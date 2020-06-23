В ближайшие три дня на западе Украины ожидается высокий дождевой паводок, - ГСЧС
С 23 до 25 июня ожидается высокий дождевой паводок в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"23-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.). На Тисе на 1,0 - 1,5 м; Пруте на 1,5 - 2,5 м; Днестре на участке Галич-Залещики на 2,5 - 3,5 м", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возможном затоплении приречных участков в Черновцах, Ивано-Франковске и Черновицкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Костянтин Болтівець
показать весь комментарий23.06.2020 15:47 Ответить Мне нравится 3
Ozirius Shewu
показать весь комментарий23.06.2020 18:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль