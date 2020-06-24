25-річний чоловік загинув через вибух гранати в Жовтих Водах, - поліція. ФОТО

25-річний чоловік загинув через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою Ф-1. За фактом смерті чоловіка від вибуху гранати в Жовтих Водах поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вибух стався 24 червня вночі біля будинку на вул. 8 Березня у м. Жовті Води. В результаті місцевий мешканець зазнав множинних поранень ніг та живота, з якими був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. В подальшому від травм він помер.

Працівники вибухотехнічної служби вилучили з місця події кільце з чекою та магнітний збір металевих уламків, попередньо від гранати "Ф-1", а також інші речові докази, які направили на експертизу.

За цим фактом слідчими Жовтоводського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). У межах розслідування поліція встановить всі обставини події та походження боєприпасу.

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