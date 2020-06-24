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Новости Выборы в США и Украина
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Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп относился к украинским властям как к инструменту для достижения политических целей. В частности - для компромата на политического оппонента Джозефа Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Болтон рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп, по словам его бывшего советника, пытался добиться от украинских властей расследования в отношении Байдена. Об этом Болтон написал в книге "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

История с попыткой оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского обернулась для Трампа процедурой импичмента, которая в итоге была провалена.

"Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал украинские властные полномочия, чтобы способствовать своим собственным политическим целям... Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента", - подчеркнул Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"

Добавим, что Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. В тот же период с подачи демократов началась процедура импичмента.

Мемуары Болтона о его работе в Белом доме вышли в продажу во вторник, 23 июня. В книге много негативных комментариев о Трампе и его методах управления страной.

США (26687) мемуары (14) Трамп Дональд (5219) Болтон Джон (115)


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Топ комментарии
+6
придурки из квн влезли в разборки между слоном и ослом. Ню-ню....
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24.06.2020 07:48
+6
Как то текстпо дибильному написан. Что значит ПЫТАЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Вроде ж таки использовал! Моника дала. Дело на Байдена возбУждено!
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24.06.2020 08:05
+6
Відразу скажемо спасибі бездомним на вокзалі, вони також не виконали наказ Трампа.
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24.06.2020 08:06
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придурки из квн влезли в разборки между слоном и ослом. Ню-ню....
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24.06.2020 07:48 Ответить
кстати, петрусьовці, отдайте должное Зеленскому, ибо если бі он решил віполнить приказ Трампа, то глубоко зацепил бі и Байдена и самого Петруся, да так, что Петрусь бі уже біл обгаженнім на весь мир
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24.06.2020 08:02 Ответить
Відразу скажемо спасибі бездомним на вокзалі, вони також не виконали наказ Трампа.
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24.06.2020 08:06 Ответить
а могли й виконати?
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24.06.2020 08:08 Ответить
Ваше попередне повідомлення це тема фотожаб, картина, зібрались всі колеги Зеленського в кабінеті, і думають за яку би заслугу його похвалити. День думають, два, на третій день підпригує Ермак радіє, каже - придумав, потрібно похвалити за те що не насрав на зупинці, міг же.
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24.06.2020 08:40 Ответить
тобто ти стверджуєш, що Трамп ідіот? Адже він не розуміє, що просити про щось Зеленського, це все одно що просити бомжів на вокзалі? круглий ідіот?
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24.06.2020 08:46 Ответить
По перше з вами спілкуються в поважній манері на ви. По друге я нічого не стверджую про Трампа, я взагалі про нього не говорив. По третє, ви мене обізвали чи мені здалось? якщо перше то раджу видалити повідомлення і не тратити мій і модератора час на написання і розглянення скарги.
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24.06.2020 09:27 Ответить
Как то текстпо дибильному написан. Что значит ПЫТАЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Вроде ж таки использовал! Моника дала. Дело на Байдена возбУждено!
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24.06.2020 08:05 Ответить
Скажем так ЗЕбабада уже была влажная, но сам же Трамп тормознул коитус, поскольку запахло горелой резиной и импичментом.
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24.06.2020 08:57 Ответить
Порошенко хотів придбати якомога більше американської зброї для ЗСУ - мемуари Болтона.



https://newsua.one/news/poroshenko-hotiv-pridbati-yakomoga-bilshe-amerikanskoi-zbroi-dlya-zsu-memuari-boltona.html
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24.06.2020 09:08 Ответить
Вот ведь нехороший плохой какой этот Порошенко.
73% устали от войны, а он побольше оружия купить хотел. И при этом почему-то в бюджете дыру в 300 ярдов не сделал.
Да его за это надо...
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24.06.2020 09:13 Ответить
Трамп намагався використати владу України у своїх політичних цілях, - Болтон - Цензор.НЕТ 4353

...
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24.06.2020 09:19 Ответить
Молодец Трамп, дави демократичное коррупционное кубло.
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24.06.2020 17:51 Ответить
 
 