РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13339 посетителей онлайн
Новости
14 148 151

Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто

Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто

Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским ОПЗЖ или Партии Шария.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или Порошенко. Все, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И партия Медведчука тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "слуг"", - рассказал социолог.

По его мнению, те 26%, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они недовольны курсом на Европейский Союз.

"Конечно, власть надо критиковать, и эти "красные линии", о которых все говорят, очерчивать, но, на мой взгляд, это более делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия непропорционально распределены", добавил Паниотто.

Читайте также: Президентский рейтинг: 37,6% - за Зеленского, 16,2% - Порошенко, 13,2% - Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Зеленский Владимир (20365) КМИС (329) Шарий Анатолий (227) Паниотто Владимир (10) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто - Цензор.НЕТ 1936
показать весь комментарий
23.06.2020 16:39
+46
Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто - Цензор.НЕТ 8140
показать весь комментарий
23.06.2020 16:40
+37
Да потому что основная масса избирателей Зебила, это малоросы и манкурты...
Никуда они не уходят, к сожалению они остаются!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это, как надо было пороху за 5 лет достать народ, что народ не думая проголосовал за того у кого не было программы, партии и он всячески уходил от вопросов почти ничего не обещая.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:09 Ответить
Ога. Порох виноват, что ты ватный мудак.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:28 Ответить
менше треба було дивитися квартальних програм та каналів олігархів. але ж там прикольно і правду кажуть що вальцман все покрав (до сих пір шукають вкрадене). Насправді: гривня впала - раз, євробляхи заборонили - два. Не відсторонили зі служби тих, хто погано охороняв склади - три. Прокурор беззубий і сбу ялове - чотири. І ніяких судів над брехнею (бо до сіх пор не доказано) про наживання на крові. То зараз нічого не виправляється, а все лише гірше.
Я мабуть вже не буду голосувати за Порошенко з поплічниками (особливо южаніну) з огляду, що вони підтримують короновірусну істерію. І мені неважливо - чому вони її підтримують. Чи дурні, чи підлі - все одно погано.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:33 Ответить
Я мабуть вже не буду голосувати ...
Так за другого пустозвона підеш на виборчу дільницю підпис ставити.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:55 Ответить
Кстати, в этом есть немалая заслуга порохоботов. Своей круглосуточной критикой ЗЕ и зрадами они отгоняют совковый лохократ не к их сывочолому гетьману а к Мертвечуку и Шмарию
показать весь комментарий
23.06.2020 17:10 Ответить
Для НАС порохоботов , совковый лохторат Зе , такие же враги как и адепты ЗАЖОПА и петушаря . . Думаешь мы не понимаем чей в натуре этот лохторат . ? Рузькомирское быдло проголосовало за клоуна лишь для того , шоб не дать Порошенку шанса . Сейчас они уходят от Зе назад к рыговским недобиткам . Всего лишь . Это случилось бы в любом случае , и порохоботы тут не при чём .
показать весь комментарий
23.06.2020 17:24 Ответить
Еще как при чем. Только вы этого не хотите понять.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:28 Ответить
Что я должен понять ? Я должен признать в Зюзе проукраинского президента ? Увы , НЕ МОГУ ,, хотел бы но не могу ! .
Он не мой президент , и похоже - моим уже и не станет . Для того ему нужно проводить внешнюю политику прежнего президента , а во внутренней - вернуться к лозунгу - армия , мова вира . Но я понимаю что это нереально .
показать весь комментарий
23.06.2020 17:43 Ответить
Порохоботам треба думати, як не зашкодити зеленим, які не тільки не кращі за ригів, а ще гірші? Ті не ховають своїх поглядів, а зелені - такі самі антиукраїнці, але прикриваються патріотичними размовами. Вони так само ненавидять українську мову, незалежну церкву. Так само зацікавлені в стосунках з рашкою. Але дурять легковажних за рахунок безсоромної брехні.
показать весь комментарий
24.06.2020 04:42 Ответить
совковий лохторат ніколи проукраїнським не буде, марна справа їх агітувати словами. Їх завжди агітував за нас, за Україну, агітує і буде агітувати холодильник.
показать весь комментарий
23.06.2020 20:32 Ответить
А откуда же взялись эти фантастические 73%, это вся быдлота (рашисты, совок, хохлы) собралась, чтобы не допустить к власти здоровые проукраинские силы, и теперь пришло время зе определиться, с кем он, игра окончена, ничего страшного не произолло, если зе сбросит с себя весь этот хлам и обьединится с проукраинской, не запачканой перспективной партией "Голос", то это гарантия беспроигрышной победы.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:10 Ответить
Ви так вірите в патріотизм зе? Я б не надіявся навіть на десяту частину того патріотизму. Он вам нічего нє должєн. Це було сказано в ще в перші дні його президенства. Перевиховати людину, що насміхалася над українцями в своїх виступах можна лише коли та людина позбавиться всього. і саме тими, для кого він виступав. А це москальня і її пята колона.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:38 Ответить
ТАК! всё бросаю и бегу голосовать за шамрая в опзж, ДА ! ТОЛЬКО хотелось бы узнать, а сколько мядведчук отстегнул ЗА такой рейтинг дяректору с кмиса!?.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:12 Ответить
ти прикалуєшся. а треба реально подумать про те, що 73%мозглі так і роблять.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:57 Ответить
Зебил - личинка колорада)
показать весь комментарий
23.06.2020 17:12 Ответить
Люди без мозгов проголосуют за что угодно. Совсем неудивительно.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:15 Ответить
А как синхронно козломорды работают. И не разу не полевно)
Митенг петушариев, в 100 подставок под кокошники, и сразу рейтинг попер у "социологов"
показать весь комментарий
23.06.2020 17:15 Ответить
Сколько помню этого Паниото , всегда для патриотических сил он писал апокалиптические сценарии ,, а рыгам предрекал успех . Только в реале всё происходит наоборот . Его цифрам верить - себя не уважать . .
показать весь комментарий
23.06.2020 17:31 Ответить
Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - глава КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7316
показать весь комментарий
23.06.2020 17:19 Ответить
А Зелинский - это типа проукраинские силы?? ))
показать весь комментарий
23.06.2020 17:26 Ответить
А что мы хотим, если 70% новостных программ и политшоу под Медведчуком?
показать весь комментарий
23.06.2020 17:27 Ответить
Прям очень неожиданно, что избиратели ЗЕ оказались ватниками колаборантами.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:27 Ответить
Совкова вата вибирала партійного ідеолога кравчука.який зразу здав ядерну зброю і флот росії, парторга кучму---великого товариша росіх, дважди зека яника який камазами вивозив долари з україни, настоящого клоуна і україноненависника, а тепер будуть вибирати Відкритих ворогів України. То які можуть бути успіхи і покращення в цього дебільного "розумного" народу. Будете вічно їсти своє лайно. Бо розумні,роботящі,думаючі виїдуть в Європу і США,а залишаться тільки раби і дурні.
показать весь комментарий
23.06.2020 17:28 Ответить
То ти раб чи дурень ?

