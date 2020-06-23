Центр оцінювання якості освіти оприлюднив порогові бали на пробному ЗНО
Оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання в особистих кабінетах учасників пробного тестування.
Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.
"В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі "Визначити результати пробного ЗНО" оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів", - йдеться в повідомленні.
Загалом учасниками заповнено 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.
Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога "склав / не склав" і визначення результатів пробного ЗНО-2020 за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів визначила, що пороговий бал з української мови та літератури склав 19 з історії України - 24, з математики - 9, біології - 20, географії - 22, фізики - 10, хімії - 13, іноземних мов - 16.
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