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У приватному будинку в Дніпрі виявили чотири трупи. ФОТО

У приватному будинку в Дніпрі виявили чотири трупи. ФОТО

У Дніпрі на вулиці Дружби, на території приватного домоволодіння, було виявлено чотири трупи, два чоловічі та два жіночі, без слідів насильницької смерті. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам, що не досягли 18-річного віку!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" із посиланням на власні джерела.

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що 3 дні не бачила свого брата, який часто зловживав алкоголем, і почала за нього турбуватися. Сьогодні вона прийшла до нього додому, і, зайшовши в сарай, виявила там два трупи, чоловіка та жінки, які їй були не знайомі.

Приїхавши на місце події, в сараї співробітники поліції побачили двох мертвих людей, які лежали на підлозі, повністю роздягнених. Слідів насильницької смерті і тілесних ушкоджень на них не було. На вигляд померлим було 45-55 років. Зайшовши до будинку, співробітники поліції побачили труп чоловіка на стільці, в якому заявниця впізнала свого 55-річного брата. У сусідній кімнаті була виявлена ​​мертва жінка, що лежала на ліжку. Знайдені трупи в будинку також не мали слідів насильницької смерті.

У приватному будинку в Дніпрі виявили чотири трупи 01
Фото: Дніпро оперативний

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови виявили в Оболонському районі столиці, - джерело

За попередньою інформацією, вся компанія вживала фальсифікований алкоголь – чи так це, належить з'ясувати судмедекспертам

Автор: 

Дніпро (3274) смерть (6751) труп (99)


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а на кухні щось: кап-кап-кап...
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24.06.2020 11:17 Відповісти
Знов метанол?
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24.06.2020 11:18 Відповісти
Мне надоел одеколон,
а на закуску поролон
и тормозная жидкость надоела,
я политуру пил не раз,
из-за неё ослеп на глаз
кишки мои она давно проела!

(Вилли Токарев)
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24.06.2020 11:23 Відповісти
А почему голые????
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24.06.2020 11:28 Відповісти
какалі
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24.06.2020 11:59 Відповісти
дешевий і неякісний алкоголь?
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24.06.2020 11:29 Відповісти
Газ?
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24.06.2020 11:57 Відповісти
Яценюк перший прибрав всілякі барьри фальсифікату сиртного, це баригам ну дуже сподобалось. Тому від суміші алкоголю з метанолом, хлоретанолом будуть вмирати як мухи віж дихлофосу.
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24.06.2020 12:16 Відповісти
мастер писанины.

Приехавшие на место происшествия, в сарае сотрудники полиции
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24.06.2020 17:00 Відповісти
 
 