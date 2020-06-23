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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

"Диалог по правам человека между Украиной и ЕС" проходит по видеосвязи между Киевом и Брюсселем. Он включает 12 тематических блоков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, после выступления председателя делегации с вступительной речью о выполнении Нацстратегии по правам человека первой темой утреннего заседания был вопрос соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях - Крыма и Донбасса.

Выступление постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича касалось ситуации с правами человека в Крыму, а также нарушений прав крымскотатарского народа.

"Основные темы, которые были обозначены в докладе: незаконный призыв в Вооруженные силы оккупационных властей; милитаризация образования в Крыму; изменение демографического состава населения Крымского полуострова; нарушении религиозных свобод и преследование по религиозному признаку; преследование крымскотатарского народа; экспроприация земель (запрет владения земельными участками украинским гражданам на территории АР Крым и города Севастополь); доступ к образованию на украинском и крымскотатарском языках", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев

Автор: 

Крым (26389) права человека (988) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+3
вот живите теперь с этим..
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5166
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23.06.2020 19:55
+1
А то вони не знають.
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23.06.2020 19:50
+1
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6991
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23.06.2020 20:03
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А то вони не знають.
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23.06.2020 19:50 Ответить
вот живите теперь с этим..
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5166
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23.06.2020 19:55 Ответить
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6991
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23.06.2020 20:03 Ответить
Они так удивились,они же даже не знали,что Крым оккупирован! Просто как снег на голову летом.Какой бред! Зачем это очковтирательство?
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23.06.2020 20:04 Ответить
А Україна не хоче розповісти про порушення прав людини аваківськими шакалами? У нас ОЗУ у вигляді поліції більше катує і вбиває громадян.
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23.06.2020 20:04 Ответить
А ешё Украина рассказала,что когда нет солнца-темная ночь,но мало кто понял,вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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23.06.2020 20:19 Ответить
ну вот и миша- манипулятор возник...вопрос не в том "хотят-не хотят", а в том, что это должно было решаться всей Украиной по её законам, а не паРашей по своим ...и только в том случае если бы Украине это было нужно , иначе.
по твоей логике - я , могу зайти с оружием , выгнать тебя -хозяина из твоей кухни в квартире , заехать и делать там ремонт... и что, кухня твоя не будет считаться отжатой преступным, разбойным путём с применением оружия?..
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23.06.2020 20:45 Ответить
если я зайду- ты выйдешь и больше не зайдёшь, а клава останется жить в твоей комнате
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23.06.2020 20:57 Ответить
мы не предупреждаем
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23.06.2020 21:10 Ответить
ты пойми сепарок, в какие бы ты личины здесь не рядился - я тебя выкупаю за три коп. и знаешь почему? не потому что мы вас столько перевидали, переслушали да перепиндели, а потому , что от вас сепарков смердит уже шесть лет трупами за три километра, что бы вы кому ни звиздели...
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23.06.2020 21:40 Ответить
... и дворник, путинский бандит,
с лопатой по двору кружит

на языке кацапском матеря весь мир...
[Трофимов]
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23.06.2020 20:29 Ответить
Знаете, вот когда в Украине был президент,как-то гордо было читать,что мол Украина то сказала,это заявила....а теперь,что бы не сказала стыдно. и ведь главное,что украинцы и отношения не имеют,к тому ,что кто-то там за нас от нашего имени сказал.
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23.06.2020 20:30 Ответить
 
 