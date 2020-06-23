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Новости Коронавирус и карантин
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15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков

15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков

В Верховной Раде COVID-19 переболели 15-17 народных депутатов, двое болеют до сих пор.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Переболело в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - сказал Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма

Автор: 

ВР (29247) депутат (3316) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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хм...а трипаком и сифилисом сколько? избирательная статистика, однако )
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23.06.2020 19:07 Ответить
15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2020 19:10 Ответить
15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 6591
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23.06.2020 19:13 Ответить
косатой выговор с занесением в личную карточку за неисполнение служебных обязанностей...
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23.06.2020 19:18 Ответить
Да шоб они там,зараженные все,пошли в статистику,кто не выздоровел...
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23.06.2020 19:20 Ответить
И ни один не здох. Незачёт!
Мутный какой то вирус.
Всё херня. Давай сначала.
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23.06.2020 19:35 Ответить
 
 