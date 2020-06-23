Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто
Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским ОПЗЖ или Партии Шария.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.
"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или Порошенко. Все, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И партия Медведчука тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "слуг"", - рассказал социолог.
По его мнению, те 26%, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они недовольны курсом на Европейский Союз.
"Конечно, власть надо критиковать, и эти "красные линии", о которых все говорят, очерчивать, но, на мой взгляд, это более делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия непропорционально распределены", добавил Паниотто.
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Я мабуть вже не буду голосувати за Порошенко з поплічниками (особливо южаніну) з огляду, що вони підтримують короновірусну істерію. І мені неважливо - чому вони її підтримують. Чи дурні, чи підлі - все одно погано.
Так за другого пустозвона підеш на виборчу дільницю підпис ставити.
Он не мой президент , и похоже - моим уже и не станет . Для того ему нужно проводить внешнюю политику прежнего президента , а во внутренней - вернуться к лозунгу - армия , мова вира . Но я понимаю что это нереально .
Митенг петушариев, в 100 подставок под кокошники, и сразу рейтинг попер у "социологов"
Бо якщо ти виїхав, то пішов НаХ з порадами як жити.
ні.
А власна думка якогось паніотто..
-лише власна думка.
"Разочаровавшиеся избиратели" Зеленского, те, что из ВОЕННЫХ, на передовой - тоже переходят к ЖОПникам и Шариковому?
А она такой была хоть раз после распада СССР???
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Вы что не понимаете куда вас поведет партия Бойко, Мертветчука, Рабиновича,Шария?
Только они не такие тупые ,как Зе, и всё сделают "комар носа не подточит"...
Не успеете оглянуться,окажетесь опять под ПарашкоЙ... Одна надежда - она загнётся раньше!
Народ! Осторожно. Там не ваш класс!
Бойко основатель всех схем по перекачке газа с огромной пользой для себя. А "вышки Бойко".?? Сколько можно танцевать на граблях ?
Один раз повезло Украине с Президентом (Порошенко) и то повелись на фейки ваты и дебилов!
Повысился.
А рейтинг Пе равен первому туру - 14%.