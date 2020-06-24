В Україні зробили 150 тисяч ІФА-тестів на коронавірус - Степанов
За час використання ІФА-тестів в Україні зробили близько 150 тисяч таких аналізів.
Про це заявив на брифінгу Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу було зроблено понад 10 тисяч ІФА-тестів. Загалом за весь час використання цих тест-систем зроблено вже близько 150 тисяч ІФА-тестів", - сказав Степанов.
За його словами, зараз в Україні доволі широко використовується ІФА-тестування, в тому числі і за допомогою тест-систем українського виробництва.
Як повідомлялося, ІФА-тестування використовується в Україні як основне, поряд з ПЛР-тестуванням. При цьому результативність ПЛР-тестування трохи вища.
Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджено 39 014 випадків COVID-19, за добу - 940 нових випадків і 16 смертей.
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В соседних странах эти тесты показали, что в лёгкой форме переболело уже 20% населения.
Кроме того имеется всплеск пвневмонии из-за застоя лёгких и идиотского дурантина.
Ифа тестирование показывает людей с иммунитетом.
ИФА тестирование показывает людей с наличием антител к опр. антигену. А хватит ли их титра для предотвращения заражения - это вопрос открытый.