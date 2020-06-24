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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сделали 150 тысяч ИФА-тестов на коронавирус - Степанов

В Украине сделали 150 тысяч ИФА-тестов на коронавирус - Степанов

За время использования ИФА-тестов в Украине сделали около 150 тысяч таких анализов.

Об этом заявил на брифинге Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки было сделано более 10 тысяч ИФА-тестов. Всего за все время использования этих тест-систем сделано уже около 150 тысяч ИФА-тестов", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас в Украине достаточно широко используется ИФА-тестирование, в том числе и при помощи тест-систем украинского производства.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина

Как сообщалось, ИФА-тестирование используется в Украине в качестве основного, наряду с ПЦР-тестированием. При этом результативность ПЦР-тестирования несколько выше.

По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждены 39 014 случаев COVID-19, за сутки - 940 новых случаев и 16 смертей.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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молчали бы, на 40 миллионов 150 тысяч, в израиле на 9 милионов ежедневно делают 5 тысяч.
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24.06.2020 10:39 Ответить
То Вы с ПЦР тестами перепутали. И в Раше немало фуфлыжных тестов было, даже Лука на них плевался.
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24.06.2020 10:56 Ответить
Ну, а результаты засекречены?
В соседних странах эти тесты показали, что в лёгкой форме переболело уже 20% населения.
Кроме того имеется всплеск пвневмонии из-за застоя лёгких и идиотского дурантина.
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24.06.2020 10:44 Ответить
Як повідомлялося, ІФА-тестування використовується в Україні як основне, поряд з ПЛР-тестуванням. При цьому результативність ПЛР-тестування трохи вища.Джерело: https://censor.net/ua/n3203975
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24.06.2020 10:58 Ответить
Сам понял чего изложил?
Ифа тестирование показывает людей с иммунитетом.
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24.06.2020 11:26 Ответить
Сам понял чего изложил?
ИФА тестирование показывает людей с наличием антител к опр. антигену. А хватит ли их титра для предотвращения заражения - это вопрос открытый.
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24.06.2020 11:50 Ответить
Я разрешаю тестировать тупых зебилов, типо тебя, даже тестами на беременность.
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24.06.2020 12:11 Ответить
Сам ты зебил. Иди своей жене разрешай. Или еще дальше.
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24.06.2020 12:15 Ответить
 
 