Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля
Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", официальная статистика Минздрава уже превысила критерии из проекта решения ЕК, попавшего в СМИ.
По этому проекту – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.
По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).
Новые правила должны заработать с 1 июля; до того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.
Между тем Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия. К тому же этот показатель продолжает расти изо дня в день.
В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины.
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Ведь не такие же, как она сама, дегенераты, которые не соблюдали карантин и ходят без масок.
Просто по прибытию в ЕС будут делать тест за 150-200 евро, например. И в случае непрохождения дорога назад за свой счет.
Львиная доля зебилов автоматом отсеется из-за врожденного жлобства.
Більш того - це він особисто не випускає заробітчан, ой, вибачте, заможних поціновувачів віденської опери і кави із України.
"Заходи карантину" абсолютно неадекватні. Вам, дурникам, прямо сказали "деякі обмеження ми вводили просто так, для залякування"
Чел, который способен заработать достаточно, чтобы позволить себе поездки за кордон, априори умнее тебя.
В Украине сейчас ситуация с вирусом хуже, чем в ЕС. Как думаешь почему?
И зачем мне сидеть тут с тобой больным нищим дебилом, который даже на маску жлобится деньги потратить, если я могу отдохнуть в здоровой обстановке в нормальной стране?
Бараны, которые лазят без масок или носят их на подбородке, никак не повлияли на рост заболеваемости.