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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня

Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня

Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, звідки будуть пускати туристів до Шенгенської зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії з проєкту рішення ЄК, який потрапив у ЗМІ.

За цим проєктом – який остаточно досі не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінювання відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів щодо її населення.

За даними видання, дебати у ЄС переважно ведуться про те, чи пускати до ЄС мешканців тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення чи менше ніж 20 нових заражень (16 – це середній показних у країнах ЄС; показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).

Нові правила мають запрацювати від 1 липня; до того діє бланкова заборона на несуттєві поїздки для іноземців, включно з громадянами України.

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Між тим Україна не може розраховувати на жоден із цих варіантів. За статистикою МОЗ станом на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно використовуватиме ЄС), в Україні 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів становить 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлені ЄС критерії. До того ж цей показник продовжує зростати щодня.

У разі якщо проєкт рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це означатиме продовження заборони на в’їзд для несуттєвих поїздок (включно з туризмом) для мешканців України.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Шенген (116) Євросоюз (13409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Нарешті позбудемось клятого безвізу від клятого бариги...
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24.06.2020 11:52
+13
Долой етот проклятущій бєзвіз! Вєрньом всєх своіх винуждєнно уєхавших в европєйскоє рабство! Возврощяйтєсь і здєсь вас ждут 500000 рабочих мест, достойная оплата труда (аж до 6000 ) чєсниє таріфи і самоє главноє- возможность воссоєдінітса с свойей сємйой.
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24.06.2020 11:59
+12
"Ой, та навіщо той безвіз і та Європа?...." - хор хлопчиків та дівчаток зрадогонів часів "геноциду та зубажіння".
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24.06.2020 11:55
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Вот и стоит задуматься о соблюдении карантина.
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24.06.2020 11:52 Відповісти
к ним опять зеленски просто приедет и чтото плохое у них случится
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Скоріше всього задумаються над статистикою. ((( Здоров"я то таке....
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24.06.2020 13:10 Відповісти
Нарешті позбудемось клятого безвізу від клятого бариги...
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24.06.2020 11:52 Відповісти
"Ой, та навіщо той безвіз і та Європа?...." - хор хлопчиків та дівчаток зрадогонів часів "геноциду та зубажіння".
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24.06.2020 11:55 Відповісти
Как выгодно зе_власти прикрываться карантином.Можно списать что угодно,и нарисовать любую статистику.Пипл все схавает.
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24.06.2020 11:55 Відповісти
Дайош в каждую хату портрет Зе!!!И молится,глядишь,"корону"как рукой снимет!!!
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24.06.2020 11:56 Відповісти
Типова представниця зелохторату так висловлюється з цього приводу...
Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля - Цензор.НЕТ 728
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24.06.2020 11:59 Відповісти
Меньше б шастали по избирательным участкам такие как Ира Александровна, может и безвиз бы не понадобился.
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24.06.2020 12:19 Відповісти
А кто ж еще будет виноват шмаре, которой поездки за пределы Украины никогда не светили?

Ведь не такие же, как она сама, дегенераты, которые не соблюдали карантин и ходят без масок.
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24.06.2020 12:31 Відповісти
Долой етот проклятущій бєзвіз! Вєрньом всєх своіх винуждєнно уєхавших в европєйскоє рабство! Возврощяйтєсь і здєсь вас ждут 500000 рабочих мест, достойная оплата труда (аж до 6000 ) чєсниє таріфи і самоє главноє- возможность воссоєдінітса с свойей сємйой.
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24.06.2020 11:59 Відповісти
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24.06.2020 13:14 Відповісти
По статистике Минздрава ,получившего задание и "проплату" статистических даных от врагов безвиза для украинского народа и возврата ее в обятия все того же врага и оккупанта все так и будет сделано.
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24.06.2020 12:01 Відповісти
И правильно ЕС сделает. Более того, в недалекой перспективе будет решен вопрос об отмене безвиза. Ибо толпы зебилов из Украины в ЕС не приветствуются, мягко говоря.
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24.06.2020 12:07 Відповісти
Ну не обязательно прям глобально.
Просто по прибытию в ЕС будут делать тест за 150-200 евро, например. И в случае непрохождения дорога назад за свой счет.
Львиная доля зебилов автоматом отсеется из-за врожденного жлобства.
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24.06.2020 12:33 Відповісти
Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля - Цензор.НЕТ 4637
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24.06.2020 12:08 Відповісти
за какой-то год правления зеленского, Украина стала на один уровень со странами третьего мира: нищая, коррумпированная и с непрекращающейся эпидемией. страшно подумать, что будет через год.
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24.06.2020 12:10 Відповісти
Хуже не будет.
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24.06.2020 12:28 Відповісти
Європа закриває від українців кордони, тому що вони самі нехтують заходами карантину, а винен все рівно Зеленський.
Більш того - це він особисто не випускає заробітчан, ой, вибачте, заможних поціновувачів віденської опери і кави із України.
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24.06.2020 12:10 Відповісти
Саме так. Вже був скандал з чартером в Англію. Зе намагається закрити кордон.
"Заходи карантину" абсолютно неадекватні. Вам, дурникам, прямо сказали "деякі обмеження ми вводили просто так, для залякування"
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24.06.2020 12:19 Відповісти
Вобщето сейчас украинцы расхлебывают врожденный идиотизм тех, кто никогда никуда не ездил и вряд ли будет ездить.
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24.06.2020 12:28 Відповісти
Да вроде как.
Чел, который способен заработать достаточно, чтобы позволить себе поездки за кордон, априори умнее тебя.
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24.06.2020 12:35 Відповісти
Я тебе про это и говорю. Не твое это все.
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24.06.2020 12:46 Відповісти
Зло украинцам несут имбицилы типа тебя. И то не всем, а преимущественно себе самим.

В Украине сейчас ситуация с вирусом хуже, чем в ЕС. Как думаешь почему?

И зачем мне сидеть тут с тобой больным нищим дебилом, который даже на маску жлобится деньги потратить, если я могу отдохнуть в здоровой обстановке в нормальной стране?
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24.06.2020 13:04 Відповісти
Откуда ты и подобные тебе берутся? Если человек работает в ЕС - то он обязательно или моет туалеты, или стариков моет. Ты сам хоть раз был в Европе на работе? Или просто языком мелешь?
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24.06.2020 13:17 Відповісти
Так вот к чему такие показатели заболеваемости.
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24.06.2020 12:48 Відповісти
Так вот почему последние 14 дней идёт значительный рост заболевших, чужими руками не пущать в Европу.
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24.06.2020 13:16 Відповісти
Стопудово.
Бараны, которые лазят без масок или носят их на подбородке, никак не повлияли на рост заболеваемости.
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24.06.2020 13:28 Відповісти
Чеченцы называют баранами кацапов, а не украинцев.
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24.06.2020 15:06 Відповісти
 
 