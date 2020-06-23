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КС перейшов у закриту частину слухань щодо конституційності люстрації

КС перейшов у закриту частину слухань щодо конституційності люстрації

Велика палата Конституційного суду України перейшла в закриту частину слухання справи про конституційність закону "про очищення влади".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як передає кореспондент агентства, впродовж дня у вівторок суд слухав позиції сторін у справі та залучених учасників щодо подань Верховного Суду України та 47 депутатів про конституційність положень закону про люстрацію від 2014 року.

Після виступів учасників суддя доповідач Олександр Литвинов повідомив: "Конституційний суд переходить у закриту частину слухання справи... Рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС у відкритому режимі продовжує розглядати конституційність люстрації

Автор: 

КС (1427) люстрація (273)


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Топ коментарі
+9
В когось є сумніви щодо рішення - відкрити зелену вулиця для повернення до влади колишнім регіоналам?
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23.06.2020 16:20
+5
Не сомневаюсь что решение будет антиукраинским и в поддержку оккупанта.
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23.06.2020 16:20
+5
Отож. Треба було не люструвати, а саджати, як в Сінгапурі. І кумів, і сватів. Не було б тепер справ по переливанню пустого в порожнє. Й жили б як у Європі, а не як у руснявих преріях.
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23.06.2020 16:21
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В когось є сумніви щодо рішення - відкрити зелену вулиця для повернення до влади колишнім регіоналам?
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23.06.2020 16:20 Відповісти
вже написано та чекає публікації лише
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23.06.2020 16:21 Відповісти
Європейський суд з прав людини кілька місяців тому виніс свій вердикт у справі 5-х люстрованих українців: українська люстрація - популістська, недолуга, несправедлива, незаконна, спрямована на переслідування осіб, в основному, непричетних до Януковича та його банди...
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23.06.2020 17:28 Відповісти
Какие могут быть сомненья?
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23.06.2020 16:21 Відповісти
А "бывшие регионалы" никуда особенно и НЕ уходили...ПРОСРАЛ Порошенко идею радикального обновления власти после Революции Достоинства, а Зеленский ДОБИВАЕТ ее окончательно! Власть сама идет в руки "Медведчуков"!
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23.06.2020 16:54 Відповісти
Не сомневаюсь что решение будет антиукраинским и в поддержку оккупанта.
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23.06.2020 16:20 Відповісти
Отож. Треба було не люструвати, а саджати, як в Сінгапурі. І кумів, і сватів. Не було б тепер справ по переливанню пустого в порожнє. Й жили б як у Європі, а не як у руснявих преріях.
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23.06.2020 16:21 Відповісти
Як в Сингапурі??? То тебе ж першим і посадять!!!
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23.06.2020 17:29 Відповісти
Ти не прирівнюй мене до себе. Тебе посадять, говнюче
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23.06.2020 18:18 Відповісти
Впізнаю бидло за характерною ознакою - бидло любить обзивати інших...
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23.06.2020 22:13 Відповісти
Вали, бидло, звідси
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24.06.2020 01:57 Відповісти
та не старайтесь... эксперт по всем вопросам - антохагеращенко все равно первым гавкнет ))))
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Существующую судебную систему необходимо полностью демонтировать. С пожизненными должностями, круговой порукой, открытым пренебрежением к Законом, взяточничеством и безнаказанностью Лучше год трибуналов чем 10 лет судейского беззакония
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Власть так часто меняется, что сажать за коррупцию и казнокрадство для судейских показалось как-то стрёмно. Неизвестно кто завтра окажется у главного корыта Вот и придумали развод - люстрацию. И лохи довольны и волки целы...
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Волки? Точно! Судья Волк - "переходящий красный вымпел правосудия от Януковича, через Порошенко, к Зеленскому!" "Волчье правосудие" - итог "судебной" реформы!
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23.06.2020 17:09 Відповісти
ну если закрытое слушание, значит ничего законного не будет. криворогульному чмырю срочно нужны новые лица, а кроме бывших рыгов - никто не хочет идти в зекоманду уничтожать страну. поэтому и носятся с люстрацией, как с последним шансом закрыть кадровый голод.
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23.06.2020 16:36 Відповісти
 
 