Бо якщо ти виїхав, то пішов НаХ з порадами як жити.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:01 Ответить
Интересно,электорат шария как будет называться-"халявщики"или "партнеры" (вспомнилась реклама МММ с незабвенным Леней Голубковым).Да, но а про Зе всем,кто не претворялся все было давно понятно,любителям русского"мира" он был нужен ,чтобы снести Пороха ,т.к у ОПЗЖдистов могло не получиться.Теперь,когда Земавр свое дело сделал,он может уходить осталось заглянуть в глаз путена и заручиться гарантиями безопасности эвакуации(бабло в оффшоре,выполнить последнее задание -посадить Пороха и на виллу в Италию).Все просто ,как **ем по роялю!Але ж...бувають несподiванки...
показать весь комментарий
23.06.2020 17:37 Ответить
Було опитування ?
ні.
А власна думка якогось паніотто..
-лише власна думка.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:03 Ответить
Досвід історії вже показав що для українців найстрашніші отакі проросійські вовки які ховаються в овечі шкури. Колись ще були більшовики, які попервах загравали з українцями, теер - Слуга народу. Якби в громадянській війні в Росії перемогли білі то незалежна Україна повстала би набагато раніше... Так само і сьогодні не бачу нічого поганого що Слуги втратять більшість за рахунок перетікання електорату до проросійських сил. Тоді "слугам" доведеться створювати коаліцію з шаріковим та ОПЗЖ і остаточно викрити своє лице проросійської сили.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:04 Ответить
Та досить нас лякати, вата в Україні вже 15 років у меншості. І нічого такого не відбулось, щоб "друзів росії" стало хоча б трохи більше. Навпаки, їх стає все менше і менше. Проблема існує зовсім в іншій площині - перманентній брехливій агітації олігархічних ЗМІ на будь-яких виборах, які дезорієнтують людей і ********** патріотичні сили, і перманентному суттєвому фальшуванні самих виборів, причому у цьому злочині також перманентно приймають участь і держслужбовці, і кривоохоронці, і так знані "політологи" та "соціологи", які всі без виключення фінансуються тими ж олігархами і нескінченно брешуть. Я не бачу, як змінити ситуацію, окрім справжньої національної революції, яку можна зробити і десятью відсотками громадян, не чекаючи (та це й неможливо), коли більшість прозріє.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:06 Ответить
Господа украинские избиратели! Вадька Рабинович (За Ж-ОПУ) - наш президент! Голосуйте за него на досрочных президентских выборах!
показать весь комментарий
23.06.2020 18:25 Ответить
Но он не наш президент. Как быть, голосовать за вашего? Парадокс, мы не можем голосовать за преза чужой страны.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:57 Ответить
Навряд українці проголосують за облізлого.
показать весь комментарий
23.06.2020 21:55 Ответить
Попрошу уточнить:
"Разочаровавшиеся избиратели" Зеленского, те, что из ВОЕННЫХ, на передовой - тоже переходят к ЖОПникам и Шариковому?
показать весь комментарий
23.06.2020 18:29 Ответить
К пророссийским силам это куда - опять к зеленскому?
показать весь комментарий
23.06.2020 18:32 Ответить
Полнейший бред. За зелю проголосовало много патриотов по разным причинам, и что, они теперь будут голосовать за ОПЗЖ и Пе...шарого? Молодежь в большей массе просто по приколу и из за возраста Зе. Теперь они побегут голосовать за старых перд...нов?
показать весь комментарий
23.06.2020 18:34 Ответить
да, тоже думаю, что старик Паниотто что-то недопонимает. часть дураков побежит, часть - нет.
показать весь комментарий
24.06.2020 12:55 Ответить
вот и приближаеться конец спектакля о свободной и процветающей Украине - и не говорите потом, что вас не предупреждали, что ваши мысли тут ничего не даст, есликаждый извас не спасёт 5-8 заблудившиися душ, то и Украину не спасёте, увы.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:57 Ответить
свободной и процветающей Украине

