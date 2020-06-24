У приватному будинку в Дніпрі виявили чотири трупи. ФОТО

У Дніпрі на вулиці Дружби, на території приватного домоволодіння, було виявлено чотири трупи, два чоловічі та два жіночі, без слідів насильницької смерті. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам, що не досягли 18-річного віку!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" із посиланням на власні джерела.

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що 3 дні не бачила свого брата, який часто зловживав алкоголем, і почала за нього турбуватися. Сьогодні вона прийшла до нього додому, і, зайшовши в сарай, виявила там два трупи, чоловіка та жінки, які їй були не знайомі.

Приїхавши на місце події, в сараї співробітники поліції побачили двох мертвих людей, які лежали на підлозі, повністю роздягнених. Слідів насильницької смерті і тілесних ушкоджень на них не було. На вигляд померлим було 45-55 років. Зайшовши до будинку, співробітники поліції побачили труп чоловіка на стільці, в якому заявниця впізнала свого 55-річного брата. У сусідній кімнаті була виявлена ​​мертва жінка, що лежала на ліжку. Знайдені трупи в будинку також не мали слідів насильницької смерті.



Фото: Дніпро оперативний

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