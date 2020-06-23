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Новини Коронавірус і карантин
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15-17 депутатів перехворіли на COVID-19, - Разумков

15-17 депутатів перехворіли на COVID-19, - Разумков

У Верховній Раді на COVID-19 перехворіли 15-17 народних депутатів, двоє хворіють досі.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перехворіло загалом десь осіб 15-17. Якщо не помиляюся, двоє ще хворіють (...) Я маю на увазі народних депутатів", - сказав Разумков.

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Автор: 

ВР (14975) депутат (1776) карантин (18172) Разумков Дмитро (1527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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хм...а трипаком и сифилисом сколько? избирательная статистика, однако )
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23.06.2020 19:07 Відповісти
15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2020 19:10 Відповісти
15-17 депутатов переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 6591
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23.06.2020 19:13 Відповісти
косатой выговор с занесением в личную карточку за неисполнение служебных обязанностей...
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23.06.2020 19:18 Відповісти
Да шоб они там,зараженные все,пошли в статистику,кто не выздоровел...
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23.06.2020 19:20 Відповісти
И ни один не здох. Незачёт!
Мутный какой то вирус.
Всё херня. Давай сначала.
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23.06.2020 19:35 Відповісти
 
 