Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

"Диалог по правам человека между Украиной и ЕС" проходит по видеосвязи между Киевом и Брюсселем. Он включает 12 тематических блоков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, после выступления председателя делегации с вступительной речью о выполнении Нацстратегии по правам человека первой темой утреннего заседания был вопрос соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях - Крыма и Донбасса.

Выступление постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича касалось ситуации с правами человека в Крыму, а также нарушений прав крымскотатарского народа.

"Основные темы, которые были обозначены в докладе: незаконный призыв в Вооруженные силы оккупационных властей; милитаризация образования в Крыму; изменение демографического состава населения Крымского полуострова; нарушении религиозных свобод и преследование по религиозному признаку; преследование крымскотатарского народа; экспроприация земель (запрет владения земельными участками украинским гражданам на территории АР Крым и города Севастополь); доступ к образованию на украинском и крымскотатарском языках", - говорится в сообщении.

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