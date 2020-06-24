Євросоюз може не відкрити кордони для українців з 1 липня
Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, звідки будуть пускати туристів до Шенгенської зони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії з проєкту рішення ЄК, який потрапив у ЗМІ.
За цим проєктом – який остаточно досі не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінювання відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів щодо її населення.
За даними видання, дебати у ЄС переважно ведуться про те, чи пускати до ЄС мешканців тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення чи менше ніж 20 нових заражень (16 – це середній показних у країнах ЄС; показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).
Нові правила мають запрацювати від 1 липня; до того діє бланкова заборона на несуттєві поїздки для іноземців, включно з громадянами України.
Між тим Україна не може розраховувати на жоден із цих варіантів. За статистикою МОЗ станом на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно використовуватиме ЄС), в Україні 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів становить 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлені ЄС критерії. До того ж цей показник продовжує зростати щодня.
У разі якщо проєкт рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це означатиме продовження заборони на в’їзд для несуттєвих поїздок (включно з туризмом) для мешканців України.
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Ведь не такие же, как она сама, дегенераты, которые не соблюдали карантин и ходят без масок.
Просто по прибытию в ЕС будут делать тест за 150-200 евро, например. И в случае непрохождения дорога назад за свой счет.
Львиная доля зебилов автоматом отсеется из-за врожденного жлобства.
Більш того - це він особисто не випускає заробітчан, ой, вибачте, заможних поціновувачів віденської опери і кави із України.
"Заходи карантину" абсолютно неадекватні. Вам, дурникам, прямо сказали "деякі обмеження ми вводили просто так, для залякування"
Чел, который способен заработать достаточно, чтобы позволить себе поездки за кордон, априори умнее тебя.
В Украине сейчас ситуация с вирусом хуже, чем в ЕС. Как думаешь почему?
И зачем мне сидеть тут с тобой больным нищим дебилом, который даже на маску жлобится деньги потратить, если я могу отдохнуть в здоровой обстановке в нормальной стране?
Бараны, которые лазят без масок или носят их на подбородке, никак не повлияли на рост заболеваемости.