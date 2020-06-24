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В частном доме в Днепре обнаружили четыре трупа. ФОТО

В частном доме в Днепре обнаружили четыре трупа. ФОТО

В Днепре на улице Дружбы, на территории частного домовладения, было обнаружено четыре трупа, два мужских и два женских, без следов насильственной смерти. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18-летнего возраста!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что 3 дня не видела своего брата, который часто злоупотреблял алкоголем, и начала за него беспокоиться. Сегодня она пришла к нему домой, и, зайдя в сарай, обнаружила там два трупа, мужчины и женщины, которые ей были не знакомы.

Приехавшие на место происшествия, в сарае сотрудники полиции увидели двух мертвых лежащих на полу людей, полностью раздетых. Следов насильственной смерти и телесных повреждений на них не было. На вид умершим было 45-55 лет. Зайдя в дом, сотрудники полиции увидели труп мужчины на стуле, в котором заявительница узнала своего 55-летнего брата. В соседней комнате была обнаружена мертвая женщина, лежащая на кровати. Найденные трупы в доме также не имели следов насильственной смерти.

В частном доме в Днепре обнаружили четыре трупа 01
Фото: Днепр Оперативный

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По предварительной информации, вся компания употребляла фальсифицированный алкоголь - так ли это, предстоит выяснить судмедэкспертам.

Днепр (4418) смерть (9224) труп (132)


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а на кухні щось: кап-кап-кап...
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24.06.2020 11:17 Ответить
Знов метанол?
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24.06.2020 11:18 Ответить
Мне надоел одеколон,
а на закуску поролон
и тормозная жидкость надоела,
я политуру пил не раз,
из-за неё ослеп на глаз
кишки мои она давно проела!

(Вилли Токарев)
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24.06.2020 11:23 Ответить
А почему голые????
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24.06.2020 11:28 Ответить
какалі
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24.06.2020 11:59 Ответить
дешевий і неякісний алкоголь?
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24.06.2020 11:29 Ответить
Газ?
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24.06.2020 11:57 Ответить
Яценюк перший прибрав всілякі барьри фальсифікату сиртного, це баригам ну дуже сподобалось. Тому від суміші алкоголю з метанолом, хлоретанолом будуть вмирати як мухи віж дихлофосу.
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24.06.2020 12:16 Ответить
мастер писанины.

Приехавшие на место происшествия, в сарае сотрудники полиции
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24.06.2020 17:00 Ответить
 
 