Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня

Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, звідки будуть пускати туристів до Шенгенської зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії з проєкту рішення ЄК, який потрапив у ЗМІ.

За цим проєктом – який остаточно досі не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінювання відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів щодо її населення.

За даними видання, дебати у ЄС переважно ведуться про те, чи пускати до ЄС мешканців тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення чи менше ніж 20 нових заражень (16 – це середній показних у країнах ЄС; показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).

Нові правила мають запрацювати від 1 липня; до того діє бланкова заборона на несуттєві поїздки для іноземців, включно з громадянами України.

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Між тим Україна не може розраховувати на жоден із цих варіантів. За статистикою МОЗ станом на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно використовуватиме ЄС), в Україні 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів становить 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлені ЄС критерії. До того ж цей показник продовжує зростати щодня.

У разі якщо проєкт рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це означатиме продовження заборони на в’їзд для несуттєвих поїздок (включно з туризмом) для мешканців України.