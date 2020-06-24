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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Тупий статист.
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24.06.2020 09:11 Відповісти
Надоел своими брифингами, делом лучше бы занялся, пиарщик Хренов.
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24.06.2020 09:19 Відповісти
степашка есть. а где филя и хрюша? и вообще: почему сказки с утра, когда по традиции вечером?
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24.06.2020 09:21 Відповісти
 
 