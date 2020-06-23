Шмыгаль поручил разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

Вопрос ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины будет рассмотрен на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 25 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В рамках подготовки к проведению заседания Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, главам областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по ликвидации последствий стихии на территории западных областей Украины.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее должны подготовиться к возможным последствиям", - подчеркнул Шмыгаль.

По информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности.

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