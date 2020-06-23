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Проведение ВНО в Украине возможно, - Степанов. ВИДЕО

Проведение внешнего независимого оценивая (ВНО) в Украине возможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В Украине в настоящее время показатель количества активных больных (количество людей, которые болеют коронавирусной болезнью в настоящее время. - Ред.) составляет около 48 на 100 тыс. населения, поэтому проведение Внешнего независимого оценивания возможно. И показатель, который установлен комиссией по ТЭБ и ЧС (60 на 100 тыс. населения) не превышен, поэтому проведение ВНО состоится",- сказал он.

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карантин (16729) ВНО (417) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Смысл не в том, что возможно или не возможно. Смысл этой движухи позволить персоналу ВУЗов Украины брать взятки, как это было при СССР.
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23.06.2020 10:41 Ответить
"Смысл этой движухи (ЗНО)" як раз НЕ дозволити брати. Еле головніше те, щоб розумні мали змогу без проблем вступити у ВУЗи.
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23.06.2020 10:54 Ответить
У нас не только фсе ***********, но фсе фсё!
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23.06.2020 10:41 Ответить
опанькі! Вазможно
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23.06.2020 10:46 Ответить
пока всех "с особым статусом" не пропустят, так и будут крутить, а остальным все сдавать.
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23.06.2020 10:50 Ответить
Против ВНО не коронавирус - против ВНО жадная стая "педагогов"/ освітян всех уровней. Каких доходов их лишило это проклятое ВНО. Никакие другие поборы с родителей не восполнят потерянного. - Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, в Динамо БЕРУТ?
- У ВСЕХ БЕРУТ! А вот через это ВНО не берут...
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23.06.2020 10:59 Ответить
 
 