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Проведення ЗНО в Україні можливе, - Степанов. ВIДЕО
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні можливо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"В Україні нині показник кількості активних хворих (кількість людей, які хворіють на коронавірусну хворобу зараз. - Ред.) становить близько 48 на 100 тис. населення, тому проведення Зовнішнього незалежного оцінювання можливе. І показник, який встановлений комісією з ТЕБ і НС (60 на 100 тис. населення) не перевищено, тому проведення ЗНО відбудеться", - сказав він.
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- Трудовые резервы.
- А что, в Динамо БЕРУТ?
- У ВСЕХ БЕРУТ! А вот через это ВНО не берут...