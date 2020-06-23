Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать посетителей внутри помещений
В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.
Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.
Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.
Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.
Также кафе и рестораны будут обязаны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.
Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
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ℹ️Оновлено список країн «зеленої» та «червоної зони» станом на 22 червня.
😞Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.
🙂Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».
📜Нагадуємо, що для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.
🛑Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». 🆓Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.
👨⚕️Список формує https://www.facebook.com/moz.ukr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=K-R Міністерство охорони здоров'я України .
В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса. Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице.
Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, https://drive.google.com/file/d/1-TvKtyYn05BNJEry_Ve98UnzlmoXgiFJ/view размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.
Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных такие виды деятельности:театры;
кинотеатры;
музеи;
развлекательные центры;
бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).
При этом запрещена деятельность:детских оздоровительных лагерей;
проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.
Кроме того, власти столицы разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.
И наймите нормального переводчика.
..Тусня ! .Баблос вище всього .
Резинки можно выплёвывать.
Так что ┌∩┐