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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зробили 150 тисяч ІФА-тестів на коронавірус - Степанов

В Україні зробили 150 тисяч ІФА-тестів на коронавірус - Степанов

За час використання ІФА-тестів в Україні зробили близько 150 тисяч таких аналізів.

Про це заявив на брифінгу Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу було зроблено понад 10 тисяч ІФА-тестів. Загалом за весь час використання цих тест-систем зроблено вже близько 150 тисяч ІФА-тестів", - сказав Степанов.

За його словами, зараз в Україні доволі широко використовується ІФА-тестування, в тому числі і за допомогою тест-систем українського виробництва.

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Як повідомлялося, ІФА-тестування використовується в Україні як основне, поряд з ПЛР-тестуванням. При цьому результативність ПЛР-тестування трохи вища.

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків COVID-19, за добу - 940 нових випадків і 16 смертей.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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молчали бы, на 40 миллионов 150 тысяч, в израиле на 9 милионов ежедневно делают 5 тысяч.
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24.06.2020 10:39 Відповісти
То Вы с ПЦР тестами перепутали. И в Раше немало фуфлыжных тестов было, даже Лука на них плевался.
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24.06.2020 10:56 Відповісти
Ну, а результаты засекречены?
В соседних странах эти тесты показали, что в лёгкой форме переболело уже 20% населения.
Кроме того имеется всплеск пвневмонии из-за застоя лёгких и идиотского дурантина.
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24.06.2020 10:44 Відповісти
Як повідомлялося, ІФА-тестування використовується в Україні як основне, поряд з ПЛР-тестуванням. При цьому результативність ПЛР-тестування трохи вища.Джерело: https://censor.net/ua/n3203975
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24.06.2020 10:58 Відповісти
Сам понял чего изложил?
Ифа тестирование показывает людей с иммунитетом.
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24.06.2020 11:26 Відповісти
Сам понял чего изложил?
ИФА тестирование показывает людей с наличием антител к опр. антигену. А хватит ли их титра для предотвращения заражения - это вопрос открытый.
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24.06.2020 11:50 Відповісти
Я разрешаю тестировать тупых зебилов, типо тебя, даже тестами на беременность.
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24.06.2020 12:11 Відповісти
Сам ты зебил. Иди своей жене разрешай. Или еще дальше.
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24.06.2020 12:15 Відповісти
 
 