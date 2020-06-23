Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто

Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским ОПЗЖ или Партии Шария.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или Порошенко. Все, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И партия Медведчука тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "слуг"", - рассказал социолог.

По его мнению, те 26%, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они недовольны курсом на Европейский Союз.

"Конечно, власть надо критиковать, и эти "красные линии", о которых все говорят, очерчивать, но, на мой взгляд, это более делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия непропорционально распределены", добавил Паниотто.

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