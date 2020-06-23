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Новости Паводки на Западной Украине
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В ближайшие три дня на западе Украины ожидается высокий дождевой паводок, - ГСЧС

В ближайшие три дня на западе Украины ожидается высокий дождевой паводок, - ГСЧС

С 23 до 25 июня ожидается высокий дождевой паводок в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"23-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.). На Тисе на 1,0 - 1,5 м; Пруте на 1,5 - 2,5 м; Днестре на участке Галич-Залещики на 2,5 - 3,5 м", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном затоплении приречных участков в Черновцах, Ивано-Франковске и Черновицкой области.

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дожди (229) непогода (816) паводок (294) погода (2819) ГСЧС (4971)


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Швидше рубайте залишків лісів ! Європі потрібна деревина !
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23.06.2020 15:47 Ответить
Наше майбутнє, це лисі гори з краєвидом пустелі Калахарі і чорношкірі жителі Карпат з трембітою з в'єтнамського бамбуку, дивляться вниз як бурно шумить брудна вода в річці співають на мові місцевого діалекту банту щасливу пісню - Най жиє олігархія Malaika, nakupenda Malaika....
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23.06.2020 18:29 Ответить
 
 