УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14099 відвідувачів онлайн
Новини
20 245 3

Центр оцінювання якості освіти оприлюднив порогові бали на пробному ЗНО

Центр оцінювання якості освіти оприлюднив порогові бали на пробному ЗНО

Оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання в особистих кабінетах учасників пробного тестування.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

"В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі "Визначити результати пробного ЗНО" оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів", - йдеться в повідомленні.

Загалом учасниками заповнено 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.

Читайте також: Закон про добровільне складання ЗНО-2020 опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога "склав / не склав" і визначення результатів пробного ЗНО-2020 за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів визначила, що пороговий бал з української мови та літератури склав 19 з історії України - 24, з математики - 9, біології - 20, географії - 22, фізики - 10, хімії - 13, іноземних мов - 16.

Автор: 

ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эту феню надо ввести всем кандидатам в гетьманы...
бубочка не настрочит дыхтант даже с мендельшей на коленях...
показати весь коментар
23.06.2020 17:04 Відповісти
Но ты, порохосвинья, абсолютно точно сдашь экзамен на высшую степень в области идиотизма и дальности плевания ядом.
показати весь коментар
23.06.2020 17:29 Відповісти
з родини менделів?
показати весь коментар
23.06.2020 17:31 Відповісти
 
 