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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус виявили у працівника дитсадка в Кропивницькому

Коронавірус виявили у працівника дитсадка в Кропивницькому

Дитячий садок "Супутник" у Кропивницькому припинив роботу через виявлення коронавірусу у працівника установи.

Про це повідомляє міська рада Кропивницького, передає Цензор.НЕТ.

"У суботу, 20 червня, лабораторний центр провів дезінфекцію всього приміщення. Список всіх працівників і дітей направлено відповідним медичним установам для того, щоб далі відстежувати контакти. Більшість працівників закладу перебувають на самоізоляції, разом із тим визначено коло осіб, які відповідають за життєдіяльність садка під час карантину. Робота закладу буде відновлена ​​тільки після того, як всі працівники нададуть довідки про негативний результат ПЛР-тесту. Це буде не раніше, ніж через три тижні", - повідомили в міськраді.

Начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко зазначила, що дитячий садок пропрацював з 9 до 19 червня. За цей час дошкільний навчальний заклад відвідали 48 дітей.

"За словами працівника, який захворів, він майже не контактував із дітьми, оскільки в кожному садку відпрацьовано схеми руху, згідно з якими діти контактують тільки зі своїм вихователем і його помічником. Людина контактувала лише з декількома іншими працівниками", - розповіла Костенко.

Загалом станом на 10 червня в Кропивницькому запрацювали 38 дошкільних навчальних закладів і 40. Їх відвідують 1300 дітей.

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"Работа заведения будет восстановлена ​​только после того, как все работники предоставят справки об отрицательном результате ПЦР-теста"

А за чей счет? Тест то недешевый, а потом опять кто то заболеет и снова тесты всем делать.
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23.06.2020 18:16 Відповісти
 
 