2 064 3
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий24.06.2020 09:11 Ответить Мне нравится 0
Vivo UA
показать весь комментарий24.06.2020 09:19 Ответить Мне нравится 0
Alexei Kamenchuk
показать весь комментарий24.06.2020 09:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль