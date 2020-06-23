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Проведення ЗНО в Україні можливе, - Степанов. ВIДЕО

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні можливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"В Україні нині показник кількості активних хворих (кількість людей, які хворіють на коронавірусну хворобу зараз. - Ред.) становить близько 48 на 100 тис. населення, тому проведення Зовнішнього незалежного оцінювання можливе. І показник, який встановлений комісією з ТЕБ і НС (60 на 100 тис. населення) не перевищено, тому проведення ЗНО відбудеться", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) ЗНО (323) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Смысл не в том, что возможно или не возможно. Смысл этой движухи позволить персоналу ВУЗов Украины брать взятки, как это было при СССР.
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23.06.2020 10:41 Відповісти
"Смысл этой движухи (ЗНО)" як раз НЕ дозволити брати. Еле головніше те, щоб розумні мали змогу без проблем вступити у ВУЗи.
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23.06.2020 10:54 Відповісти
У нас не только фсе ***********, но фсе фсё!
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23.06.2020 10:41 Відповісти
опанькі! Вазможно
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23.06.2020 10:46 Відповісти
пока всех "с особым статусом" не пропустят, так и будут крутить, а остальным все сдавать.
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23.06.2020 10:50 Відповісти
Против ВНО не коронавирус - против ВНО жадная стая "педагогов"/ освітян всех уровней. Каких доходов их лишило это проклятое ВНО. Никакие другие поборы с родителей не восполнят потерянного. - Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, в Динамо БЕРУТ?
- У ВСЕХ БЕРУТ! А вот через это ВНО не берут...
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23.06.2020 10:59 Відповісти
 
 