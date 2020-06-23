На Чернобыльской АЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19, - ГАЗО

Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвержден случай заболевания коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – сказано в сообщении Госагентства на странице в Фейсбук во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – уточнили в Госагентстве.

Кроме того сообщается, что среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

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