Трамп намагався використати владу України у своїх політичних цілях, - Болтон
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент Дональд Трамп ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей. Зокрема - для компромату на політичного опонента Джозефа Байдена.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Болтон розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Трамп, за словами його колишнього радника, намагався домогтися від української влади розслідування щодо Байдена. Про це Болтон написав у книзі "Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).
Історія зі спробою чинити тиск на українського президента Володимира Зеленського обернулася для Трампа процедурою імпічменту, яка в підсумку була провалена.
"Згідно з моїми спостереженнями, президент Трамп використовував українські владні повноваження, щоб сприяти власним політичним цілям ... Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, не всі з яких були б підставою для імпічменту, - підкреслив Болтон.
Додамо, що Трамп відправив Болтона у відставку у вересні минулого року. У той же період з подачі демократів почалася процедура імпічменту.
Мемуари Болтона про його роботу в Білому домі вийшли в продаж у вівторок, 23 червня. У книзі багато негативних коментарів про Трампа та його методи управління країною.
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https://newsua.one/news/poroshenko-hotiv-pridbati-yakomoga-bilshe-amerikanskoi-zbroi-dlya-zsu-memuari-boltona.html
73% устали от войны, а он побольше оружия купить хотел. И при этом почему-то в бюджете дыру в 300 ярдов не сделал.
Да его за это надо...
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