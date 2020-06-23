Коронавирус обнаружили у работника детсада в Кропивницком

Детский сад "Спутник" в Кропивницком прекратил работу из-за обнаружения коронавируса у работника учреждения.

Об этом сообщает городской совет Кропивницкого, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу, 20 июня, лабораторным центром была проведена дезинфекция всего помещения. Список всех работников и детей направлен соответствующим медицинским учреждениям для того, чтобы дальше отслеживать контакты. Большинство работников заведения находятся на самоизоляции, вместе с тем определен круг лиц, которые отвечают за жизнедеятельность садика во время карантина. Работа заведения будет восстановлена ​​только после того, как все работники предоставят справки об отрицательном результате ПЦР-теста. Это будет не раньше, чем через три недели", - сообщили в горсовете.

Начальник управления образования городского совета Лариса Костенко отметила, что детский сад проработал с 9 до 19 июня. За это время дошкольное учебное заведение посетили 48 детей.

"По словам работника, который заболел, он почти не контактировал с детьми, поскольку в каждом саду отработанные схемы движения, согласно которым дети контактируют только со своим воспитателем и его помощником. Человек контактировал только с несколькими другими работниками", - рассказала Костенко.

Всего по состоянию на 10 июня в Кропивницком заработали 38 дошкольных учебных заведений из 40. Их посещают 1300 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма