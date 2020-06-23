СБУ предупредила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Россию более 4 килограммов вещества с содержанием кокаина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, организовал "наркобизнес" житель Киева вместе с московскими сообщниками. Для конспирации наркоделец планировал передать кокаин обычной посылкой через водителя пассажирского микроавтобуса. Правоохранители изъяли на таможенном посту "Бачевск" отправление из более четырьмя килограммами вещества, которое, согласно экспресс-тестов, содержит в своем составе кокаин.

В Киеве во время задержания организатора наркобизнеса сотрудники СБУ изъяли у него средства связи и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 (организация покушения на совершение контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде наркотических средств.

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и пограничниками Сумского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

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