СБУ запобігла контрабанді кокаїну в Росію на суму 4 млн грн
Співробітники Служби безпеки України припинили контрабанду в Росію більш як 4 кілограмів речовини з вмістом кокаїну.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "За даними досудового слідства, організував "наркобізнес" мешканець Києва разом з московськими спільниками. Для конспірації наркоділок планував передати кокаїн звичайною посилкою через водія пасажирського мікроавтобуса.
Правоохоронці вилучили на митному посту "Бачівськ" відправлення з понад чотирма кілограмами речовини, що згідно з експрес-тестом містить у своєму складі кокаїн. У Києві під час затримання організатора наркобізнесу співробітники СБУ вилучили у нього засоби зв’язку та інші предмети із доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 (організація замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до контрабанди наркотичних засобів.
Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та прикордонниками Сумського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.
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Якби вони ввіз блокували, це інша справа. І так, якщо хтось сумнівається, що ФСБ на професійному рівні робить в Україні усе описане мною, той просто ідіот.
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******** статья, а откуда этот кокс взялся в Украине, СБУ не интересует?
Официальная бумага о подозрении - способ также официально копать и дальше. Так что пока правильно.
Если что то бы другое, НЕ важное, ну 2700 вагонов зерна, мыши там, разное такое......
А так да, малацы, Зебил медальки пластмассовые раздаст!
А подумать? Кто этим может заниматься, кто крышует, откуда идет? Почему уверены, что вся ввезенная дурь - только транзитом? Это - как пожар, тушить нужно, даже если пока горит у соседа, а тут тем более - уже ввезли на Украину.
іншого разу пощастить
Та хай тягнуть в паРашу, ще і допомагати треба, а вони перешкоджають!
Ну зелебенські клоуни!
Все передано в буфет Верховной Рады
Все передано в буфет Верховной Рады
Так там всего-то килограмм пять будет, мелочи.