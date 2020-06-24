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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля

Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", официальная статистика Минздрава уже превысила критерии из проекта решения ЕК, попавшего в СМИ.

По этому проекту – который окончательно еще не согласован, но по данным New York Times рассматривается как основной рабочий – главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

По данным издания, дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля; до того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

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Между тем Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия. К тому же этот показатель продолжает расти изо дня в день.

В случае если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, это будет означать продолжение запрета на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины.

карантин (16729) туризм (1543) Шенген (185) Евросоюз (17125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Нарешті позбудемось клятого безвізу від клятого бариги...
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24.06.2020 11:52
+13
Долой етот проклятущій бєзвіз! Вєрньом всєх своіх винуждєнно уєхавших в европєйскоє рабство! Возврощяйтєсь і здєсь вас ждут 500000 рабочих мест, достойная оплата труда (аж до 6000 ) чєсниє таріфи і самоє главноє- возможность воссоєдінітса с свойей сємйой.
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24.06.2020 11:59
+12
"Ой, та навіщо той безвіз і та Європа?...." - хор хлопчиків та дівчаток зрадогонів часів "геноциду та зубажіння".
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24.06.2020 11:55
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Правила форума Совет форумчан
Вот и стоит задуматься о соблюдении карантина.
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24.06.2020 11:52 Ответить
к ним опять зеленски просто приедет и чтото плохое у них случится
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24.06.2020 12:16 Ответить
Скоріше всього задумаються над статистикою. ((( Здоров"я то таке....
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24.06.2020 13:10 Ответить
Нарешті позбудемось клятого безвізу від клятого бариги...
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24.06.2020 11:52 Ответить
"Ой, та навіщо той безвіз і та Європа?...." - хор хлопчиків та дівчаток зрадогонів часів "геноциду та зубажіння".
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24.06.2020 11:55 Ответить
Как выгодно зе_власти прикрываться карантином.Можно списать что угодно,и нарисовать любую статистику.Пипл все схавает.
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24.06.2020 11:55 Ответить
Дайош в каждую хату портрет Зе!!!И молится,глядишь,"корону"как рукой снимет!!!
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24.06.2020 11:56 Ответить
Типова представниця зелохторату так висловлюється з цього приводу...
Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля - Цензор.НЕТ 728
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24.06.2020 11:59 Ответить
Меньше б шастали по избирательным участкам такие как Ира Александровна, может и безвиз бы не понадобился.
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24.06.2020 12:19 Ответить
А кто ж еще будет виноват шмаре, которой поездки за пределы Украины никогда не светили?

Ведь не такие же, как она сама, дегенераты, которые не соблюдали карантин и ходят без масок.
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24.06.2020 12:31 Ответить
Долой етот проклятущій бєзвіз! Вєрньом всєх своіх винуждєнно уєхавших в европєйскоє рабство! Возврощяйтєсь і здєсь вас ждут 500000 рабочих мест, достойная оплата труда (аж до 6000 ) чєсниє таріфи і самоє главноє- возможность воссоєдінітса с свойей сємйой.
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24.06.2020 11:59 Ответить
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24.06.2020 13:14 Ответить
По статистике Минздрава ,получившего задание и "проплату" статистических даных от врагов безвиза для украинского народа и возврата ее в обятия все того же врага и оккупанта все так и будет сделано.
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24.06.2020 12:01 Ответить
И правильно ЕС сделает. Более того, в недалекой перспективе будет решен вопрос об отмене безвиза. Ибо толпы зебилов из Украины в ЕС не приветствуются, мягко говоря.
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24.06.2020 12:07 Ответить
Ну не обязательно прям глобально.
Просто по прибытию в ЕС будут делать тест за 150-200 евро, например. И в случае непрохождения дорога назад за свой счет.
Львиная доля зебилов автоматом отсеется из-за врожденного жлобства.
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24.06.2020 12:33 Ответить
Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля - Цензор.НЕТ 4637
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24.06.2020 12:08 Ответить
за какой-то год правления зеленского, Украина стала на один уровень со странами третьего мира: нищая, коррумпированная и с непрекращающейся эпидемией. страшно подумать, что будет через год.
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24.06.2020 12:10 Ответить
Хуже не будет.
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24.06.2020 12:28 Ответить
Європа закриває від українців кордони, тому що вони самі нехтують заходами карантину, а винен все рівно Зеленський.
Більш того - це він особисто не випускає заробітчан, ой, вибачте, заможних поціновувачів віденської опери і кави із України.
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24.06.2020 12:10 Ответить
Саме так. Вже був скандал з чартером в Англію. Зе намагається закрити кордон.
"Заходи карантину" абсолютно неадекватні. Вам, дурникам, прямо сказали "деякі обмеження ми вводили просто так, для залякування"
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24.06.2020 12:19 Ответить
Вобщето сейчас украинцы расхлебывают врожденный идиотизм тех, кто никогда никуда не ездил и вряд ли будет ездить.
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24.06.2020 12:28 Ответить
Да вроде как.
Чел, который способен заработать достаточно, чтобы позволить себе поездки за кордон, априори умнее тебя.
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24.06.2020 12:35 Ответить
Я тебе про это и говорю. Не твое это все.
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24.06.2020 12:46 Ответить
Зло украинцам несут имбицилы типа тебя. И то не всем, а преимущественно себе самим.

В Украине сейчас ситуация с вирусом хуже, чем в ЕС. Как думаешь почему?

И зачем мне сидеть тут с тобой больным нищим дебилом, который даже на маску жлобится деньги потратить, если я могу отдохнуть в здоровой обстановке в нормальной стране?
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24.06.2020 13:04 Ответить
Откуда ты и подобные тебе берутся? Если человек работает в ЕС - то он обязательно или моет туалеты, или стариков моет. Ты сам хоть раз был в Европе на работе? Или просто языком мелешь?
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24.06.2020 13:17 Ответить
Так вот к чему такие показатели заболеваемости.
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24.06.2020 12:48 Ответить
Так вот почему последние 14 дней идёт значительный рост заболевших, чужими руками не пущать в Европу.
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24.06.2020 13:16 Ответить
Стопудово.
Бараны, которые лазят без масок или носят их на подбородке, никак не повлияли на рост заболеваемости.
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24.06.2020 13:28 Ответить
Чеченцы называют баранами кацапов, а не украинцев.
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24.06.2020 15:06 Ответить
 
 