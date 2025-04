Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп относился к украинским властям как к инструменту для достижения политических целей. В частности - для компромата на политического оппонента Джозефа Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Болтон рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп, по словам его бывшего советника, пытался добиться от украинских властей расследования в отношении Байдена. Об этом Болтон написал в книге "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

История с попыткой оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского обернулась для Трампа процедурой импичмента, которая в итоге была провалена.

"Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал украинские властные полномочия, чтобы способствовать своим собственным политическим целям... Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента", - подчеркнул Болтон.

Добавим, что Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. В тот же период с подачи демократов началась процедура импичмента.

Мемуары Болтона о его работе в Белом доме вышли в продажу во вторник, 23 июня. В книге много негативных комментариев о Трампе и его методах управления страной.