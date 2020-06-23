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Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать посетителей внутри помещений

Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать посетителей внутри помещений

В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.

Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.

Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.

Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.

Также кафе и рестораны будут обязаны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.

Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) рестораны (279)


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Топ комментарии
+6
Сюр. Посилюють потім послаблюють, а дітей в школу не пустять. ******** ви дограєтесь!
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23.06.2020 18:22
+4
это в честь того что мы вошли в красную зону?
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23.06.2020 18:05
+4
И это на 40 млн населения. П..здец какой ужасный вирус. Барановирус реально он вызвал это видно.
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23.06.2020 18:13
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23.06.2020 18:02 Ответить
Мар'яна Метельська: У приватних розмовах люди часто нарікають, що їхнім родичам пропонували писати діагноз, якого не було, зі словами "Вам однаково, а нам так треба". Давайте або підтвердимо це або спростуємо, аби не було сумнівів. Якщо є такі випадки, перестаньте боятися і розкажіть це для преси. Пишіть мені у приватні повідомлення
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23.06.2020 18:04 Ответить
???

https://www.facebook.com/DARTUkraine/?hc_ref=ARSsiItP0J2Wk_c2Y6z_twBB0hQPiB8ER-txA9oUMAsBTwhpfpbGr3mIF7fWThG_64Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=kC-R Державне агентство розвитку туризму України
https://www.facebook.com/DARTUkraine/photos/a.114995343460668/152534329706769/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=-R 5 ч. · https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/152534519706750#

ℹ️Оновлено список країн «зеленої» та «червоної зони» станом на 22 червня.
😞Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.
🙂Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».
📜Нагадуємо, що для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.
🛑Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». 🆓Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.
👨‍⚕️Список формує https://www.facebook.com/moz.ukr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=K-R Міністерство охорони здоров'я України .
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23.06.2020 18:03 Ответить
Кинотеатры, ТРЦ и фитнес-центры исключили из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина
В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса. Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице.
Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, https://drive.google.com/file/d/1-TvKtyYn05BNJEry_Ve98UnzlmoXgiFJ/view размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.
Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных такие виды деятельности:театры;
кинотеатры;
музеи;
развлекательные центры;
бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).
При этом запрещена деятельность:детских оздоровительных лагерей;
проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.
Кроме того, власти столицы разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.
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23.06.2020 20:11 Ответить
это в честь того что мы вошли в красную зону?
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23.06.2020 18:05 Ответить
Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать посетителей внутри помещений - Цензор.НЕТ 4280
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23.06.2020 18:35 Ответить
Вот работники в перчатках это сильно. Не ужели это имеет такое большое значение - на перчатках переносить вирус между столиками или на коже ?
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23.06.2020 18:07 Ответить
Ну и кто пойдёт в такой ресторан-концлагерь...
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23.06.2020 18:07 Ответить
Главное, что бы истерички вроде теья не ходили. Ты мне скажи с 38 тысяч случаев плюсиков на ковид за 4.5 месяца в украине 27 тысяч лечились и лечаться вдома. То это реально пандемия? 😆🤣
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23.06.2020 18:12 Ответить
И это на 40 млн населения. П..здец какой ужасный вирус. Барановирус реально он вызвал это видно.
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23.06.2020 18:13 Ответить
если я истеричка, то ты помощник ляшка
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23.06.2020 18:21 Ответить
подавать и принимать пищу в противогазе кошерно изначально...
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23.06.2020 18:09 Ответить
А чо,снял намордник,принял сотку,засунул в рот типа закусь,одел намордник,тупо перекинулся ниочем с соседями по карантину..снялнахмаску,накатил,исчо и исчо накатил,закусить зебил забыл...обрыгался и приплыл...
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23.06.2020 19:00 Ответить
та да...стругать в противогазе ещё кошернее...
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23.06.2020 19:02 Ответить
Таки да,наверняка полный цимус...
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23.06.2020 19:05 Ответить
Какое разумное решение
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23.06.2020 18:12 Ответить
Верните первое название темы - в середине помещений, мне так больше нравится.
И наймите нормального переводчика.
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23.06.2020 18:14 Ответить
если нанять нормального переводчика, то станет ясно, что оригинальный текст написан как-то по-дебильному
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23.06.2020 18:23 Ответить
Сюр. Посилюють потім послаблюють, а дітей в школу не пустять. ******** ви дограєтесь!
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23.06.2020 18:22 Ответить
Якщо дійсно не пустять дітей 1 вересня то це п..здець повний. Треба буде виносити цю владу вперед ногами. Але хто це може зробити це невідомо. Кияни самі по собі аморфні
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23.06.2020 18:28 Ответить
Вже офіційно заявлено, що 1-й курс ВНЗ почне навчання з середини вересня (з 17-го здається)...
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23.06.2020 18:37 Ответить
Теперь в Велюре слуги урода будут официально собираться
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23.06.2020 18:36 Ответить
Наконец-то, а то уйти первым на карантин и выйти с него последним как-то несерьёзно..
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23.06.2020 18:39 Ответить
Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень - Цензор.НЕТ 4835
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23.06.2020 19:01 Ответить
Плять ! ..Нічні клуби та кабакі *слуги * Колі Тищенко . працюють по повній !
..Тусня ! .Баблос вище всього .
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23.06.2020 19:03 Ответить
Україна боротиметься за коронаперемогу?
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23.06.2020 19:09 Ответить
Заболеваемость растёт, а они рестораны открывают.
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23.06.2020 19:12 Ответить
Получается, коронавирус - это не просто странная, а политически грамотная зараза, ибо заражает не всех, а только тех, кто отказывается «выступить со своей гражданской позицией за права меньшинств». Т.е. анархистам из Антифа, бунтующим неграм, феминисткам и извращенцам, а также просто мародерам, но грабящим по «правильным» причинам,коронавирус не страшен
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23.06.2020 19:15 Ответить
Посетитель обязан превентивно съесть защитную маску для создания в желудке антивирусной микробиологической среды.

Резинки можно выплёвывать.
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23.06.2020 19:21 Ответить
Полные дебилы.
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23.06.2020 19:47 Ответить
Ні, просто повна срака.
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23.06.2020 21:22 Ответить
Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень - Цензор.НЕТ 8135
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23.06.2020 21:49 Ответить
Вот чем мне нравится наша страна это тем, что настолько коррумпированная, что и ЛАВЭ у америкосов взяли за то, чтобы намордники на всех надеть. И рестораны открывают )). Кинули локов. Этому реально рад. Только на это одна надежда. Что как бы Мировой заговор не тужился, но менталитет наших сложно сломить.
Так что ┌∩┐
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23.06.2020 22:10 Ответить
 
 