РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13760 посетителей онлайн
Новости
1 209 17

КС перешёл в закрытую часть слушаний о конституционности люстрации

КС перешёл в закрытую часть слушаний о конституционности люстрации

Большая палата Конституционного суда Украины перешла в закрытую часть слушания дела о конституционности закона "об очищении власти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент агентства, в течение дня во вторник суд слушал позиции сторон в деле и привлеченных участников относительно представлений Верховного суда Украины и 47 депутатов о конституционности положений закона о люстрации от 2014 года.

После выступлений участников судья докладчик Александр Литвинов сообщил: "Конституционный суд переходит в закрытую часть слушания дела... Решение будет обнародовано на официальном веб-сайте Конситуционного суда".

Читайте также: Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська

КС (2248) люстрация (979)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
В когось є сумніви щодо рішення - відкрити зелену вулиця для повернення до влади колишнім регіоналам?
показать весь комментарий
23.06.2020 16:20
+5
Не сомневаюсь что решение будет антиукраинским и в поддержку оккупанта.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:20
+5
Отож. Треба було не люструвати, а саджати, як в Сінгапурі. І кумів, і сватів. Не було б тепер справ по переливанню пустого в порожнє. Й жили б як у Європі, а не як у руснявих преріях.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В когось є сумніви щодо рішення - відкрити зелену вулиця для повернення до влади колишнім регіоналам?
показать весь комментарий
23.06.2020 16:20 Ответить
вже написано та чекає публікації лише
показать весь комментарий
23.06.2020 16:21 Ответить
Європейський суд з прав людини кілька місяців тому виніс свій вердикт у справі 5-х люстрованих українців: українська люстрація - популістська, недолуга, несправедлива, незаконна, спрямована на переслідування осіб, в основному, непричетних до Януковича та його банди...
показать весь комментарий
23.06.2020 17:28 Ответить
Какие могут быть сомненья?
показать весь комментарий
23.06.2020 16:21 Ответить
А "бывшие регионалы" никуда особенно и НЕ уходили...ПРОСРАЛ Порошенко идею радикального обновления власти после Революции Достоинства, а Зеленский ДОБИВАЕТ ее окончательно! Власть сама идет в руки "Медведчуков"!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:54 Ответить
Не сомневаюсь что решение будет антиукраинским и в поддержку оккупанта.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:20 Ответить
Отож. Треба було не люструвати, а саджати, як в Сінгапурі. І кумів, і сватів. Не було б тепер справ по переливанню пустого в порожнє. Й жили б як у Європі, а не як у руснявих преріях.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:21 Ответить
Як в Сингапурі??? То тебе ж першим і посадять!!!
показать весь комментарий
23.06.2020 17:29 Ответить
Ти не прирівнюй мене до себе. Тебе посадять, говнюче
показать весь комментарий
23.06.2020 18:18 Ответить
Впізнаю бидло за характерною ознакою - бидло любить обзивати інших...
показать весь комментарий
23.06.2020 22:13 Ответить
Вали, бидло, звідси
показать весь комментарий
24.06.2020 01:57 Ответить
та не старайтесь... эксперт по всем вопросам - антохагеращенко все равно первым гавкнет ))))
показать весь комментарий
23.06.2020 16:24 Ответить
Существующую судебную систему необходимо полностью демонтировать. С пожизненными должностями, круговой порукой, открытым пренебрежением к Законом, взяточничеством и безнаказанностью Лучше год трибуналов чем 10 лет судейского беззакония
показать весь комментарий
23.06.2020 16:24 Ответить
Власть так часто меняется, что сажать за коррупцию и казнокрадство для судейских показалось как-то стрёмно. Неизвестно кто завтра окажется у главного корыта Вот и придумали развод - люстрацию. И лохи довольны и волки целы...
показать весь комментарий
23.06.2020 16:29 Ответить
Волки? Точно! Судья Волк - "переходящий красный вымпел правосудия от Януковича, через Порошенко, к Зеленскому!" "Волчье правосудие" - итог "судебной" реформы!
показать весь комментарий
23.06.2020 17:09 Ответить
ну если закрытое слушание, значит ничего законного не будет. криворогульному чмырю срочно нужны новые лица, а кроме бывших рыгов - никто не хочет идти в зекоманду уничтожать страну. поэтому и носятся с люстрацией, как с последним шансом закрыть кадровый голод.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:36 Ответить
 
 