КС перейшов у закриту частину слухань щодо конституційності люстрації

Велика палата Конституційного суду України перейшла в закриту частину слухання справи про конституційність закону "про очищення влади".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як передає кореспондент агентства, впродовж дня у вівторок суд слухав позиції сторін у справі та залучених учасників щодо подань Верховного Суду України та 47 депутатів про конституційність положень закону про люстрацію від 2014 року.

Після виступів учасників суддя доповідач Олександр Литвинов повідомив: "Конституційний суд переходить у закриту частину слухання справи... Рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду".

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