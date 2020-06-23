СБУ запобігла контрабанді кокаїну в Росію на суму 4 млн грн

Співробітники Служби безпеки України припинили контрабанду в Росію більш як 4 кілограмів речовини з вмістом кокаїну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними досудового слідства, організував "наркобізнес" мешканець Києва разом з московськими спільниками. Для конспірації наркоділок планував передати кокаїн звичайною посилкою через водія пасажирського мікроавтобуса.

Правоохоронці вилучили на митному посту "Бачівськ" відправлення з понад чотирма кілограмами речовини, що згідно з експрес-тестом містить у своєму складі кокаїн. У Києві під час затримання організатора наркобізнесу співробітники СБУ вилучили у нього засоби зв’язку та інші предмети із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 (організація замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до контрабанди наркотичних засобів.

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Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та прикордонниками Сумського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.