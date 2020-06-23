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СБУ запобігла контрабанді кокаїну в Росію на суму 4 млн грн

СБУ запобігла контрабанді кокаїну в Росію на суму 4 млн грн

Співробітники Служби безпеки України припинили контрабанду в Росію більш як 4 кілограмів речовини з вмістом кокаїну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними досудового слідства, організував "наркобізнес" мешканець Києва разом з московськими спільниками. Для конспірації наркоділок планував передати кокаїн звичайною посилкою через водія пасажирського мікроавтобуса.

Правоохоронці вилучили на митному посту "Бачівськ" відправлення з понад чотирма кілограмами речовини, що згідно з експрес-тестом містить у своєму складі кокаїн. У Києві під час затримання організатора наркобізнесу співробітники СБУ вилучили у нього засоби зв’язку та інші предмети із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 (організація замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до контрабанди наркотичних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні

Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та прикордонниками Сумського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Автор: 

наркотики (1447) СБУ (12821) Сумська область (3681)


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Топ коментарі
+10
А я би за це їх усіх звільнив. СБУ, має сприяти контрабанді кокаїну та іншої хер.ні до РФії. Сприяти деградації їх молоді, виродженню населення, пропаганді проституції і алкоголізму.
Якби вони ввіз блокували, це інша справа. І так, якщо хтось сумнівається, що ФСБ на професійному рівні робить в Україні усе описане мною, той просто ідіот.
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23.06.2020 16:42
+7
в ОП праздник!
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23.06.2020 16:42
+6
Писец... украинцы недополучили деньги, рашка недополучила отраву, кокаин всёравно сопрут и Рада там щас такое напринимает после этого...
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23.06.2020 16:42
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в ОП праздник!
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23.06.2020 16:42 Відповісти
А я би за це їх усіх звільнив. СБУ, має сприяти контрабанді кокаїну та іншої хер.ні до РФії. Сприяти деградації їх молоді, виродженню населення, пропаганді проституції і алкоголізму.
Якби вони ввіз блокували, це інша справа. І так, якщо хтось сумнівається, що ФСБ на професійному рівні робить в Україні усе описане мною, той просто ідіот.
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23.06.2020 16:42 Відповісти
Контрабанде кокаина в РФ надо содействовать, а не препятствовать! Лучше - прямо в Кремль отгружать, а то у них "аргентинский трафик" накрылся...
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23.06.2020 17:15 Відповісти
це так раніше було. тепер у МЗС Россєї є конкурент, офіс прєпіздєнта. і у них бойовий лозунг "ні грама кацапу!", всьо в сібя, всьо в сібя, так за Батьківщину дбають
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23.06.2020 17:21 Відповісти
Писец... украинцы недополучили деньги, рашка недополучила отраву, кокаин всёравно сопрут и Рада там щас такое напринимает после этого...
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23.06.2020 16:42 Відповісти
СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 305 (организация покушения на совершение контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств)

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******** статья, а откуда этот кокс взялся в Украине, СБУ не интересует?
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23.06.2020 16:43 Відповісти
Шо, не помнишь, сам нелох гуманитарную "Мрiю" встречал?!
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23.06.2020 16:50 Відповісти
думаешь? но ваще-то, логически, да, должны же они откуда-то его брать, тем более карантин... как страшно жить...
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23.06.2020 16:57 Відповісти

Официальная бумага о подозрении - способ также официально копать и дальше. Так что пока правильно.
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23.06.2020 17:46 Відповісти
Баканов, ты, что ли?
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23.06.2020 21:18 Відповісти
Переправить из всех к ***** матери, чтоб как мыши повыздыхали..
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23.06.2020 16:44 Відповісти
Бггггг...... Самим нада!
Если что то бы другое, НЕ важное, ну 2700 вагонов зерна, мыши там, разное такое......
А так да, малацы, Зебил медальки пластмассовые раздаст!
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23.06.2020 16:45 Відповісти
я такий щасливий що баканівське СБУ захищає русню від пороку!
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23.06.2020 16:45 Відповісти
я такий щасливий що баканівське СБУ захищає русню від пороку!
А подумать? Кто этим может заниматься, кто крышует, откуда идет? Почему уверены, что вся ввезенная дурь - только транзитом? Это - как пожар, тушить нужно, даже если пока горит у соседа, а тут тем более - уже ввезли на Украину.
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23.06.2020 17:50 Відповісти
а чого тут думати, коли ти сам спалився, кацапе, отим "на Украину"
іншого разу пощастить
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23.06.2020 17:57 Відповісти
У захаровой с письковым наверно зубы свело))
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23.06.2020 16:46 Відповісти
у них другой канал поставки - дипломатический
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23.06.2020 17:13 Відповісти
сбу на страже интересов кремлёвских хозяев
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23.06.2020 16:46 Відповісти
НAВIЩО???! Та нехай обкоксуються до всерачки!!!
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23.06.2020 16:48 Відповісти
Вот смеху будет если так регулярно передавали.
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23.06.2020 16:49 Відповісти
на кого бакановское сбу работает уже всем понятно. "цензор", а в чем "новость"?
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23.06.2020 16:49 Відповісти
даремно ((
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23.06.2020 16:49 Відповісти
Нєеее, ну дебіли в тому СБУ!!!!
Та хай тягнуть в паРашу, ще і допомагати треба, а вони перешкоджають!
Ну зелебенські клоуни!
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23.06.2020 16:52 Відповісти
геноцид местного коксохимпрома...
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23.06.2020 16:53 Відповісти
Дебилы!!! маскалию нужно завалить наркотой на миллиарды долларов!!!!
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23.06.2020 16:57 Відповісти
СБУ перехватила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн
Все передано в буфет Верховной Рады
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23.06.2020 16:58 Відповісти
хватит даже в пирожки ложить как начинку
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23.06.2020 17:14 Відповісти
ВРОДЕ ОТ КОРОНОВИРУСА ПОМОГАЕТ.
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23.06.2020 17:40 Відповісти
СБУ перехватила контрабанду кокаина в Россию на сумму 4 млн грн
Все передано в буфет Верховной Рады
Так там всего-то килограмм пять будет, мелочи.
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23.06.2020 17:58 Відповісти
Вернуть и раздать трудовому народу......
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23.06.2020 17:00 Відповісти
Пионеры сбрасывались по рублю, покупали на собранные деньги проститутку и отпускали её на волю!
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23.06.2020 18:07 Відповісти
Ну все, Моника теперь в закокс уйдёт...
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23.06.2020 17:07 Відповісти
Чекаємо "відосика".
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23.06.2020 17:38 Відповісти
Нахрена?
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23.06.2020 17:20 Відповісти
Нелох, напевно, не скоро на люди з"явиться
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Геройское задержание пары кило порошка. В Одессе такого количества хватает всего на один уикэнд разнести по ночным клубам. Крутая работа спецслужб.
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23.06.2020 18:06 Відповісти
 
 