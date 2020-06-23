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15-17 депутатів перехворіли на COVID-19, - Разумков
У Верховній Раді на COVID-19 перехворіли 15-17 народних депутатів, двоє хворіють досі.
Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перехворіло загалом десь осіб 15-17. Якщо не помиляюся, двоє ще хворіють (...) Я маю на увазі народних депутатів", - сказав Разумков.
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Мутный какой то вирус.
Всё херня. Давай сначала.