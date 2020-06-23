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15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков
В Верховной Раде COVID-19 переболели 15-17 народных депутатов, двое болеют до сих пор.
Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Переболело в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - сказал Разумков.
Также на Цензор.НЕТ: Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма
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Мутный какой то вирус.
Всё херня. Давай сначала.