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Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень

Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень

У Києві закладам кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень. Низка обмежень при цьому збережеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 22 червня.

Так, у розпорядженні описано правила роботи кафе і ресторанів всередині приміщень.

Закладам поки заборонено відкривати дитячі кімнати, проводити банкети (максимум - 10 осіб), відкривати буфети самообслуговування і готувати їжу на відкритих кухнях.

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Відвідувачі закладів громадського харчування можуть увійти в приміщення тільки в супроводі персоналу. Люди з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не допускатимуться на територію закладів.

Також кафе і ресторани будуть зобов'язані встановити антисептики, рідке мило і паперові рушники, проводити вологе прибирання на кухні та літніх майданчиках тощо. Використані маски і рукавички потрібно збирати окремо.

Працівники зобов'язані обслуговувати гостей у масках і рукавичках. Гості мають бути в масці, коли заходять у заклад і переміщаються в ньому.

Читайте також: За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду

Автор: 

карантин (18172) Київ (19469) ресторани (334)


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Топ коментарі
+6
Сюр. Посилюють потім послаблюють, а дітей в школу не пустять. ******** ви дограєтесь!
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23.06.2020 18:22
+4
это в честь того что мы вошли в красную зону?
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23.06.2020 18:05
+4
И это на 40 млн населения. П..здец какой ужасный вирус. Барановирус реально он вызвал это видно.
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23.06.2020 18:13
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23.06.2020 18:02 Відповісти
Мар'яна Метельська: У приватних розмовах люди часто нарікають, що їхнім родичам пропонували писати діагноз, якого не було, зі словами "Вам однаково, а нам так треба". Давайте або підтвердимо це або спростуємо, аби не було сумнівів. Якщо є такі випадки, перестаньте боятися і розкажіть це для преси. Пишіть мені у приватні повідомлення
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23.06.2020 18:04 Відповісти
???

https://www.facebook.com/DARTUkraine/?hc_ref=ARSsiItP0J2Wk_c2Y6z_twBB0hQPiB8ER-txA9oUMAsBTwhpfpbGr3mIF7fWThG_64Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=kC-R Державне агентство розвитку туризму України
https://www.facebook.com/DARTUkraine/photos/a.114995343460668/152534329706769/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=-R 5 ч. · https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/152534519706750#