А она такой была хоть раз после распада СССР???
показать весь комментарий
24.06.2020 15:39 Ответить
Може хтось бажає поміняти своє житло на Донбас?
показать весь комментарий
23.06.2020 19:30 Ответить
Пусть голосуют хоть за черта лысого.
показать весь комментарий
23.06.2020 19:34 Ответить
А че не к ПЕСу??
показать весь комментарий
23.06.2020 20:08 Ответить
опять наш мудрый нарИд сделал мудрый выбор)))) на зло ес вступим в гулаг))) хохлы, что с них взять
показать весь комментарий
23.06.2020 22:05 Ответить
БРЕД! Украинские избиратели с самими собой.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
23.06.2020 23:36 Ответить
А я уже сомневаюсь в "украинцах"!!! Вот когда ретинг ОПЖЗ опустится ниже плинтуса ....тогда...
Вы что не понимаете куда вас поведет партия Бойко, Мертветчука, Рабиновича,Шария?
Только они не такие тупые ,как Зе, и всё сделают "комар носа не подточит"...
Не успеете оглянуться,окажетесь опять под ПарашкоЙ... Одна надежда - она загнётся раньше!
Народ! Осторожно. Там не ваш класс!
Бойко основатель всех схем по перекачке газа с огромной пользой для себя. А "вышки Бойко".?? Сколько можно танцевать на граблях ?
Один раз повезло Украине с Президентом (Порошенко) и то повелись на фейки ваты и дебилов!
показать весь комментарий
24.06.2020 05:42 Ответить
Рейтинг Зе за год не снизился, как был 30% в первом туре, так стал 34% терерь.
Повысился.
А рейтинг Пе равен первому туру - 14%.
показать весь комментарий
24.06.2020 07:14 Ответить
как по мне откровенная манипуляция от этого Паниото. ну да пару % откровенных совков пойдут снова за мертвечуком или его верным шлюхарием, но только пару %, а не все. многих обманул телевизор, платные блогеры, борцуны с коррупцией (один только Бигус сколько беды наделал ради пары тысяч долларов гонорара), разного рода "националисты" и "псевдоволонтеры". да они начнут дробиться между кошулинскими, смешками, ляшками, за голос, который осип, к Гетьману тоже вернутся некоторые прозревшие и опомнившиеся. Плохо то что совки кучкуются под одними знаменами, а у нас как всегда будет 100500 кандидатов проевропейский и проукраинских и все друг друга жарить буду пожоще ватников
показать весь комментарий
24.06.2020 14:29 Ответить
паниотто, ты бреши, но не забрехивайся, антибиотик...
показать весь комментарий
24.06.2020 15:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 