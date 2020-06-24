В Украине сделали 150 тысяч ИФА-тестов на коронавирус - Степанов

За время использования ИФА-тестов в Украине сделали около 150 тысяч таких анализов.

Об этом заявил на брифинге Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки было сделано более 10 тысяч ИФА-тестов. Всего за все время использования этих тест-систем сделано уже около 150 тысяч ИФА-тестов", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас в Украине достаточно широко используется ИФА-тестирование, в том числе и при помощи тест-систем украинского производства.

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Как сообщалось, ИФА-тестирование используется в Украине в качестве основного, наряду с ПЦР-тестированием. При этом результативность ПЦР-тестирования несколько выше.

По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждены 39 014 случаев COVID-19, за сутки - 940 новых случаев и 16 смертей.