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СБУ предупредила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн

СБУ предупредила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Россию более 4 килограммов вещества с содержанием кокаина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, организовал "наркобизнес" житель Киева вместе с московскими сообщниками. Для конспирации наркоделец планировал передать кокаин обычной посылкой через водителя пассажирского микроавтобуса. Правоохранители изъяли на таможенном посту "Бачевск" отправление из более четырьмя килограммами вещества, которое, согласно экспресс-тестов, содержит в своем составе кокаин.

В Киеве во время задержания организатора наркобизнеса сотрудники СБУ изъяли у него средства связи и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 (организация покушения на совершение контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде наркотических средств.

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и пограничниками Сумского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19901) Сумская область (3133)


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Топ комментарии
+10
А я би за це їх усіх звільнив. СБУ, має сприяти контрабанді кокаїну та іншої хер.ні до РФії. Сприяти деградації їх молоді, виродженню населення, пропаганді проституції і алкоголізму.
Якби вони ввіз блокували, це інша справа. І так, якщо хтось сумнівається, що ФСБ на професійному рівні робить в Україні усе описане мною, той просто ідіот.
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23.06.2020 16:42
+7
в ОП праздник!
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23.06.2020 16:42
+6
Писец... украинцы недополучили деньги, рашка недополучила отраву, кокаин всёравно сопрут и Рада там щас такое напринимает после этого...
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23.06.2020 16:42
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в ОП праздник!
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23.06.2020 16:42 Ответить
А я би за це їх усіх звільнив. СБУ, має сприяти контрабанді кокаїну та іншої хер.ні до РФії. Сприяти деградації їх молоді, виродженню населення, пропаганді проституції і алкоголізму.
Якби вони ввіз блокували, це інша справа. І так, якщо хтось сумнівається, що ФСБ на професійному рівні робить в Україні усе описане мною, той просто ідіот.
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23.06.2020 16:42 Ответить
Контрабанде кокаина в РФ надо содействовать, а не препятствовать! Лучше - прямо в Кремль отгружать, а то у них "аргентинский трафик" накрылся...
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23.06.2020 17:15 Ответить
це так раніше було. тепер у МЗС Россєї є конкурент, офіс прєпіздєнта. і у них бойовий лозунг "ні грама кацапу!", всьо в сібя, всьо в сібя, так за Батьківщину дбають
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23.06.2020 17:21 Ответить
Писец... украинцы недополучили деньги, рашка недополучила отраву, кокаин всёравно сопрут и Рада там щас такое напринимает после этого...
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23.06.2020 16:42 Ответить
СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 (организация покушения на совершение контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств)

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******** статья, а откуда этот кокс взялся в Украине, СБУ не интересует?
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23.06.2020 16:43 Ответить
Шо, не помнишь, сам нелох гуманитарную "Мрiю" встречал?!
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23.06.2020 16:50 Ответить
думаешь? но ваще-то, логически, да, должны же они откуда-то его брать, тем более карантин... как страшно жить...
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23.06.2020 16:57 Ответить

Официальная бумага о подозрении - способ также официально копать и дальше. Так что пока правильно.
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23.06.2020 17:46 Ответить
Баканов, ты, что ли?
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23.06.2020 21:18 Ответить
Переправить из всех к ***** матери, чтоб как мыши повыздыхали..
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23.06.2020 16:44 Ответить
Бггггг...... Самим нада!
Если что то бы другое, НЕ важное, ну 2700 вагонов зерна, мыши там, разное такое......
А так да, малацы, Зебил медальки пластмассовые раздаст!
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23.06.2020 16:45 Ответить
я такий щасливий що баканівське СБУ захищає русню від пороку!
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23.06.2020 16:45 Ответить
я такий щасливий що баканівське СБУ захищає русню від пороку!
А подумать? Кто этим может заниматься, кто крышует, откуда идет? Почему уверены, что вся ввезенная дурь - только транзитом? Это - как пожар, тушить нужно, даже если пока горит у соседа, а тут тем более - уже ввезли на Украину.
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23.06.2020 17:50 Ответить
а чого тут думати, коли ти сам спалився, кацапе, отим "на Украину"
іншого разу пощастить
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23.06.2020 17:57 Ответить
У захаровой с письковым наверно зубы свело))
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23.06.2020 16:46 Ответить
у них другой канал поставки - дипломатический
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23.06.2020 17:13 Ответить
сбу на страже интересов кремлёвских хозяев
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23.06.2020 16:46 Ответить
НAВIЩО???! Та нехай обкоксуються до всерачки!!!
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23.06.2020 16:48 Ответить
Вот смеху будет если так регулярно передавали.
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23.06.2020 16:49 Ответить
на кого бакановское сбу работает уже всем понятно. "цензор", а в чем "новость"?
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23.06.2020 16:49 Ответить
даремно ((
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23.06.2020 16:49 Ответить
Нєеее, ну дебіли в тому СБУ!!!!
Та хай тягнуть в паРашу, ще і допомагати треба, а вони перешкоджають!
Ну зелебенські клоуни!
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23.06.2020 16:52 Ответить
геноцид местного коксохимпрома...
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23.06.2020 16:53 Ответить
Дебилы!!! маскалию нужно завалить наркотой на миллиарды долларов!!!!
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23.06.2020 16:57 Ответить
СБУ перехватила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн
Все передано в буфет Верховной Рады
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23.06.2020 16:58 Ответить
хватит даже в пирожки ложить как начинку
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23.06.2020 17:14 Ответить
ВРОДЕ ОТ КОРОНОВИРУСА ПОМОГАЕТ.
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23.06.2020 17:40 Ответить
СБУ перехватила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн
Все передано в буфет Верховной Рады
Так там всего-то килограмм пять будет, мелочи.
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23.06.2020 17:58 Ответить
Вернуть и раздать трудовому народу......
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23.06.2020 17:00 Ответить
Пионеры сбрасывались по рублю, покупали на собранные деньги проститутку и отпускали её на волю!
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23.06.2020 18:07 Ответить
Ну все, Моника теперь в закокс уйдёт...
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23.06.2020 17:07 Ответить
Чекаємо "відосика".
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23.06.2020 17:38 Ответить
Нахрена?
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23.06.2020 17:20 Ответить
Нелох, напевно, не скоро на люди з"явиться
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23.06.2020 17:39 Ответить
Геройское задержание пары кило порошка. В Одессе такого количества хватает всего на один уикэнд разнести по ночным клубам. Крутая работа спецслужб.
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23.06.2020 18:06 Ответить
 
 