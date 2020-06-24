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Трамп намагався використати владу України у своїх політичних цілях, - Болтон

Трамп намагався використати владу України у своїх політичних цілях, - Болтон

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент Дональд Трамп ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей. Зокрема - для компромату на політичного опонента Джозефа Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Болтон розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп, за словами його колишнього радника, намагався домогтися від української влади розслідування щодо Байдена. Про це Болтон написав у книзі "Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Історія зі спробою чинити тиск на українського президента Володимира Зеленського обернулася для Трампа процедурою імпічменту, яка в підсумку була провалена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про мемуари Болтона: "Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня"

"Згідно з моїми спостереженнями, президент Трамп використовував українські владні повноваження, щоб сприяти власним політичним цілям ... Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, не всі з яких були б підставою для імпічменту, - підкреслив Болтон.

Додамо, що Трамп відправив Болтона у відставку у вересні минулого року. У той же період з подачі демократів почалася процедура імпічменту.

Мемуари Болтона про його роботу в Білому домі вийшли в продаж у вівторок, 23 червня. У книзі багато негативних коментарів про Трампа та його методи управління країною.

Автор: 

США (22861) мемуари (9) Трамп Дональд (5652) Болтон Джон (111)


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Топ коментарі
+6
придурки из квн влезли в разборки между слоном и ослом. Ню-ню....
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24.06.2020 07:48
+6
Как то текстпо дибильному написан. Что значит ПЫТАЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Вроде ж таки использовал! Моника дала. Дело на Байдена возбУждено!
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24.06.2020 08:05
+6
Відразу скажемо спасибі бездомним на вокзалі, вони також не виконали наказ Трампа.
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24.06.2020 08:06
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придурки из квн влезли в разборки между слоном и ослом. Ню-ню....
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24.06.2020 07:48 Відповісти
кстати, петрусьовці, отдайте должное Зеленскому, ибо если бі он решил віполнить приказ Трампа, то глубоко зацепил бі и Байдена и самого Петруся, да так, что Петрусь бі уже біл обгаженнім на весь мир
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24.06.2020 08:02 Відповісти
Відразу скажемо спасибі бездомним на вокзалі, вони також не виконали наказ Трампа.
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24.06.2020 08:06 Відповісти
а могли й виконати?
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24.06.2020 08:08 Відповісти
Ваше попередне повідомлення це тема фотожаб, картина, зібрались всі колеги Зеленського в кабінеті, і думають за яку би заслугу його похвалити. День думають, два, на третій день підпригує Ермак радіє, каже - придумав, потрібно похвалити за те що не насрав на зупинці, міг же.
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24.06.2020 08:40 Відповісти
тобто ти стверджуєш, що Трамп ідіот? Адже він не розуміє, що просити про щось Зеленського, це все одно що просити бомжів на вокзалі? круглий ідіот?
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24.06.2020 08:46 Відповісти
По перше з вами спілкуються в поважній манері на ви. По друге я нічого не стверджую про Трампа, я взагалі про нього не говорив. По третє, ви мене обізвали чи мені здалось? якщо перше то раджу видалити повідомлення і не тратити мій і модератора час на написання і розглянення скарги.
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24.06.2020 09:27 Відповісти
Как то текстпо дибильному написан. Что значит ПЫТАЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Вроде ж таки использовал! Моника дала. Дело на Байдена возбУждено!
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24.06.2020 08:05 Відповісти
Скажем так ЗЕбабада уже была влажная, но сам же Трамп тормознул коитус, поскольку запахло горелой резиной и импичментом.
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24.06.2020 08:57 Відповісти
Порошенко хотів придбати якомога більше американської зброї для ЗСУ - мемуари Болтона.



https://newsua.one/news/poroshenko-hotiv-pridbati-yakomoga-bilshe-amerikanskoi-zbroi-dlya-zsu-memuari-boltona.html
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24.06.2020 09:08 Відповісти
Вот ведь нехороший плохой какой этот Порошенко.
73% устали от войны, а он побольше оружия купить хотел. И при этом почему-то в бюджете дыру в 300 ярдов не сделал.
Да его за это надо...
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24.06.2020 09:13 Відповісти
Трамп намагався використати владу України у своїх політичних цілях, - Болтон - Цензор.НЕТ 4353

...
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24.06.2020 09:19 Відповісти
Молодец Трамп, дави демократичное коррупционное кубло.
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24.06.2020 17:51 Відповісти
 
 