В Украине сделали 150 тысяч ИФА-тестов на коронавирус - Степанов
За время использования ИФА-тестов в Украине сделали около 150 тысяч таких анализов.
Об этом заявил на брифинге Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки было сделано более 10 тысяч ИФА-тестов. Всего за все время использования этих тест-систем сделано уже около 150 тысяч ИФА-тестов", - сказал Степанов.
По его словам, сейчас в Украине достаточно широко используется ИФА-тестирование, в том числе и при помощи тест-систем украинского производства.
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Как сообщалось, ИФА-тестирование используется в Украине в качестве основного, наряду с ПЦР-тестированием. При этом результативность ПЦР-тестирования несколько выше.
По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждены 39 014 случаев COVID-19, за сутки - 940 новых случаев и 16 смертей.
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В соседних странах эти тесты показали, что в лёгкой форме переболело уже 20% населения.
Кроме того имеется всплеск пвневмонии из-за застоя лёгких и идиотского дурантина.
Ифа тестирование показывает людей с иммунитетом.
ИФА тестирование показывает людей с наличием антител к опр. антигену. А хватит ли их титра для предотвращения заражения - это вопрос открытый.