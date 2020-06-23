Проведення ЗНО в Україні можливе, - Степанов. ВIДЕО

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"В Україні нині показник кількості активних хворих (кількість людей, які хворіють на коронавірусну хворобу зараз. - Ред.) становить близько 48 на 100 тис. населення, тому проведення Зовнішнього незалежного оцінювання можливе. І показник, який встановлений комісією з ТЕБ і НС (60 на 100 тис. населення) не перевищено, тому проведення ЗНО відбудеться", - сказав він.

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