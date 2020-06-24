РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5250 посетителей онлайн
Новости
2 283 3

25-летний мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Желтых Водах, - полиция. ФОТО

25-летний мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Желтых Водах, - полиция. ФОТО

25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1. По факту смерти мужчины от взрыва гранаты в Желтых Водах полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Взрыв произошел 24 июня ночью возле дома по ул. 8 Марта в г. Желтые Воды. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался.

Работники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты "Ф-1", а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

25-летний мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Желтых Водах, - полиция 01

По данному факту следственными Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

граната (999) смерть (9224) Днепропетровская область (3956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отак смерть від війни, яку розв'язала росія, ловить людей в будь-якому місці, чи може хто скаже що події не пов'язані ?
показать весь комментарий
24.06.2020 11:17 Ответить
Дарвін попереджував же, а його теорію ніхто не відміняв. Ще є Ф.Енгельс с брюшурою Роль праці в перевторенні мавпи в людину і С.Дацюка скоро вийде монографія - Роль безробіття і безземелля в перетворенні людини назад в мавпу.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:39 Ответить
то мавпа буа.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:55 Ответить
 
 