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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Тупий статист.
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24.06.2020 09:11 Ответить
Надоел своими брифингами, делом лучше бы занялся, пиарщик Хренов.
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24.06.2020 09:19 Ответить
степашка есть. а где филя и хрюша? и вообще: почему сказки с утра, когда по традиции вечером?
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24.06.2020 09:21 Ответить
 
 