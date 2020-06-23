КС перешёл в закрытую часть слушаний о конституционности люстрации

Большая палата Конституционного суда Украины перешла в закрытую часть слушания дела о конституционности закона "об очищении власти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент агентства, в течение дня во вторник суд слушал позиции сторон в деле и привлеченных участников относительно представлений Верховного суда Украины и 47 депутатов о конституционности положений закона о люстрации от 2014 года.

После выступлений участников судья докладчик Александр Литвинов сообщил: "Конституционный суд переходит в закрытую часть слушания дела... Решение будет обнародовано на официальном веб-сайте Конситуционного суда".

Читайте также: Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська