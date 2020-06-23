Центр оценивания качества образования обнародовал пороговые баллы на пробном ВНО

Обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания в личных кабинетах участников пробного тестирования.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

"В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1-12 и шкале 100-200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов", - говорится в сообщении.

В целом участники заполнили 215 787 электронных бланков А и 95549 электронных бланков Б".

Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога "сдал / не сдал" и определения результатов пробного ВНО 2020 по рейтинговой шкале 100 — 200 баллов определила, что пороговый балл по украинскому языку и литературе составил 19 по истории Украины — 24, по математике — 9 , биологии — 20, географии — 22, физике — 10, химии — 13, иностранных языках — 16.

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