ℹ️Оновлено список країн «зеленої» та «червоної зони» станом на 22 червня.
😞Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення.
🙂Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».
📜Нагадуємо, що для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.
🛑Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». 🆓Із «зелених країн» - безперешкодно за наявності страхового полісу.
👨‍⚕️Список формує https://www.facebook.com/moz.ukr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdKv33YTp1CmkVnqBfA0DOzoYU13GdesGh9cSoghwpJ4kjYZpN6icOJ7Tpr1BFvYS59AyGl65jIZKUM1DDFNr3-DyPCWm1p0P4-sYYa4ngcyCiggAyguSuYQVWQAmL3Syr04WRQZ6IHR_W2QCCVH_lE6IkV5M5hbzEixzsiYPnfIkA9itCoKb8GVoRSL0u3T5bixZW6OccXzNkIN2R9av-4zPlYVBLgptPnN40NaSK3vglVAZA2X1okzY_oZZBo2tQ57z1rUvHjuuI5yMZjX5Wr9wPBvgijvSCHSz6NDZNRLVZtGn8fIUrOT6CJJDccG6wyfIejY1of_njHcyGlQU&__tn__=K-R Міністерство охорони здоров'я України .
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23.06.2020 18:03 Відповісти
Кинотеатры, ТРЦ и фитнес-центры исключили из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина
В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса. Они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице.
Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, https://drive.google.com/file/d/1-TvKtyYn05BNJEry_Ve98UnzlmoXgiFJ/view размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации распоряжении.
Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных такие виды деятельности:театры;
кинотеатры;
музеи;
развлекательные центры;
бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).
При этом запрещена деятельность:детских оздоровительных лагерей;
проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.
Кроме того, власти столицы разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.
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23.06.2020 20:11 Відповісти
это в честь того что мы вошли в красную зону?
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23.06.2020 18:05 Відповісти
Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать посетителей внутри помещений - Цензор.НЕТ 4280
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23.06.2020 18:35 Відповісти
Вот работники в перчатках это сильно. Не ужели это имеет такое большое значение - на перчатках переносить вирус между столиками или на коже ?
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23.06.2020 18:07 Відповісти
Ну и кто пойдёт в такой ресторан-концлагерь...
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23.06.2020 18:07 Відповісти
Главное, что бы истерички вроде теья не ходили. Ты мне скажи с 38 тысяч случаев плюсиков на ковид за 4.5 месяца в украине 27 тысяч лечились и лечаться вдома. То это реально пандемия? 😆🤣
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23.06.2020 18:12 Відповісти
И это на 40 млн населения. П..здец какой ужасный вирус. Барановирус реально он вызвал это видно.
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23.06.2020 18:13 Відповісти
если я истеричка, то ты помощник ляшка
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23.06.2020 18:21 Відповісти
подавать и принимать пищу в противогазе кошерно изначально...
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23.06.2020 18:09 Відповісти
А чо,снял намордник,принял сотку,засунул в рот типа закусь,одел намордник,тупо перекинулся ниочем с соседями по карантину..снялнахмаску,накатил,исчо и исчо накатил,закусить зебил забыл...обрыгался и приплыл...
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23.06.2020 19:00 Відповісти
та да...стругать в противогазе ещё кошернее...
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23.06.2020 19:02 Відповісти
Таки да,наверняка полный цимус...
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23.06.2020 19:05 Відповісти
Какое разумное решение
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23.06.2020 18:12 Відповісти
Верните первое название темы - в середине помещений, мне так больше нравится.
И наймите нормального переводчика.
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23.06.2020 18:14 Відповісти
если нанять нормального переводчика, то станет ясно, что оригинальный текст написан как-то по-дебильному
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23.06.2020 18:23 Відповісти
Сюр. Посилюють потім послаблюють, а дітей в школу не пустять. ******** ви дограєтесь!
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23.06.2020 18:22 Відповісти
Якщо дійсно не пустять дітей 1 вересня то це п..здець повний. Треба буде виносити цю владу вперед ногами. Але хто це може зробити це невідомо. Кияни самі по собі аморфні
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23.06.2020 18:28 Відповісти
Вже офіційно заявлено, що 1-й курс ВНЗ почне навчання з середини вересня (з 17-го здається)...
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23.06.2020 18:37 Відповісти
Теперь в Велюре слуги урода будут официально собираться
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23.06.2020 18:36 Відповісти
Наконец-то, а то уйти первым на карантин и выйти с него последним как-то несерьёзно..
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23.06.2020 18:39 Відповісти
Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень - Цензор.НЕТ 4835
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23.06.2020 19:01 Відповісти
Плять ! ..Нічні клуби та кабакі *слуги * Колі Тищенко . працюють по повній !
..Тусня ! .Баблос вище всього .
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23.06.2020 19:03 Відповісти
Україна боротиметься за коронаперемогу?
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23.06.2020 19:09 Відповісти
Заболеваемость растёт, а они рестораны открывают.
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23.06.2020 19:12 Відповісти
Получается, коронавирус - это не просто странная, а политически грамотная зараза, ибо заражает не всех, а только тех, кто отказывается «выступить со своей гражданской позицией за права меньшинств». Т.е. анархистам из Антифа, бунтующим неграм, феминисткам и извращенцам, а также просто мародерам, но грабящим по «правильным» причинам,коронавирус не страшен
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23.06.2020 19:15 Відповісти
Посетитель обязан превентивно съесть защитную маску для создания в желудке антивирусной микробиологической среды.

Резинки можно выплёвывать.
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23.06.2020 19:21 Відповісти
Полные дебилы.
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23.06.2020 19:47 Відповісти
Ні, просто повна срака.
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23.06.2020 21:22 Відповісти
Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень - Цензор.НЕТ 8135
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23.06.2020 21:49 Відповісти
Вот чем мне нравится наша страна это тем, что настолько коррумпированная, что и ЛАВЭ у америкосов взяли за то, чтобы намордники на всех надеть. И рестораны открывают )). Кинули локов. Этому реально рад. Только на это одна надежда. Что как бы Мировой заговор не тужился, но менталитет наших сложно сломить.
Так что ┌∩┐
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23.06.2020 22:10 Відповісти
 
 