Кафе і ресторанам у Києві дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень

У Києві закладам кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень. Низка обмежень при цьому збережеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 22 червня.

Так, у розпорядженні описано правила роботи кафе і ресторанів всередині приміщень.

Закладам поки заборонено відкривати дитячі кімнати, проводити банкети (максимум - 10 осіб), відкривати буфети самообслуговування і готувати їжу на відкритих кухнях.

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Відвідувачі закладів громадського харчування можуть увійти в приміщення тільки в супроводі персоналу. Люди з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не допускатимуться на територію закладів.

Також кафе і ресторани будуть зобов'язані встановити антисептики, рідке мило і паперові рушники, проводити вологе прибирання на кухні та літніх майданчиках тощо. Використані маски і рукавички потрібно збирати окремо.

Працівники зобов'язані обслуговувати гостей у масках і рукавичках. Гості мають бути в масці, коли заходять у заклад і переміщаються в ньому.

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