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Новости Коронавирус и карантин
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На Чернобыльской АЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19, - ГАЗО

На Чернобыльской АЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19, - ГАЗО

Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвержден случай заболевания коронавирусом.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – сказано в сообщении Госагентства на странице в Фейсбук во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – уточнили в Госагентстве.

Кроме того сообщается, что среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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А что это значит?А это значит что маски не защищают от вируса а только кому-то набивают карманы и штрафами наполняют бюджет.
Так как ни один здравомыслящий работник АЭС без маски и шагу не сделает.
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23.06.2020 22:17 Ответить
Ой вэй ! Шо ж це буде ?
Теперь электричество заразилось вирусом и штепсель надо втыкать в розетку через маску.
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23.06.2020 23:16 Ответить
 
 