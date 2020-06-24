25-летний мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Желтых Водах, - полиция. ФОТО

25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1. По факту смерти мужчины от взрыва гранаты в Желтых Водах полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Взрыв произошел 24 июня ночью возле дома по ул. 8 Марта в г. Желтые Воды. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался.

Работники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты "Ф-1", а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту следственными Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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