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25-річний чоловік загинув через вибух гранати в Жовтих Водах, - поліція. ФОТО

25-річний чоловік загинув через вибух гранати в Жовтих Водах, - поліція. ФОТО

25-річний чоловік загинув через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою Ф-1. За фактом смерті чоловіка від вибуху гранати в Жовтих Водах поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вибух стався 24 червня вночі біля будинку на вул. 8 Березня у м. Жовті Води. В результаті місцевий мешканець зазнав множинних поранень ніг та живота, з якими був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. В подальшому від травм він помер.

Працівники вибухотехнічної служби вилучили з місця події кільце з чекою та магнітний збір металевих уламків, попередньо від гранати "Ф-1", а також інші речові докази, які направили на експертизу.

25-річний чоловік загинув через вибух гранати в Жовтих Водах, - поліція 01

За цим фактом слідчими Жовтоводського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). У межах розслідування поліція встановить всі обставини події та походження боєприпасу.

Також дивіться: Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (790) смерть (6751) Дніпропетровська область (3729)


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отак смерть від війни, яку розв'язала росія, ловить людей в будь-якому місці, чи може хто скаже що події не пов'язані ?
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24.06.2020 11:17 Відповісти
Дарвін попереджував же, а його теорію ніхто не відміняв. Ще є Ф.Енгельс с брюшурою Роль праці в перевторенні мавпи в людину і С.Дацюка скоро вийде монографія - Роль безробіття і безземелля в перетворенні людини назад в мавпу.
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24.06.2020 11:39 Відповісти
то мавпа буа.
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24.06.2020 16:55 Відповісти
 
 